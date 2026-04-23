San Nicolás: Manuel Passaglia impulsa una ley para compactar motos con escapes ruidosos en toda la provincia

El exintendente de San Nicolás y actual diputado provincial, Manuel Passaglia, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra motociclistas que circulen con escapes ruidosos. La propuesta plantea directamente el decomiso y la compactación de los vehículos en infracción en todo el territorio bonaerense.
Proyecto para compactar motos con escapes adulterados en Buenos Aires
La iniciativa apunta a establecer un criterio más severo frente a una problemática que, según el legislador, afecta la convivencia cotidiana. A través de un video difundido en redes sociales, Passaglia explicó que el objetivo es aplicar sanciones contundentes a quienes modifiquen los caños de escape para generar ruidos molestos.
“Cuando lo agarren, le compacten la moto, como estamos haciendo acá”, expresó, en referencia a los operativos realizados en San Nicolás. Además, reforzó el mensaje con una consigna directa: “Moto con caño de escape ruidoso, moto que se compacta”.
Operativos en San Nicolás como antecedente de la medida
El proyecto toma como base una serie de controles recientes desarrollados en San Nicolás, donde se intensificaron los procedimientos contra motociclistas que generan ruidos excesivos, realizan picadas o circulan a alta velocidad.
En los últimos días, el municipio difundió imágenes de operativos en distintos puntos de la ciudad, tanto en zonas céntricas como en sectores de circulación nocturna. En esos procedimientos se registró el secuestro de una importante cantidad de motos, algunas de las cuales fueron posteriormente compactadas.
Críticas a la legislación actual y endurecimiento de sanciones
Passaglia sostuvo que el marco normativo vigente no resulta suficiente para frenar este tipo de conductas. Según argumentó, las multas económicas no logran disuadir a los infractores, lo que obliga a avanzar hacia medidas más estrictas.
En ese sentido, el proyecto propone el decomiso definitivo de los vehículos en infracción y su destrucción como forma de sanción ejemplificadora. La iniciativa se inscribe dentro de una política más amplia orientada a reforzar los controles urbanos y garantizar el descanso de los vecinos.
El legislador remarcó que el objetivo es extender a toda la provincia una práctica que, según indicó, ya muestra resultados a nivel local.
Embed - Diario EL NORTE on Instagram: "Manuel Passaglia anunció un proyecto para compactar motos con escapes ruidosos en la provincia El exintendente de San Nicolás y actual diputado provincial, Manuel Passaglia, anunció la presentación de un proyecto de ley para compactar motos con caños de escape ruidosos en toda la provincia de Buenos Aires. El dirigente difundió un video en su cuenta de X en el que explicó el alcance de la iniciativa y fijó una postura sobre este tipo de conductas. “Vamos a presentar un proyecto para que en toda la provincia de Buenos Aires, al que se tomó el trabajo de gastarse 150.000 pesos, ponerlo en su moto, y salir a la madrugada a hacer ruido mientras vos y tu familia están durmiendo, cuando lo agarren, le compacten la moto, como estamos haciendo acá”, expresó. La publicación fue acompañada por un mensaje en el que reafirmó el objetivo del proyecto: “MOTO CON CAÑO DE ESCAPE RUIDOSO, MOTO QUE SE COMPACTA”. En ese mismo texto, agregó: “Presenté un proyecto de Ley en la provincia de Buenos Aires para compactar y destruir las motos que circulen con caños de escape ruidosos o adulterados”. El video difundido por el legislador cierra con imágenes de la compactación de motos incautadas en San Nicolás durante las últimas semanas. Esos procedimientos forman parte de una serie de controles realizados en distintos puntos de la ciudad."
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