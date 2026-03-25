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    • Este jueves, La Muni en tu Barrio llega a Newbery con servicios, asesoramiento y actividades

    La nueva edición de La Muni en tu Barrio se realizará este jueves a las 17.30 horas, en la intersección de Giuffrido Magnani y Felipe Ibarra del barrio Newbery.

    25 de marzo de 2026 - 12:25
    Los vecinos podrán realizar trámites y gestiones como DNI, SUBE (reposición y beneficios) e inscripción al CDC Villa Alicia.

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    El encuentro se realizará este jueves a las 17.30 horas, en la intersección de Giuffrido Magnani y Felipe Ibarra, donde distintas áreas municipales estarán presentes brindando atención directa y gratuita.

    ¿Qué servicios prestará el Municipio?

    Durante la jornada, los vecinos podrán realizar trámites y gestiones como DNI, SUBE (reposición y beneficios) e inscripción al CDC Villa Alicia. Además, se ofrecerá asesoramiento en temáticas como discapacidad, violencia de género, salud mental, prevención de plagas y talleres vinculados al emprendedurismo.

    En materia de salud, se dispondrá de servicios de vacunación, controles de glucemia e hipertensión, testeos de HIV y sífilis, y atención veterinaria con vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos antisárnicos.

    La propuesta también incluye actividades deportivas como entrenamiento funcional, fútbol, vóley y atletismo, junto con talleres abiertos a la comunidad, entre ellos composteras caseras y lavado de manos.

    Trabajo en territorio

    Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa busca fortalecer el vínculo con los vecinos, facilitando el acceso a servicios esenciales y promoviendo espacios de encuentro en cada barrio.

    Se invita a toda la comunidad a acercarse y aprovechar esta jornada integral.

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