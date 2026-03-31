Semana Santa: Los huevos de Pascua subieron alrededor del 30% en Pergamino

Ya comenzó la Semana Santa , que finaliza con el domingo de Pascua, día en que chicos y grandes esperan el tradicional huevo o conejo de chocolate. Este año, los precios aumentaron un 30 por ciento en Pergamino y suma presión a los bolsillos.

El aumento del 30% golpea en los bolsillos de los hogares argentinos, que deben cumplir con la tradición y entrega al menos uno pequeño a los más chicos de la casa.

De acuerdo al relevamiento en comercios de Pergamino , el huevo de chocolate de 20 gramos de la marca Bon o Bon que salía $1.900 el año pasado no se consigue por menos de $2.400, que se traduce en una suba del 26,3 por ciento.

También el huevo de Milka, del mismo pesaje, subió pero lo hizo casi un 30% , ya que pasó de $1.850 a $2.400; el de 65 gramos de la marca Bariloche pasó de $6.900 a $7.800, que representa la menor suba, ya fue del 13.

El huevo de chocolate Georgalos de 75 gramos vale $7.490 (aumento del 15%), el de 110 gramos de Bon o Bon sale $14.100 (29,3%) y el conejo de 110 gramos de la misma marca se vende a $12.800 (31,9%).

Precios diferentes de acuerdo a las marcas

Desde ya, hay productos más económicos y más costoso, se pueden conseguir huevos o conejos de chocolate con leche a partir de los $7.600 y hasta los $30.100 en supermercados, pero hay promociones en algunos comercios destinados a la venta de golosinas.

También hay opciones más económicas, pero distan mucho los valores según el lugar de compra: por ejemplo, un huevo mini se puede conseguir a $700 en un supermercado chino, pero se consigue por $400 en aquellas farmacias que venden golosinas.