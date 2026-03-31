martes 31 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Semana Santa: Los huevos de Pascua subieron alrededor del 30% en Pergamino

    Los precios se comparan con los valores de la Semana Santa 2025, tomando como referencia los Huevos de Pascua en general en Pergamino.

    31 de marzo de 2026 - 15:37
    Semana Santa viene con aumentos en los Huevos de Pascua

    Ya comenzó la Semana Santa, que finaliza con el domingo de Pascua, día en que chicos y grandes esperan el tradicional huevo o conejo de chocolate. Este año, los precios aumentaron un 30 por ciento en Pergamino y suma presión a los bolsillos.

    Lee además
    provincia: docentes y judiciales piden cobrar los sueldos antes de semana santa

    Provincia: Docentes y judiciales piden cobrar los sueldos antes de Semana Santa
    Este día, la Iglesia celebra la entrada de Jesús en Jerusalén.

    Con el Domingo de Ramos, la Iglesia católica inicia la Semana Santa

    El aumento del 30% golpea en los bolsillos de los hogares argentinos, que deben cumplir con la tradición y entrega al menos uno pequeño a los más chicos de la casa.

    Pascuas en Pergamino

    De acuerdo al relevamiento en comercios de Pergamino, el huevo de chocolate de 20 gramos de la marca Bon o Bon que salía $1.900 el año pasado no se consigue por menos de $2.400, que se traduce en una suba del 26,3 por ciento.

    También el huevo de Milka, del mismo pesaje, subió pero lo hizo casi un 30%, ya que pasó de $1.850 a $2.400; el de 65 gramos de la marca Bariloche pasó de $6.900 a $7.800, que representa la menor suba, ya fue del 13.

    El huevo de chocolate Georgalos de 75 gramos vale $7.490 (aumento del 15%), el de 110 gramos de Bon o Bon sale $14.100 (29,3%) y el conejo de 110 gramos de la misma marca se vende a $12.800 (31,9%).

    Precios diferentes de acuerdo a las marcas

    Desde ya, hay productos más económicos y más costoso, se pueden conseguir huevos o conejos de chocolate con leche a partir de los $7.600 y hasta los $30.100 en supermercados, pero hay promociones en algunos comercios destinados a la venta de golosinas.

    También hay opciones más económicas, pero distan mucho los valores según el lugar de compra: por ejemplo, un huevo mini se puede conseguir a $700 en un supermercado chino, pero se consigue por $400 en aquellas farmacias que venden golosinas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Provincia: Docentes y judiciales piden cobrar los sueldos antes de Semana Santa

    Con el Domingo de Ramos, la Iglesia católica inicia la Semana Santa

    Semana Santa bajo control: inspecciones para asegurar la calidad del pescado en Pergamino

    Tras una masiva marcha docente, la Fiscalía General ultima un protocolo de actuación ante la violencia escolar

    El abogado pergaminense Adrián Morea integra la terna para cubrir la vacante de juez en la Cámara Civil

    La térmica llegó a los 39 grados en Pergamino y pronostican lluvias para la región

    Gabriel Palatchi llega a Pergamino con una masterclass de Latin jazz y concierto en vivo

    Quedó establecido en Pergamino el cronograma de recolección de voluminosos en abril

    La Cisura de Silvio Rocanrol inicia su Gira Patagónica con un gran presente

    Buscan implementar alertas para evitar multas por Licencia de Conducir vencidas en la Provincia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    la termica llego a los 39 grados en pergamino y pronostican lluvias para la region

    La térmica llegó a los 39 grados en Pergamino y pronostican lluvias para la región

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La marcha convocó a una gran cantidad de docentes y auxiliares que forman parte de la educación pública y privada de Pergamino.

    Tras una masiva marcha docente, la Fiscalía General ultima un protocolo de actuación ante la violencia escolar
    El abogado pergaminense Adrián Morea integra la terna de postulantes para ser designado juez camarista de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino.

    El abogado pergaminense Adrián Morea integra la terna para cubrir la vacante de juez en la Cámara Civil

    Timoneles del Club Náutico San Pedro cumplieron una destacada actuación durante la jornada inicial del Grand Prix del Litoral, competencia que tuvo como sede al Club de Regatas San Nicolás y donde la delegación sampedrina logró múltiples podios en diversas categorías.

    San Pedro: Podios y protagonismo del Club Náutico San Pedro en el Grand Prix del Litoral

    A pesar de la lluvia del sábado, unos 150 voluntarios participaron de la primera jornada de la 25° edición de “Voluntarios en Acción”, el programa impulsado por Ternium, con tareas de mejora en la Escuela Primaria N°40 de barrio Del Carmen.

    San Nicolás: Cerca de 150 voluntarios mejoran la Escuela N°40 en una nueva jornada solidaria

    El conflicto entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR) y el gobierno local sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que su secretario general, Pablo Alcaraz, realizara una dura denuncia pública contra la gestión del intendente Mauro Poletti por presuntas situaciones de persecución gremial, acoso laboral y deterioro de las condiciones salariales.

    Ramallo: Denuncian persecución gremial y acoso laboral en el Municipio