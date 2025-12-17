miércoles 17 de diciembre de 2025
    • Seguridad vial: Qué documentación debo llevar para circular por las rutas del país

    Muchos pergaminenses están preparando sus vacaciones de verano y viajarán en sus autos particulares; te brindamos datos para mejorar la seguridad vial.

    17 de diciembre de 2025 - 15:43
    Seguridad vial y controles en las rutas durante este verano.

    La temporada de verano es uno de los períodos de mayor movimiento en las rutas argentinas. En ese contexto, se intensifican los controles policiales y viales en los principales corredores hacia los destinos turísticos.

    Pese a las modificaciones implementadas durante 2024 y a algunos anuncios oficiales que generaron dudas entre los automovilistas, la documentación obligatoria para circular no se modificó y continúa siendo la establecida por la Ley Nacional de Tránsito 24.449, con la salvedad de que cada provincia puede sumar exigencias propias dentro de su jurisdicción.

    Los documentos que deben presentarse al momento de circular son los siguientes:

    Documento Nacional de Identidad (DNI)

    Debe estar vigente y presentarse en formato físico.

    Licencia Nacional de Conducir

    El carnet habilitante válido es el digital, disponible en la aplicación MiArgentina (se descarga acá para Android y acá para usuarios de iPhone). No tiene vencimiento visible y cuenta con un código QR que se renueva automáticamente cada 24 horas. La licencia debe estar emitida por la misma jurisdicción que figura en el domicilio del DNI, un requisito cuyo incumplimiento puede derivar en infracciones o retención del carnet.

    • Cédula de identificación del automotor

    La cédula del vehículo puede exhibirse de manera digital a través de la App MiArgentina, aunque en algunas provincias se exige también el formato físico, por lo que se recomienda portar ambos.

    En el caso de conductores que no sean titulares del vehículo, debe generarse la autorización de manejo en la misma aplicación oficial, trámite que puede realizarse en pocos minutos.

    • Seguro automotor

    Debe acreditarse la vigencia de la póliza y el tipo de cobertura. Generalmente se acepta en formato digital, ya sea mediante la aplicación o un certificado enviado por correo electrónico. Llevar impreso el último comprobante de pago puede resultar útil ante controles más estrictos.

    • Oblea de VTV, ITV o RTO

    La verificación técnica vehicular es obligatoria en todo el país y la oblea debe estar visible en el parabrisas. Circular con una oblea vencida constituye una infracción y, según la provincia, puede implicar multa o la imposibilidad de continuar el viaje.

    • Comprobante de pago de patente

    Si bien no es exigible a nivel nacional, algunas jurisdicciones provinciales requieren acreditar el pago del impuesto automotor, por lo que se recomienda llevar el último comprobante.

    Además de la documentación, el vehículo debe contar con ambas chapas patente colocadas en su posición original, visibles y legibles. Cualquier desgaste, adulteración u obstrucción parcial de números o letras es considerada infracción.

    Desde octubre y noviembre, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA) normalizó la provisión de placas metálicas en todo el país. Por ese motivo, circular con patentes provisorias de papel fuera del plazo de vigencia autorizado también constituye una falta.

    • ¿Cómo deben trasladarse niños o mascotas?

    En el caso de los niños menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero obligatoriamente. Además, dependiendo su anatomía deben utilizar una silla de transporte.

    El objetivo es que el cinturón de seguridad esté a la altura del pecho del pasajero y no a la altura del cuello. Bajo ningún concepto, se puede viajar con un niño en brazos.

    Por su parte, la recomendación para mascotas es que viajen en canil, y dicho elemento se encuentre sujeto al cinturón de seguridad. En caso de no contar con canil, el animal puede viajar sujeto de la correa al cinturón de seguridad. En ambos casos, la mascota ocupa un lugar de pasajero.

