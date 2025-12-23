La Muni en tu Barrio llevó servicios, trámites y actividades al barrio Hernández

Diversas áreas del Municipio participaron de manera articulada con el objetivo de acercar servicios, facilitar trámites y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Durante la mañana de este martes, el programa La Muni en tu Barrio llegó al Centro de Desarrollo Comunitario “José Hernández”, donde se realizó una jornada integral de trabajo con fuerte presencia territorial. Diversas áreas del Municipio participaron de manera articulada con el objetivo de acercar servicios, facilitar trámites y fortalecer el vínculo con la comunidad, promoviendo el acceso directo a derechos y políticas públicas.

La Muni en tu Barrio llega a Hernández con una mañana de servicios, salud y gestiones gratuitas

La propuesta incluyó múltiples acciones vinculadas al cuidado de la salud. El área de Bromatología desarrolló tareas de prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, mientras que Saneamiento Ambiental llevó adelante actividades de concientización sobre la prevención de plagas. Por su parte, Atención Primaria de la Salud aplicó vacunas y realizó acciones preventivas, y el área de Veterinaria brindó información sobre zoonosis y cuidados de la salud animal.

Durante la jornada, el área SUBE realizó reposición de tarjetas y activó beneficios para jubilados y escolares que habían perdido su credencial. Desde Desarrollo Social, asistentes sociales efectuaron declaraciones juradas para eximir del pago del trámite de DNI, tanto por nuevos ejemplares como por extravío, robo, vencimiento o renovaciones correspondientes a los 8 y 16 años.

En el plano social y comunitario, el área de Salud Mental desarrolló dinámicas grupales, con actividades coordinadas por el padre Galli y propuestas diferenciadas para niños, niñas, adolescentes y adultos. Además, se instaló un Consultorio Amigable, mientras que desde el área de Discapacidad se brindó orientación y asesoramiento sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Género, educación y empleo

La Dirección de la Mujer difundió sus programas y ofreció asesoramiento a las vecinas, en tanto que la Comisaría de la Mujer acercó información sobre sus servicios. Asimismo, los equipos EDI y EDIA trabajaron en acciones de revinculación escolar destinadas a niños, niñas y adolescentes. En paralelo, la Dirección de Empleo, a través del programa Emprender, difundió propuestas de formación en manicuría, peluquería y barbería.

Deporte, cultura y un cierre festivo

El área de Deportes difundió las distintas escuelas deportivas municipales, mientras que Cultura acompañó la jornada con juegos y propuestas recreativas para los más chicos, generando un espacio de entretenimiento y contención. Como cierre y en el marco de las fiestas, Papá Noel se hizo presente en el barrio y compartió un momento de alegría con los niños, quienes recibieron regalos y golosinas.

De esta manera, La Muni en tu Barrio continuó su recorrido por distintos puntos de la ciudad, acercando el Estado municipal a los vecinos y promoviendo el acceso gratuito y directo a servicios esenciales.