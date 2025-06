Gabriel Katopodis confirmó que la represa se hará con fondos provinciales

Durante la entrevista, el funcionario remarcó la importancia de la obra en el actual contexto climático: "Hemos vivido sequías extremas y hace 15 días una gran inundación. Necesitamos manejar esta cuenca de forma racional". Agregó que en dos o tres meses espera anunciar oficialmente el inicio del proceso licitatorio.

"Sabemos que los vecinos están cansados de promesas. Por eso no vamos a dar fechas hasta no tener todo en orden. Pero queremos llevar tranquilidad: el proyecto está encaminado, la plata está y vamos a ejecutar la obra", aseguró Katopodis, quien también planteó realizar una audiencia pública en Pergamino para explicar el proyecto.

Sobre la relación con el intendente Javier Martínez, el ministro señaló que mantienen un diálogo correcto y fluido. " Estamos coordinando la ejecución de obras como los desagües pluviales en la ciudad, una obra de casi 25 mil millones de pesos que siempre trae molestias pero es fundamental", detalló.

Otras obras

Katopodis también destacó otras obras en marcha en el distrito, como la repavimentación de la Ruta 32, cuyo tramo entre Pergamino y El Socorro estaría finalizado entre marzo y abril de 2026. "La obra avanza a buen ritmo y tiene un presupuesto estimado de 30 mil millones de pesos", dijo.

Consultado por reclamos vecinales sobre el estado de la Ruta 188, el ministro recordó que se trata de una vía nacional y que la provincia está gestionando ante el gobierno nacional la reactivación de obras abandonadas. "Hoy hay fondos nacionales específicos para rutas que no están siendo usados. Vamos a insistir para que esa plata se destine a las rutas que la gente necesita", aseguró.

La política, Axel y Cristina

En el tramo final de la entrevista, Katopodis se refirió a la situación nacional y al panorama del peronismo. "No podemos naturalizar que la Argentina se quede sin obra pública. Eso tiene consecuencias. Tenemos que ofrecerle a la sociedad una alternativa a este modelo de ajuste. El camino es la unidad y la defensa del trabajo, la producción y los servicios esenciales", afirmó.

Finalmente, destacó la figura del gobernador Axel Kicillof como uno de los dirigentes con proyección nacional. "Axel es una referencia importante y tiene una responsabilidad enorme en este momento. El peronismo debe estar unido para enfrentar los desafíos que vienen", concluyó.

16-1 Katopodis.jpg

Una mirada más amplia

En un tramo más reflexivo de la entrevista, Katopodis abordó el vínculo entre la política y la gestión, y cuestionó con dureza la parálisis de la obra pública por parte del gobierno nacional. "No se puede parar un país, no se puede frenar la obra pública, no es gratis. Un día se paga, y se paga caro", subrayó el ministro, quien también destacó que las rutas seguras salvan vidas y son una política de Estado que no puede desatenderse.

A propósito de la coyuntura interna del peronismo, el ministro elogió la reacción del espacio político frente al intento de proscripción contra Cristina Fernández de Kirchner. "El peronismo tuvo una reacción madura y unida. Eso nos marca el camino: unidad para frenar el ajuste y construir una alternativa sólida para los que creen en el trabajo, en la obra pública y en un país más justo", expresó.

Katopodis también fue consultado sobre su visión a futuro y la posibilidad de que Axel Kicillof sea la figura que represente al espacio en 2027. " Trabajo con Axel, sin duda es uno de los principales emergentes. Cristina es una figura central, y Axel es otra, que desde la provincia viene defendiendo a los bonaerenses con mucha convicción. No pueden generar contradicción, se complementan y nos representan", reflexionó.

Además, planteó que frente a un modelo que premia la especulación financiera, el peronismo tiene que defender con claridad a quienes producen, trabajan y emprenden cada día. "Tenemos que ofrecer una alternativa real para ese casi 50% de argentinos que no se resignan. No podemos permitirnos divisiones. La unidad es una obligación y un mandato del presente", concluyó el ministro bonaerense.