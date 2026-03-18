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    • La Muni en tu Barrio llega a Jorge Newbery: ¿Cuáles son los servicios que se prestarán?

    La Muni en tu Barrio llegará a Newbery para acercar gestiones, controles de salud, actividades y asistencia gratuita. Esta vez será en bario Jorge Newbery.

    18 de marzo de 2026 - 14:45
    El equipo municipal destaca la importancia de sostener una presencia estatal activa en el territorio.

    El equipo municipal destaca la importancia de sostener una presencia estatal activa en el territorio.

    PERGAMINO AL DIA

    El jueves 26 de este mes, en barrio Jorge Newbery, se llevará adelante una nueva edición de La Muni en tu Barrio. En esta oportunidad, la propuesta tendrá lugar en la intersección de calles Magnani y Felipe Ibarra, a partir de las 17:30. El objetivo: acercar servicios, visibilizar el trabajo territorial y fortalecer el vínculo entre las instituciones y los vecinos.

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    En el lugar mencionado se dispondrán diversas carpas y puestos con equipos municipales para brindar información, asistencia y servicios gratuitos.

    Es una oportunidad para que los vecinos conozcan todo lo que el Municipio ofrece.

    Gestiones, salud, prevención y asesoramiento

    Diversas áreas municipales participarán de esta nueva edición, cada una con propuestas específicas:

    *Trámites y gestiones: DNI (extravío, robo, vencimiento o renovación de 8 y 16 años), Sube (reposición de tarjetas, activación de beneficios para jubilados y estudiantes), inscripción al CDC Villa Alicia.

    *Asesoramiento: Discapacidad, violencia de género, salud mental, prevención de plagas, talleres Emprender.

    *Servicios de salud: vacunación, control de glucemia e hipertensión, testeos de HIV y Sífilis, vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos antisárnicos.

    *Actividades deportivas: entrenamiento funcional, fútbol, vóley y atletismo.

    *Talleres: composteras caseras, lavado de manos.

    Un trabajo que se fortalece

    El equipo municipal destaca la importancia de sostener una presencia estatal activa en el territorio por eso la intención es replicar la experiencia en distintos sectores de Pergamino, acercando el Estado a quienes más lo necesitan.

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