lunes 22 de diciembre de 2025
    • La Muni en tu Barrio llega a Hernández con una mañana de servicios, salud y gestiones gratuitas

    Este martes, La Muni en tu Barrio se instalará en el CDC del barrio Hernández para acercar trámites, controles de salud, y asistencia a los vecinos.

    22 de diciembre de 2025 - 14:32
    La iniciativa continúa su recorrido por los barrios de Pergamino, consolidándose como una herramienta clave de cercanía, prevención y acompañamiento comunitario.

    La iniciativa continúa su recorrido por los barrios de Pergamino, consolidándose como una herramienta clave de cercanía, prevención y acompañamiento comunitario.

    PERGAMINO AL DIA

    El programa La Muni en tu Barrio desembarcará este martes en Barrio Hernández, donde se desarrollará una jornada integral de atención y servicios gratuitos. La actividad tendrá lugar en el CDC José Hernández, ubicado en Colodrero 1440, y se extenderá desde las 10:30 hasta las 13:00.

    La propuesta surge del trabajo articulado entre distintas áreas del Municipio de Pergamino, que vienen interviniendo de manera sostenida en los barrios. El objetivo es claro: acercar el Estado municipal al territorio, visibilizar el trabajo que se realiza diariamente y fortalecer el vínculo con los vecinos.

    “Todas las áreas, juntas, en un mismo barrio”

    En diálogo con LA OPINIÓN, la secretaria de Salud, Erica Períes, destacó la dinámica de la iniciativa y su valor territorial.

    “Todas las áreas del Municipio, trabajando en un barrio, en una misma mañana. Eso está bueno porque nos permite estar conectados y ver en conjunto las problemáticas y necesidades de cada barrio, que son todas distintas”, explicó.

    La funcionaria remarcó que estas jornadas permiten detectar dónde es necesario reforzar políticas públicas: “Esto nos ayuda a ver en qué tenemos que fortalecer más un barrio, desde salud hasta otras cuestiones sociales”.

    Muni en tu barrio flyer

    Salud, prevención y acompañamiento

    Uno de los ejes centrales de la jornada será la salud. Períes confirmó que se realizarán vacunaciones y testeos, con fuerte foco en la prevención.

    “Vamos a estar haciendo vacunación, testeos y hablando de problemáticas vigentes como la sífilis, que es constante y necesita más notificación”, señaló, y agregó que acompañará el Consultorio Amigable con test de VIH y sífilis.

    Además, habrá actividades de Salud Mental, dinámicas grupales para distintas edades y propuestas recreativas coordinadas por el área de Deportes.

    Gestiones, asesoramiento y servicios

    La Muni en tu Barrio también permitirá realizar trámites y recibir asesoramiento sin salir del barrio. “Muchas veces hay dificultades con trámites de DNI, con temas de tercera edad o situaciones vinculadas a violencia, y estar todos juntos facilita muchísimo el acceso”, subrayó Períes.

    Todas las áreas presentes

    De acuerdo a lo informado por el Municipio, durante la jornada estarán trabajando:

    *Bromatología: prevención de enfermedades transmitidas por alimentos

    *SUBE: reposición de tarjetas y activación de beneficios

    *Desarrollo Social: declaración jurada para eximir el pago del DNI

    *Saneamiento Ambiental: prevención de plagas

    *Salud Mental: dinámicas grupales

    *Veterinaria: prevención de zoonosis, vacunación antirrábica y castración

    *Dirección de la Mujer: asesoramiento y difusión de programas

    *Comisaría de la Mujer: atención y orientación

    *Atención Primaria de la Salud: vacunación y controles

    *Actúa en Verde y Espacios Verdes

    *Dirección de Empleo – Emprender: manicuría y barbería

    *EDI y EDIA: revinculación escolar

    *Consultorio Amigable: test de VIH y sífilis

    *Padre Galli (Salud Mental): actividades para niños, adolescentes y adultos

    *Deportes: difusión de escuelas deportivas

    Una propuesta que ya mostró resultados

    Semanas atrás, la primera edición de La Muni en tu Barrio se realizaba con éxito en barrio Mastrángelo, con una amplia participación vecinal. Ahora, la iniciativa continúa su recorrido por los barrios de Pergamino, consolidándose como una herramienta clave de cercanía, prevención y acompañamiento comunitario.

