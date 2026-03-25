Este jueves, La Muni en tu Barrio llega a Newbery con servicios, asesoramiento y actividades

La Municipalidad de Pergamino llevará adelante una nueva jornada del programa La Muni en tu Barrio, en esta oportunidad en el Barrio Jorge Newbery, con el objetivo de acercar servicios, gestiones y propuestas a los vecinos.
El encuentro se realizará este jueves a las 17.30 horas, en la intersección de Giuffrido Magnani y Felipe Ibarra, donde distintas áreas municipales estarán presentes brindando atención directa y gratuita.
¿Qué servicios prestará el Municipio?
Durante la jornada, los vecinos podrán realizar trámites y gestiones como DNI, SUBE (reposición y beneficios) e inscripción al CDC Villa Alicia. Además, se ofrecerá asesoramiento en temáticas como discapacidad, violencia de género, salud mental, prevención de plagas y talleres vinculados al emprendedurismo.
En materia de salud, se dispondrá de servicios de vacunación, controles de glucemia e hipertensión, testeos de HIV y sífilis, y atención veterinaria con vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos antisárnicos.
La propuesta también incluye actividades deportivas como entrenamiento funcional, fútbol, vóley y atletismo, junto con talleres abiertos a la comunidad, entre ellos composteras caseras y lavado de manos.
Trabajo en territorio
Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa busca fortalecer el vínculo con los vecinos, facilitando el acceso a servicios esenciales y promoviendo espacios de encuentro en cada barrio.
Se invita a toda la comunidad a acercarse y aprovechar esta jornada integral.