miércoles 21 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Fiesta Rock del País desembarca en Ramallo con bandas nacionales y entrada gratuita

    El sábado 24 de enero en el Parador Municipal de Ramallo, con una grilla destacada y una propuesta abierta que busca potenciar el turismo y la cultura local.

    21 de enero de 2026 - 16:30
    Las playas de Ramallo se preparan para vivir una jornada a puro rock. Este sábado 24 de enero, la zona del Parador Municipal será escenario de la edición verano de la Fiesta Rock del País

    Las playas de Ramallo se preparan para vivir una jornada a puro rock. Este sábado 24 de enero, la zona del Parador Municipal será escenario de la edición verano de la Fiesta Rock del País

    Ramallo Ciudad

    Las playas de Ramallo se preparan para vivir una jornada intensa de música y encuentro. Este sábado 24 de enero, el Parador Municipal será sede de la edición verano de la Fiesta Rock del País, un festival de alcance nacional que llegará a la ciudad con entrada libre, una grilla de primer nivel y una fuerte apuesta cultural.

    Lee además
    Ramallo dijo presente en una de las fiestas más importantes del país. Leonardo Casaldarnos, jinete oriundo de la ciudad, fue parte del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, que culminó este fin de semana en la provincia de Córdoba.

    Ramallo dijo presente en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María
    Un alerta al 911 por un presunto artefacto explosivo en una fábrica del Parque Comirsa activó un operativo preventivo en Villa General Savio.

    Alerta en Ramallo: hallan un presunto artefacto explosivo en el Parque Comirsa

    Fiesta Rock del País en Ramallo: un festival nacional a orillas del río

    La Fiesta Rock del País es uno de los eventos más reconocidos del circuito rockero argentino y, en esta oportunidad, eligió a Ramallo como uno de sus escenarios de verano. La propuesta se desarrollará en un entorno natural privilegiado, con el río como telón de fondo, y está pensada para recibir a público de todas las edades, en una jornada que combinará música, paisaje y cultura.

    El acceso será libre y gratuito, lo que permitirá que vecinos de Ramallo, Villa Ramallo y localidades de la región puedan disfrutar de un espectáculo de gran nivel sin costo. Desde la organización anticiparon una concurrencia masiva, impulsada por la calidad artística de la grilla y la tradición del festival en distintas ciudades del país.

    Bandas nacionales y una grilla pensada para los amantes del rock

    El escenario del Parador Municipal recibirá a reconocidas bandas del rock nacional como Autos Robados, Mancha de Rolando, Pier, Jóvenes Pordioseros e Intoxicados, entre otros artistas que completarán una extensa programación a lo largo de la jornada. La selección apunta a reunir distintos estilos y generaciones, con propuestas que recorren el rock clásico y el sonido contemporáneo.

    La grilla fue diseñada para sostener un clima festivo desde las primeras horas hasta el cierre, con shows consecutivos que mantendrán al público frente al escenario. La presencia de grupos con trayectoria nacional convierte al evento en una de las principales citas musicales del verano en la región.

    Cultura, turismo y una apuesta al espacio público

    Desde FeroZica Producciones, responsables de la organización, remarcaron que el objetivo central es ofrecer un espectáculo de calidad, accesible y en un marco seguro, aprovechando el espacio público como punto de encuentro. La elección del Parador Municipal no es casual: busca integrar la propuesta cultural a la temporada de verano y fortalecer el perfil turístico de Ramallo.

    Con esta edición, la Fiesta Rock del País se consolida como uno de los eventos culturales más importantes del verano ramallense. La combinación de bandas nacionales, entrada gratuita y un escenario natural único promete transformar la costa en un gran punto de reunión, reafirmando a la ciudad como sede de propuestas artísticas de alcance regional y nacional.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo dijo presente en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María

    Alerta en Ramallo: hallan un presunto artefacto explosivo en el Parque Comirsa

    Escapada a El Paraíso: el pueblo de Ramallo donde se come como en casa de la abuela

    Ramallo: a tres meses de los arreglos, volvió a deteriorarse el puente de la Ruta 51

    Ramallo: Cambios en el Hospital Gomendio generan inquietud por traslados y el futuro del área administrativa

    Pérez Millán: el Concejo Deliberante exige reabrir de urgencia la oficina de PAMI

    Ramallo: investigan a una pareja por el robo de electrodomésticos en un alquiler temporario

    Las escuelas de Ramallo reciben nuevos bancos y sillas de cara al inicio del ciclo lectivo

    Ramallo: suba de tasas municipales, servicios en retroceso y un conflicto que escala en la Justicia

    Las carreras universitarias en Ramallo dejarán de ser gratuitas y comenzarán a cobrar matrícula en 2026

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    el ips confirmo el cronograma de pagos de enero para jubilados y pensionados de la provincia

    El IPS confirmó el cronograma de pagos de enero para jubilados y pensionados de la Provincia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Endorphina: un año explosivo de tragamonedas y victorias

    Endorphina: un año explosivo de tragamonedas y victorias
    La organización confirmó oficialmente la grilla de artistas que animarán la jornada, combinando distintos estilos musicales y propuestas para todo público.

    Gobernador Castro: La Fiesta del Durazno 2026 calienta motores con una gran noche musical

    Jonatan Palacio, centrodelantero de 25 años que tuvo un último paso por Flandria, firmó su contrato con Douglas Haig. 

    Douglas sumó a Jonatan Palacio y renovó Agustín Pezzi

    Las playas de Ramallo se preparan para vivir una jornada a puro rock. Este sábado 24 de enero, la zona del Parador Municipal será escenario de la edición verano de la Fiesta Rock del País

    La Fiesta Rock del País desembarca en Ramallo con bandas nacionales y entrada gratuita

    El IPS confirmó el cronograma de pagos de enero para jubilados y pensionados de la Provincia

    El IPS confirmó el cronograma de pagos de enero para jubilados y pensionados de la Provincia