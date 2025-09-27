sábado 27 de septiembre de 2025
    • Recargada: Vuelve Larti Innova a Pergamino con nueva propuesta

    Larti Innova se llevará adelante en el Parque Belgrano de Pergamino. Busca introducir a estudiantes del nivel secundario en el fascinante mundo del agro.

    27 de septiembre de 2025 - 13:57
    El próximo martes, el Espacio de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) del Parque Belgrano vuelve a ser sede de la experiencia educativa Larti Innova.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    El próximo martes, el Espacio de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) del Parque Belgrano vuelve a ser sede de la experiencia educativa Larti Innova, pero con una propuesta recargada.

    Al museo interactivo se le sumarán nuevos espacios al aire libre, donde se desarrollarán charlas, demostraciones tecnológicas y actividades interactivas sobre siembra, domótica y drones agrícolas.

    Esta propuesta, impulsada por Lartirigoyen y AAPRESID Regional PergaminoColón en alianza con Pergamino Ciudad del Conocimiento, busca introducir a estudiantes del nivel secundario en el fascinante mundo del agro desde una óptica tecnológica, innovadora y profundamente comprometida con la sustentabilidad.

    El agro, un área dinámica

    Este enfoque integral permitirá que los jóvenes comprendan que el agro no es solo un sector tradicional, sino un área dinámica que está en constante evolución gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, desde la biotecnología hasta la inteligencia artificial y la automatización.

    Cabe recordar que en la primera edición del Programa Larti Innova llevada a cabo en el mes de abril, participaron 286 jóvenes de escuelas de Pergamino y Colón. Este entusiasmo subraya la efectividad de la iniciativa para despertar nuevas vocaciones y fomentar una nueva perspectiva sobre las oportunidades que ofrece el campo argentino.

    Charla motivacional

    La misma se complementará con una charla motivacional a cargo del pergaminense Horacio Llovet, CEO y Co Fundador de Nawaiam, una propuesta disruptiva de Orientación Vocacional.

    Nawaiam es una plataforma de gamificación en formato de videojuego diseñada para evaluar el perfil conductual de profesionales en el ámbito laboral. A través de un juego de aventura de aproximadamente 15 minutos, cada uno de los chicos tendrá la posibilidad de realizar de manera gratuita un test vocacional.

    Esta jornada está destinada a estudiantes del segundo ciclo del nivel secundario.

    Cronograma de Actividades de Larti Innova

    Museo Interactivo Larti Innova: de 08:00 a 16:00. Se requiere inscripción previa en https://forms.gle/Q3x5c6v9Pwsn7XtE6

    Espacio Siembra y Domótica (Ignacio Testa, Tomás Turdo y Santiago Morando – AAPRESID): de 8:00 a 16:00. No Se requiere inscripción previa.

    Espacio Drones Agrícolas (Martín Rainaudo y Aldo Bogarín – AAPRESID): de 8:00 a 16:00. No Se requiere inscripción previa.

    Charla Motivacional Horacio Llovet (CEO y Co Fundador Nawaiam): a las 11:30.

    Plataforma Nawaiam: de 8:00 a 16:00. No Se requiere inscripción previa.

