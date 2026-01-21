La Fiesta Rock del País desembarca en Ramallo con bandas nacionales y entrada gratuita

Las playas de Ramallo se preparan para vivir una jornada a puro rock. Este sábado 24 de enero, la zona del Parador Municipal será escenario de la edición verano de la Fiesta Rock del País

Las playas de Ramallo se preparan para vivir una jornada intensa de música y encuentro. Este sábado 24 de enero, el Parador Municipal será sede de la edición verano de la Fiesta Rock del País, un festival de alcance nacional que llegará a la ciudad con entrada libre, una grilla de primer nivel y una fuerte apuesta cultural.

La Fiesta Rock del País es uno de los eventos más reconocidos del circuito rockero argentino y, en esta oportunidad, eligió a Ramallo como uno de sus escenarios de verano. La propuesta se desarrollará en un entorno natural privilegiado, con el río como telón de fondo, y está pensada para recibir a público de todas las edades, en una jornada que combinará música, paisaje y cultura.

El acceso será libre y gratuito, lo que permitirá que vecinos de Ramallo, Villa Ramallo y localidades de la región puedan disfrutar de un espectáculo de gran nivel sin costo. Desde la organización anticiparon una concurrencia masiva, impulsada por la calidad artística de la grilla y la tradición del festival en distintas ciudades del país.

El escenario del Parador Municipal recibirá a reconocidas bandas del rock nacional como Autos Robados, Mancha de Rolando, Pier, Jóvenes Pordioseros e Intoxicados, entre otros artistas que completarán una extensa programación a lo largo de la jornada. La selección apunta a reunir distintos estilos y generaciones, con propuestas que recorren el rock clásico y el sonido contemporáneo.

La grilla fue diseñada para sostener un clima festivo desde las primeras horas hasta el cierre, con shows consecutivos que mantendrán al público frente al escenario. La presencia de grupos con trayectoria nacional convierte al evento en una de las principales citas musicales del verano en la región.

Cultura, turismo y una apuesta al espacio público

Desde FeroZica Producciones, responsables de la organización, remarcaron que el objetivo central es ofrecer un espectáculo de calidad, accesible y en un marco seguro, aprovechando el espacio público como punto de encuentro. La elección del Parador Municipal no es casual: busca integrar la propuesta cultural a la temporada de verano y fortalecer el perfil turístico de Ramallo.

Con esta edición, la Fiesta Rock del País se consolida como uno de los eventos culturales más importantes del verano ramallense. La combinación de bandas nacionales, entrada gratuita y un escenario natural único promete transformar la costa en un gran punto de reunión, reafirmando a la ciudad como sede de propuestas artísticas de alcance regional y nacional.