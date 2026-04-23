jueves 23 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Manuel Passaglia impulsa una ley para compactar motos con escapes ruidosos en toda la provincia

    El diputado bonaerense propone decomisar y destruir motos con caños adulterados. La iniciativa surge tras operativos realizados en San Nicolás.

    23 de abril de 2026 - 17:46
    El exintendente de San Nicolás y actual diputado provincial, Manuel Passaglia, anunció la presentación de un proyecto de ley para compactar motos con caños de escape ruidosos en toda la provincia de Buenos Aires.

    El exintendente de San Nicolás y actual diputado provincial, Manuel Passaglia, anunció la presentación de un proyecto de ley para compactar motos con caños de escape ruidosos en toda la provincia de Buenos Aires.

    El Norte

    El exintendente de San Nicolás y actual diputado provincial, Manuel Passaglia, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra motociclistas que circulen con escapes ruidosos. La propuesta plantea directamente el decomiso y la compactación de los vehículos en infracción en todo el territorio bonaerense.

    Lee además
    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, difundió un video en sus redes sociales en el que cuestionó al Presidente Javier Milei y al Gobernador Axel Kicillof por sus prioridades.

    San Nicolás: Santiago Passaglia cruzó a Milei y Kicillof, "Argentina no necesita más show"
    La tragedia ocurrida el domingo en el Rally Sudamericano de Córdoba, con un joven fallecido y varios heridos tras el despiste de un auto que impactó contra el público, vuelve a resonar en San Nicolás.

    San Nicolás: Tragedia en el Rally de Córdoba revive el recuerdo del accidente fatal de 1989

    Proyecto para compactar motos con escapes adulterados en Buenos Aires

    La iniciativa apunta a establecer un criterio más severo frente a una problemática que, según el legislador, afecta la convivencia cotidiana. A través de un video difundido en redes sociales, Passaglia explicó que el objetivo es aplicar sanciones contundentes a quienes modifiquen los caños de escape para generar ruidos molestos.

    “Cuando lo agarren, le compacten la moto, como estamos haciendo acá”, expresó, en referencia a los operativos realizados en San Nicolás. Además, reforzó el mensaje con una consigna directa: “Moto con caño de escape ruidoso, moto que se compacta”.

    Operativos en San Nicolás como antecedente de la medida

    El proyecto toma como base una serie de controles recientes desarrollados en San Nicolás, donde se intensificaron los procedimientos contra motociclistas que generan ruidos excesivos, realizan picadas o circulan a alta velocidad.

    En los últimos días, el municipio difundió imágenes de operativos en distintos puntos de la ciudad, tanto en zonas céntricas como en sectores de circulación nocturna. En esos procedimientos se registró el secuestro de una importante cantidad de motos, algunas de las cuales fueron posteriormente compactadas.

    Críticas a la legislación actual y endurecimiento de sanciones

    Passaglia sostuvo que el marco normativo vigente no resulta suficiente para frenar este tipo de conductas. Según argumentó, las multas económicas no logran disuadir a los infractores, lo que obliga a avanzar hacia medidas más estrictas.

    En ese sentido, el proyecto propone el decomiso definitivo de los vehículos en infracción y su destrucción como forma de sanción ejemplificadora. La iniciativa se inscribe dentro de una política más amplia orientada a reforzar los controles urbanos y garantizar el descanso de los vecinos.

    El legislador remarcó que el objetivo es extender a toda la provincia una práctica que, según indicó, ya muestra resultados a nivel local.

