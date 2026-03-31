La térmica llegó a los 39 grados en Pergamino y pronostican lluvias para la región

La intensa ola de calor volvió a sentirse con fuerza este martes en Pergamino, donde la sensación térmica alcanzó los 39 grados durante la tarde y generó una jornada sofocante en toda la ciudad y las localidades del Partido.

Un martes agobiante con sol Las altas temperaturas, sumadas a la elevada humedad y a la escasa circulación de viento, provocaron un ambiente pesado desde las primeras horas del día. En distintos sectores de la ciudad se observó una marcada disminución de la actividad al aire libre, mientras que muchos vecinos buscaron refugio en espacios cerrados o con sombra para mitigar el impacto del calor.

Lluvias en Pergamino después del calor Sin embargo, las condiciones comenzarían a cambiar en las próximas horas. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se esperan lluvias y tormentas durante la madrugada del miércoles, con probabilidad de precipitaciones de variada intensidad y ocasional actividad eléctrica.

¿Bajará la temperatura? El ingreso de un frente de inestabilidad podría traer además un alivio térmico luego de varios días de temperaturas elevadas. Se prevé que, tras las tormentas, el miércoles presente un descenso de la temperatura y un ambiente más agradable, con cielo parcialmente nublado durante el resto de la jornada.

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