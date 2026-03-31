martes 31 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La térmica llegó a los 39 grados en Pergamino y pronostican lluvias para la región

    Humedad, sol y altas temperaturas generaron un jornada agobiante en el Partido de Pergamino, aunque se esperan lluvias para las próximas horas.

    31 de marzo de 2026 - 16:03
    Una jornada agobiante en Pergamino y la región

    La intensa ola de calor volvió a sentirse con fuerza este martes en Pergamino, donde la sensación térmica alcanzó los 39 grados durante la tarde y generó una jornada sofocante en toda la ciudad y las localidades del Partido.

    Lee además
    El abogado pergaminense Adrián Morea integra la terna de postulantes para ser designado juez camarista de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino.

    El abogado pergaminense Adrián Morea integra la terna para cubrir la vacante de juez en la Cámara Civil
    semana santa: los huevos de pascua subieron alrededor del 30% en pergamino

    Semana Santa: Los huevos de Pascua subieron alrededor del 30% en Pergamino

    Un martes agobiante con sol

    Las altas temperaturas, sumadas a la elevada humedad y a la escasa circulación de viento, provocaron un ambiente pesado desde las primeras horas del día. En distintos sectores de la ciudad se observó una marcada disminución de la actividad al aire libre, mientras que muchos vecinos buscaron refugio en espacios cerrados o con sombra para mitigar el impacto del calor.

    Lluvias en Pergamino después del calor

    Sin embargo, las condiciones comenzarían a cambiar en las próximas horas. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se esperan lluvias y tormentas durante la madrugada del miércoles, con probabilidad de precipitaciones de variada intensidad y ocasional actividad eléctrica.

    ¿Bajará la temperatura?

    El ingreso de un frente de inestabilidad podría traer además un alivio térmico luego de varios días de temperaturas elevadas. Se prevé que, tras las tormentas, el miércoles presente un descenso de la temperatura y un ambiente más agradable, con cielo parcialmente nublado durante el resto de la jornada.

    Temas
    Seguí leyendo

    El abogado pergaminense Adrián Morea integra la terna para cubrir la vacante de juez en la Cámara Civil

    Semana Santa: Los huevos de Pascua subieron alrededor del 30% en Pergamino

    UCR bonaerense: la Justicia confirmó que las elecciones serán el 7 de junio

    Gabriel Palatchi llega a Pergamino con una masterclass de Latin jazz y concierto en vivo

    Quedó establecido en Pergamino el cronograma de recolección de voluminosos en abril

    Provincia autorizó un nuevo aumento en las tarifas de luz

    Buscan implementar alertas para evitar multas por Licencia de Conducir vencidas en la Provincia

    El Gobierno nacional autorizó un nuevo aumento de las tarifas de gas a partir del miércoles

    Julia Riera debutó con triunfo y avanzó a octavos en Bogotá

    PAMI: Ya está disponible en farmacias de Pergamino la vacuna antigripal para afiliados

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El abogado pergaminense Adrián Morea integra la terna de postulantes para ser designado juez camarista de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino.

    El abogado pergaminense Adrián Morea integra la terna para cubrir la vacante de juez en la Cámara Civil

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La marcha convocó a una gran cantidad de docentes y auxiliares que forman parte de la educación pública y privada de Pergamino.

    Tras una masiva marcha docente, la Fiscalía General ultima un protocolo de actuación ante la violencia escolar
    El abogado pergaminense Adrián Morea integra la terna de postulantes para ser designado juez camarista de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino.

    El abogado pergaminense Adrián Morea integra la terna para cubrir la vacante de juez en la Cámara Civil

    Timoneles del Club Náutico San Pedro cumplieron una destacada actuación durante la jornada inicial del Grand Prix del Litoral, competencia que tuvo como sede al Club de Regatas San Nicolás y donde la delegación sampedrina logró múltiples podios en diversas categorías.

    San Pedro: Podios y protagonismo del Club Náutico San Pedro en el Grand Prix del Litoral

    A pesar de la lluvia del sábado, unos 150 voluntarios participaron de la primera jornada de la 25° edición de “Voluntarios en Acción”, el programa impulsado por Ternium, con tareas de mejora en la Escuela Primaria N°40 de barrio Del Carmen.

    San Nicolás: Cerca de 150 voluntarios mejoran la Escuela N°40 en una nueva jornada solidaria

    El conflicto entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR) y el gobierno local sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que su secretario general, Pablo Alcaraz, realizara una dura denuncia pública contra la gestión del intendente Mauro Poletti por presuntas situaciones de persecución gremial, acoso laboral y deterioro de las condiciones salariales.

    Ramallo: Denuncian persecución gremial y acoso laboral en el Municipio