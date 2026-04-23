San Nicolás: Manuel Passaglia impulsa una ley para compactar motos con escapes ruidosos en toda la provincia

El exintendente de San Nicolás y actual diputado provincial, Manuel Passaglia, anunció la presentación de un proyecto de ley para compactar motos con caños de escape ruidosos en toda la provincia de Buenos Aires.

El exintendente de San Nicolás y actual diputado provincial, Manuel Passaglia, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra motociclistas que circulen con escapes ruidosos. La propuesta plantea directamente el decomiso y la compactación de los vehículos en infracción en todo el territorio bonaerense.

La iniciativa apunta a establecer un criterio más severo frente a una problemática que, según el legislador, afecta la convivencia cotidiana. A través de un video difundido en redes sociales, Passaglia explicó que el objetivo es aplicar sanciones contundentes a quienes modifiquen los caños de escape para generar ruidos molestos.

“Cuando lo agarren, le compacten la moto, como estamos haciendo acá”, expresó, en referencia a los operativos realizados en San Nicolás. Además, reforzó el mensaje con una consigna directa: “Moto con caño de escape ruidoso, moto que se compacta”.

El proyecto toma como base una serie de controles recientes desarrollados en San Nicolás, donde se intensificaron los procedimientos contra motociclistas que generan ruidos excesivos, realizan picadas o circulan a alta velocidad.

En los últimos días, el municipio difundió imágenes de operativos en distintos puntos de la ciudad, tanto en zonas céntricas como en sectores de circulación nocturna. En esos procedimientos se registró el secuestro de una importante cantidad de motos, algunas de las cuales fueron posteriormente compactadas.

Críticas a la legislación actual y endurecimiento de sanciones

Passaglia sostuvo que el marco normativo vigente no resulta suficiente para frenar este tipo de conductas. Según argumentó, las multas económicas no logran disuadir a los infractores, lo que obliga a avanzar hacia medidas más estrictas.

En ese sentido, el proyecto propone el decomiso definitivo de los vehículos en infracción y su destrucción como forma de sanción ejemplificadora. La iniciativa se inscribe dentro de una política más amplia orientada a reforzar los controles urbanos y garantizar el descanso de los vecinos.

El legislador remarcó que el objetivo es extender a toda la provincia una práctica que, según indicó, ya muestra resultados a nivel local.