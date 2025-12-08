Con Federico Hernández como héroe, Juventud logró su 14° título en la Liga de Pergamino

En la tarde del domingo, Juventud se consagró campeón 2025 del torneo de Primera A de la Liga de Fútbol de Pergamino al vencer por penales a Argentino de Alfonzo en una final tan intensa como cerrada.

Argentino de Alfonzo y Juventud van por el título de la Liga de Pergamino

El conjunto Celeste, dirigido por Adrián Antonetti, alcanzó su decimocuarta estrella tras imponerse 3 a 2 en la definición por penales, luego de que l os 90 minutos terminaran igualados 0 a 0 en el estadio “Fernando Bello” de Argentino. Con esta conquista, el club de la ribera se consolidó en el segundo lugar de la tabla histórica, solo por detrás de Douglas Haig (26 títulos).

La figura indiscutida de la jornada fue el arquero uruguayo Federico Hernández , héroe absoluto al contener tres remates en la tanda decisiva. Su actuación fue determinante para que Juventud volviera a festejar un campeonato después de dos temporadas.

La final respondió al guion de un duelo cargado de tensión. Ninguno de los equipos logró traducir en el arco rival sus intenciones ofensivas y con el correr de los minutos, la sensación de que el campeón se decidiría desde los 12 pasos se hizo cada vez más evidente.

Hernández, el héroe del título

En la definición, Federico Hernández se agigantó. Seguro, firme y con temple, el arquero celeste contuvo tres penales y se convirtió en el factor decisivo para sellar el 3 a 2 final desde la tanda. Sus atajadas desataron el festejo de la hinchada de Juventud, que colmó el sector asignado en el "Fernando Bello".

Para Argentino de Alfonzo, que venía de eliminar en semifinales a Racing (campeón 2024) también por penales y buscaba su quinto título -el primero desde 2015-, quedó la frustración lógica, pero también el reconocimiento por una campaña sólida que lo llevó a quedarse con el subcampeonato.

Juventud, dueño del 2025

El equipo de Antonetti, que había sido líder absoluto de la Zona 2 en la Fase Regular y que venía de golear 5-0 a El Socorro en semifinales, coronó una temporada de regularidad y contundencia. Su jerarquía colectiva, sumada a la determinación en momentos clave, lo volvió a poner en lo más alto del fútbol pergaminense.

El cierre en el "Fernando Bello" dejó una postal inolvidable: los jugadores de Juventud celebrando con su gente, levantando un nuevo trofeo y alimentando una rica historia que ya suma 14 títulos.

Las formaciones iniciales

Juventud formó con Federico Hernández; Ramiro Tecco, Franco Capdevila, Isaías Aranda, Pablo Suárez; Nicolás Alcaraz, Facundo Cardozo, Jonathan Luna, Gabriel Parra, Braian Cascardo; y Wenceslao González. DT: Adrián Antonetti.

Y Argentino de Alfonzo alineó con: Pablo Castelli; Facundo Farroni, Nahuel Sosa, Javier Cortasa, Valentino Sabbatini; Nicolás Prieto, Diego González, Enzo Garbini, Gastón Ricci; Matías Obrejón y Juan Cruz Ferrari. DT: Juan Cruz Mulieri.