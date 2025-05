Luciano Dragi volvió a superarse: Top 50 y récord personal en 10K en Fiestas Mayas

Luciano Dragi batió su mejor marca en 10K este domingo en la 49ª edición de Fiestas Mayas. MARIANO PERALTA

El atleta pergaminense Luciano Dragi cerró una actuación destacada este domingo en Buenos Aires al ubicarse 45º en la general en la 49ª edición de la tradicional carrera Fiestas Mayas, una de las pruebas de calle más importantes del país, que reunió a más de 13 mil corredores. El evento, disputado sobre un circuito certificado de 10 kilómetros por los bosques de Palermo y con presencia de la elite del fondo argentino, se celebró en un ambiente festivo por el Día de la Patria.

Dragi no solo se metió en el Top 50 de la clasificación general -un logro significativo ante más de 150 atletas de alto rendimiento-, sino que además batió su mejor marca en la distancia en calle con un tiempo oficial de 32m. 18s, superando por siete segundos su anterior registro (32m. 25s.), conseguido en el Campeonato Nacional de Ruta en San Isidro en octubre pasado. También fue 13º en la categoría de 35 a 39 años.

Luciano Dragi: “Me salió una carrera muy buena" “La idea era tratar de correr en 32m. 40s, que era lo que veníamos entrenando y donde me iba a sentir con confianza para ejecutarlo. Pero me sentí muy bien desde el inicio, salí agresivo y terminé corriendo a 3m. 13s. el kilómetro de promedio, lo cual no es poca cosa", analizó Dragi en diálogo con LA OPINION.

Quien integra el Team Foster Pergamino contó que había tenido dudas en un test de 5K realizado semanas atrás, pero transformó esa incertidumbre en motivación: “Me propuse hacer ese mismo ritmo en los 10K y ahí sí me iba a sentir conforme. Me encontré con sensaciones muy buenas después del kilómetro 3 y cerré el último 3.000 muy fuerte. Fui con la expectativa baja y me terminó saliendo una gran carrera”.

“Volver a superarme, a mejorar mi marca en un evento como la Fiestas Mayas -homologado por World Athletics y con tanto nivel- me llena de orgullo. Estar entre los 50 mejores del país en esta distancia es mucho. Para un atleta amateur como yo, compartir con profesionales como Matías Reynaga (ganador en 28m. 22s) o ‘Nacho’ Erario. Pude bajar siete segundos mi registro, que para mí es un montón, porque esos siete segundos los trabajo cada día, como si fuera el último. Esto me motiva aún más”, valoró Dragi, que también destacó la dimensión del evento: “Llevar mi apellido en el pecho en semejante carrera no es poca cosa: es representar a toda una ciudad”. Luciano Dragi 2.jpg El nuevo registro personal de Luciano Dragi en 10K en calle reflejado en su reloj. LUCIANO DRAGI Un presente de alto nivel Dragi atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Este 2025 lo encuentra en plena evolución y sumando marcas personales. En 2024 ya había tenido un año sobresaliente: estableció el mejor tiempo histórico de un atleta de Pergamino en maratón en Buenos Aires con 2h. 28m. 50s, una marca que lo ubicó en el Top 20 del ranking nacional. Además, ese mismo año logró mejorar su registro en medio maratón (1h. 10m. 56s.), en 10.000 metros en pista (32m. 09s. 26/100) y en 10K en calle (32m. 25s.), la marca que superó este domingo. Por su séptimo maratón Con la satisfacción de haber cumplido un nuevo objetivo, Dragi ya tiene la mira puesta en su próximo gran desafío: el Maratón de Buenos Aires del 21 de septiembre, que será el séptimo de su carrera. “Este resultado me deja con mucho ánimo para encarar el proceso de maratón que comienzo en junio. También está la posibilidad de correr los 25K de New Balance antes”, adelantó. Luciano Dragi sigue dando pasos firmes en el atletismo de fondo, con constancia, pasión y una mentalidad de alto rendimiento que lo lleva a seguir rompiendo sus propios límites. Martin Baccarelli en el Top 100 Atletas de Pergamino participaron en gran número de Fiestas Mayas 2025. Además de Dragi, también se metió entre los 100 primeros Martín Baccarelli (Control G Running) al finalizar 75º con un tiempo de 33m. 39s. (33m. 20s. neto). Otras labores destacadas fueron las de Mariano García, entrenador de Control G Running, quien finalizó 112ª con un “crono” de 34m. 23s. (34m. 13s. neto); y Marcos Misiewicz, también de Control G Running, que ocupó el puesto 150 con un registro de 35m. 14s. (34m. 55s. neto).

Compartí esta nota en redes sociales: