Desde la Defensoría, Pablo Santamarina, busca ordenar el conflicto y reducir el impacto del proceso penal

Desde su asunción al frente de la Defensoría General del Departamento Judicial Pergamino, Pablo Santamarina impulsa una serie de transformaciones que buscan ordenar el trabajo interno, mejorar la respuesta institucional y poner en el centro a las personas que atraviesan un conflicto judicial.

Así lo expresó durante una extensa entrevista en el ciclo radial y de streaming “Reporte LA OPINION”, conducido por los periodistas Alfonso Godoy y Federico Delloso.

Santamarina aclaró desde el inicio que no pretende atribuirse cambios profundos en la dinámica de la Defensoría a partir de su llegada. “Sería faltar a la verdad decir que vine a traer empatía o profesionalismo, porque eso ya estaba. Lo que estoy tratando de hacer es ordenar y estructurar un trabajo muy bueno para que tenga mayor impacto”, señaló. En ese sentido, remarcó que el Poder Judicial debe recuperar la idea de que interviene ante conflictos que no le pertenecen, y que su misión es gestionarlos del modo más rápido y eficaz posible para contribuir a la paz social.

Uno de los primeros ejes abordados fue el rediseño del funcionamiento interno de la Defensoría. Mediante resoluciones generales, se avanzó hacia el criterio de “un abogado por caso”, de modo que una misma defensa acompañe el proceso desde el inicio hasta su finalización. Esto implicó una reorganización edilicia para que los equipos trabajen de manera más integrada y accesible para quienes demandan asistencia jurídica.

En la misma línea, se resolvió eliminar la figura aislada del defensor de ejecución penal, integrando ese recurso humano a los turnos generales. “Queremos que el caso empiece y termine con el mismo defensor, incluso cuando se agota la pena”, explicó Santamarina, destacando que estas modificaciones se realizaron sin incrementar recursos, sino optimizando los existentes.

Otro aspecto central fue la creación de áreas específicas de trabajo. Una de ellas es el área de capacitación, con vistas a fortalecer en 2026 la formación en los temas que los propios integrantes de la Defensoría identifican como prioritarios. A su vez, se conformó un área de vinculación con instituciones sociales, coordinada por la defensora oficial Florencia Montanari, con participación de abogados, trabajadores sociales y psicólogas.

Según detalló, ya comenzaron reuniones con distintas organizaciones de la ciudad para articular respuestas conjuntas ante problemáticas comunes. “Muchos conflictos requieren respuestas integrales y no sólo judiciales. Por eso necesitamos trabajar de manera coordinada con el Municipio, la Provincia y programas que ya existen”, sostuvo.

La tercera área creada es la de gestión, orientada a sistematizar información sobre tiempos procesales, calidad de atención y seguimiento de los casos. En ese marco, se implementó una encuesta simple pero reveladora para quienes concurren a la Defensoría, consultándoles con quién hablaron y cómo evalúan la atención recibida. “Los niveles de satisfacción son muy altos, lo cual nos alienta, pero también nos obliga a sostener y mejorar ese estándar”, afirmó.

Durante la entrevista, Santamarina puso especial énfasis en el rol de la Defensoría Civil, una labor muchas veces menos visible que la penal. Explicó que asesora a personas en contextos de alta vulnerabilidad económica y social, especialmente en conflictos familiares y en la defensa de derechos sociales. Recordó, como ejemplo, la acción de amparo presentada ante la suspensión de pensiones, destacando el acompañamiento técnico-jurídico que se brinda a quienes no tienen recursos para litigar.

También valoró el trabajo conjunto con las Asesorías de Incapaces, que intervienen en situaciones donde están comprometidos derechos de menores o personas con capacidad restringida. “Es una tarea silenciosa pero fundamental”, subrayó.

En otro tramo, el Defensor General abordó una de las problemáticas que más lo preocupan: la prisionización durante el proceso penal. Señaló que existen casos de personas que permanecieron detenidas durante uno o dos años y medio y luego fueron absueltas o condenadas a penas en suspenso. “Eso es gravísimo. No hay reparación posible, ni económica ni psicológica, para alguien que pasó por la cárcel sin haber sido culpable”, advirtió.

En ese marco, sostuvo que es necesario mejorar la calidad de las investigaciones y fortalecer los controles judiciales en las etapas iniciales. Incluso planteó la necesidad de que la Defensoría cuente con investigadores propios para depurar los casos antes de llegar a juicio y evitar lo que definió como “falsos positivos”.

La preocupación por el sistema carcelario también se refleja en una presentación realizada ante la Suprema Corte bonaerense por parte de todos los defensores generales de la provincia, alertando sobre el hacinamiento y las condiciones de detención, especialmente frente a proyectos que buscan aumentar penas sin un debate amplio.

Finalmente, Santamarina se refirió a la presentación realizada ante el Ministerio Público Fiscal para conocer si existen investigaciones sobre el accionar de la Brigada Motorizada, a partir de reiterados casos de personas aprehendidas con lesiones llamativas. Indicó que se detectaron al menos seis situaciones en pocos meses y que el objetivo es esclarecer los hechos y prevenir excesos. “Ningún abuso está bien. Buscar responsabilidades también es una forma de bajar la conflictividad social”, afirmó.

Antes de despedirse, el Defensor General compartió el lema que guiará el trabajo institucional en 2026: “empatía y eficiencia”. “Vengo a acompañar a un equipo extraordinario, con profesionales muy comprometidos. Me siento gratificado y con muchas ganas de seguir trabajando”, consideró.

En el brindis de fin de año con los defensores civiles y penales y las asesoras y los funcionarios y empleados judiciales de la Defensoría General, Pablo Santamarina, les propuso para el año que viene trabajar sobre dos ideas motivadoras: “empatía” y “eficiencia”. Al respecto, explicó: “es el leitmotiv para el 2026. Y estoy seguro que vamos a trabajar arduamente para poder alcanzar el mejor nivel posible en esa dirección. Agradezco públicamente a todos los miembros de la de la Defensoría y la Asesoría como instituciones, por el profesionalismo, por la receptividad que tuvieron de las ideas que les vengo proponiendo y por el respeto con el que hacen su trabajo todas las semanas. La verdad que yo no paro de sorprenderme y estoy muy conmovido y con muchas ganas de seguir trabajando”, concluyó Pablo Santamarina.