    Embed - Diario EL NORTE on Instagram: "Manuel Passaglia anunció un proyecto para compactar motos con escapes ruidosos en la provincia El exintendente de San Nicolás y actual diputado provincial, Manuel Passaglia, anunció la presentación de un proyecto de ley para compactar motos con caños de escape ruidosos en toda la provincia de Buenos Aires. El dirigente difundió un video en su cuenta de X en el que explicó el alcance de la iniciativa y fijó una postura sobre este tipo de conductas. “Vamos a presentar un proyecto para que en toda la provincia de Buenos Aires, al que se tomó el trabajo de gastarse 150.000 pesos, ponerlo en su moto, y salir a la madrugada a hacer ruido mientras vos y tu familia están durmiendo, cuando lo agarren, le compacten la moto, como estamos haciendo acá”, expresó. La publicación fue acompañada por un mensaje en el que reafirmó el objetivo del proyecto: “MOTO CON CAÑO DE ESCAPE RUIDOSO, MOTO QUE SE COMPACTA”. En ese mismo texto, agregó: “Presenté un proyecto de Ley en la provincia de Buenos Aires para compactar y destruir las motos que circulen con caños de escape ruidosos o adulterados”. El video difundido por el legislador cierra con imágenes de la compactación de motos incautadas en San Nicolás durante las últimas semanas. Esos procedimientos forman parte de una serie de controles realizados en distintos puntos de la ciudad."
    View this post on Instagram

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Santiago Passaglia cruzó a Milei y Kicillof, "Argentina no necesita más show"

    San Nicolás: Tragedia en el Rally de Córdoba revive el recuerdo del accidente fatal de 1989

    San Nicolás: Murió Alejandro Romero, histórico dirigente del peronismo

    San Nicolás: Sanatorio GO superó las 1100 atenciones en su primera semana en zona sur

    San Nicolás: El municipio organiza una jornada de recolección de electrónicos en la costanera

    San Nicolás: Trasladan el vacunatorio del Cempre al Hospital Zona Norte desde este lunes

    La ciudad de San Nicolás vivió una jornada gamer multitudinaria en el Puerto con más de 700 participantes

    San Nicolás cumple 278 años: cómo fueron sus primeros pasos como ciudad organizada

    San Nicolás suma el Sanatorio GO: más de 100 turnos y atención desde hoy en zona sur

    Educación e industria: UTN San Nicolás inaugura laboratorios con apoyo de Ternium

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, difundió un video en sus redes sociales en el que cuestionó al Presidente Javier Milei y al Gobernador Axel Kicillof por sus prioridades.

    San Nicolás: Santiago Passaglia cruzó a Milei y Kicillof, "Argentina no necesita más show"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, difundió un video en sus redes sociales en el que cuestionó al Presidente Javier Milei y al Gobernador Axel Kicillof por sus prioridades.

    San Nicolás: Santiago Passaglia cruzó a Milei y Kicillof, "Argentina no necesita más show"
    La Confederación Argentina aprobó la sede alternativa presentada por Belgrano después de que el Tribunal de Disciplina le suspendiera la cancha al Rojo por las irregularidades registradas en el clásico del lunes 13 con Regatas.

    Liga Federal de básquetbol: Belgrano-Somisa se juega en Villa Ramallo, sin público y con sede confirmada

    Un equipo de investigadores del Museo Paleontológico de San Pedro identificó este miércoles cinco paleocuevas o madrigueras prehistóricas en la zona de barrancas de Vuelta de Obligado, estructuras que funcionaron como refugio y sitio de crianza para mamíferos que habitaron la región hace cientos de miles de años.

    Hallan cinco paleocuevas prehistóricas en Vuelta de Obligado y revelan vida de la megafauna

    El Municipio de Baradero informa que quedó inaugurado y ya se encuentra en funcionamiento un nuevo sillón odontológico en el Centro Integrador Comunitario (CIC), una incorporación que permite ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención para la comunidad.

    Baradero: Nuevo sillón odontológico en el CIC mejora la atención en salud bucal

    La última sesión del Concejo Deliberante de Ramallo volvió a dejar al descubierto una creciente tensión política, con eje en la falta de obras básicas en las localidades.

    Ramallo: fuerte cruce en el Concejo Deliberante por obras y reclamos en las localidades