Este jueves, La Muni en tu Barrio llega a Newbery con servicios, asesoramiento y actividades

Los vecinos podrán realizar trámites y gestiones como DNI, SUBE (reposición y beneficios) e inscripción al CDC Villa Alicia.

La Municipalidad de Pergamino llevará adelante una nueva jornada del programa La Muni en tu Barrio , en esta oportunidad en el Barrio Jorge Newbery , con el objetivo de acercar servicios, gestiones y propuestas a los vecinos.

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El encuentro se realizará este jueves a las 17.30 horas, en la intersección de Giuffrido Magnani y Felipe Ibarra, donde distintas áreas municipales estarán presentes brindando atención directa y gratuita.

Durante la jornada, los vecinos podrán realizar trámites y gestiones como DNI , SUBE (reposición y beneficios) e inscripción al CDC Villa Alicia. Además, se ofrecerá asesoramiento en temáticas como discapacidad, violencia de género, salud mental, prevención de plagas y talleres vinculados al emprendedurismo.

En materia de salud, se dispondrá de servicios de vacunación, controles de glucemia e hipertensión, testeos de HIV y sífilis, y atención veterinaria con vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos antisárnicos.

La propuesta también incluye actividades deportivas como entrenamiento funcional, fútbol, vóley y atletismo, junto con talleres abiertos a la comunidad, entre ellos composteras caseras y lavado de manos.

Trabajo en territorio

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa busca fortalecer el vínculo con los vecinos, facilitando el acceso a servicios esenciales y promoviendo espacios de encuentro en cada barrio.

Se invita a toda la comunidad a acercarse y aprovechar esta jornada integral.