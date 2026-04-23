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    • Detuvieron a los integrantes de una pareja que asaltaron a un remisero a punta de cuchillo

    La DDI detuvo a una pareja acusada de asaltar a un remisero y le secuestró droga, celulares y elementos robados en allanamientos.

    23 de abril de 2026 - 17:51
    Detuvieron a los integrantes de una pareja que asaltaron a un remisero.

    Detuvieron a los integrantes de una pareja que asaltaron a un remisero.

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    En Pergamino, una investigación de la DDI permitió detener a una pareja acusada de cometer un robo calificado contra un remisero, a quien habrían amenazado con un arma blanca para sustraerle dinero y pertenencias.

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    Una investigación llevada adelante por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino permitió esclarecer un violento robo ocurrido a comienzos de la semana y culminó con la detención de una joven y un hombre, acusados de haber participado en el asalto a un remisero.

    El hecho se produjo cuando la víctima, un hombre de 66 años que se desempeña como chofer de una agencia de remises ubicada en la zona de avenida Hipólito Yrigoyen y Joaquín Menéndez, trasladó a tres pasajeros a bordo de un automóvil Fiat Cronos gris.

    De acuerdo con la denuncia, al llegar a la intersección de Ricardo John y Barbazán, uno de los ocupantes obligó al conductor a detener la marcha y, mediante amenazas con un arma blanca, le sustrajo distintas pertenencias. Entre los elementos robados se encontraban un teléfono celular de la empresa, una suma cercana a los 90 mil pesos en efectivo, un equipo de mate y la llave del vehículo. Afortunadamente, el remisero resultó ileso.

    A partir de la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2, a cargo del fiscal, se iniciaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, lo que permitió identificar a los presuntos autores del hecho.

    Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó tres allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, además de la detención de los sospechosos. Los procedimientos se concretaron este jueves y arrojaron resultados positivos en dos de los objetivos.

    En una vivienda de calle Savio al 300, los efectivos detuvieron a un hombre de 32 años y secuestraron tres teléfonos celulares y más de un kilo de marihuana fraccionada, lo que derivó además en una causa paralela por infracción a la Ley de Estupefacientes.

    En tanto, en otro domicilio de calle Carpani Costa al 600, se concretó la detención de una joven de 18 años, también sindicada como partícipe del asalto. Un tercer allanamiento, realizado en la zona de calle Patrone al 1300, no arrojó resultados.

    Desde la Fiscalía temática de estupefacientes se dispuso la aprehensión del hombre por tenencia de droga, mientras que ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa por robo calificado por el uso de arma.

    Los acusados serán trasladados a sede judicial para prestar declaración indagatoria en las próximas horas, mientras continúa la investigación para determinar si hubo otros implicados en el hecho.

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