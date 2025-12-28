La Cooperativa Eléctrica incorporó un predio estratégico lindero a su sede y proyecta desarrollos a futuro

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino concretó recientemente la adquisición del predio que perteneciera al ex corralón de materiales Natali, una operación inmobiliaria de alto valor estratégico para la institución que marca un antes y un después en su proyección operativa y de crecimiento. Así lo confirmó el presidente de la entidad, Lucio Tezón , quien destacó que la compra fue posible gracias a un fuerte esfuerzo económico y a una administración austera y responsable por parte del Consejo de Administración.

En declaraciones a LA OPINION , Tezón subrayó ayer que se trató de una decisión cuidadosamente analizada, enmarcada en una política de manejo eficiente de los recursos. “Es un esfuerzo económico importante, pero realizado con mucha austeridad y pensando siempre en el beneficio de la Cooperativa y de sus socios”, expresó. En ese sentido, remarcó que “la oportunidad de adquirir ese inmueble fue excepcional, no solo por su ubicación, sino por el valor estratégico que representa para una entidad que tiene una fuerte raigambre territorial”.

Este predio adquirido es lindero a la actual sede de la Cooperativa Eléctrica , una característica que, según explicó su presidente, lo diferencia de cualquier otra alternativa inmobiliaria. “No es lo mismo comprar un terreno en otro punto de la ciudad que adquirir un inmueble pegado a la Cooperativa. En este caso podemos generar una conexión interna directa, lo que mejora notablemente nuestra funcionalidad y nuestra logística”, señaló Tezón.

Además, la incorporación de este espacio permitirá sumar una nueva salida operativa por calle Ecuador y contará con casi 270 metros de frente sobre la avenida Marcelino Ugarte, una de las arterias principales de Pergamino. Este aspecto fue especialmente resaltado por el titular de la entidad, quien consideró que la ubicación sobre una avenida clave potencia el valor del inmueble y abre múltiples posibilidades de uso, tanto desde el punto de vista operativo como institucional.

Actualmente, la Cooperativa de Pergamino se encuentra llevando adelante tareas de reacondicionamiento del predio, con el objetivo de ponerlo en valor y adecuarlo a las necesidades futuras de la entidad. En paralelo, el Consejo de Administración evalúa distintos proyectos a desarrollar en el lugar. “Tenemos nuevas ideas y estamos analizando distintos caminos posibles”, explicó Tezón, al tiempo que adelantó que uno de los ejes que se estudian está vinculado al desarrollo de nuevos negocios relacionados con las energías renovables.

En ese marco, el presidente de la Cooperativa indicó en diálogo con el Diario que se evalúan iniciativas orientadas tanto al uso domiciliario como al uso industrial, en línea con las nuevas demandas energéticas y los cambios que atraviesa el sector. “Las energías renovables son un área con enorme proyección y creemos que la Cooperativa puede tener un rol activo en ese proceso”, sostuvo, aunque aclaró que las definiciones se irán dando de manera progresiva y con la debida planificación.

Cooperativa en crecimiento

Más allá de los posibles proyectos productivos, Tezón enfatizó que uno de los principales beneficios inmediatos de la adquisición del predio será la posibilidad de descentralizar recursos que hoy se encuentran distribuidos en distintos inmuebles. “Hoy tenemos recursos y áreas operativas dispersas en otros espacios. Este predio nos da la oportunidad de reorganizar y concentrar servicios, mejorando la eficiencia interna y optimizando el funcionamiento general de la Cooperativa”, explicó.

Para la conducción de la entidad, la compra del inmueble representa un hecho de trascendencia histórica. “La oportunidad de haber adquirido este bien es única y es para la historia de la Cooperativa de Pergamino”, afirmó Tezón. En ese sentido, remarcó que la institución no se va a mudar de su lugar tradicional, por lo que contar con un inmueble lindero “tiene un valor estratégico incalculable y fortalece a la institución a largo plazo”.

Finalmente, el presidente confirmó que la Cooperativa ya tomó posesión del predio y que en el corto plazo comenzará a estructurarse su utilización con una mirada puesta en el futuro. “Vamos a trabajar para que este inmueble sea aprovechado en favor de la Cooperativa y de todos sus socios, siempre pensando en el crecimiento, la eficiencia y el beneficio estratégico de nuestra entidad”, concluyó.