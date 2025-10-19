Juventud y Racing encienden su ilusión en el Torneo Regional Federal Amateur

Este domingo, desde las 20:00, Juventud y Racing darán el puntapié inicial a una nueva aventura para el fútbol pergaminense. En el estadio “Carlos Grondona”, el “Celeste” y el “Bohemio”, los dos representantes de la Liga de Fútbol de Pergamino , se enfrentarán por la primera fecha de la Zona 9 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur , que entrega cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026.

El partido será arbitrado por Christian Verna , con Raúl Banuera y Rafael Rosselli como asistentes. Se espera un buen marco de público en la cancha de Juventud, donde el clima no solo será el del arranque de una competencia oficial, sino también el de un duelo pergaminense en un certamen nacional.

Ambos llegan con credenciales fuertes al debut. Racing, dirigido por Eugenio Carranza , es el campeón 2024 de la Liga de Pergamino y lidera la Zona 1 del actual certamen local. Por su parte, Juventud, bajo la conducción técnica de Adrián Antonetti , encabeza la Zona 2 y ha demostrado regularidad en su juego.

Conscientes del nivel del torneo, ambos clubes se reforzaron para esta competencia: Racing sumó a Jeremías Cejas, Tiago Morales, Bruno Sarmiento y Simón Fiorito, además de los ecuatorianos Jostin Mendoza y Alex Hernández. Por su lado, Juventud incorporó al defensor Joaquín Herrera, al mediocampista Leonardo Verdino y al delantero Juan Ledesma.

Zona 9 con rivales conocidos

Juventud y Racing compartirán la Zona 9 con Argentino de Rojas y Defensores de Salto, en una región tradicionalmente competitiva como la Bonaerense Pampeana Norte. Se jugará bajo el sistema de todos contra todos, ida y vuelta, y clasifican a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo de cuatro equipos. Además, los líderes de cada zona avanzan directamente a la Tercera Fase, mientras que los segundos acceden a la Segunda Fase de la competencia.

La Zona 9 es una de las 14 que integran esta región, que cuenta con ocho zonas de cuatro equipos y seis zonas de tres equipos, todas con un objetivo común: avanzar en un camino que será largo y exigente.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Desde las 20:00, en el estadio “Carlos Grondona”, Juventud y Racing se enfrentan en el inicio de la Zona 9 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur, que otorga cuatro ascensos al Federal A. Ambos llegan en gran momento: Racing, campeón 2024 de la Liga de Pergamino, y Juventud, líder de su zona en el torneo local. El clásico pergaminense marcará el comienzo de una nueva ilusión para el fútbol de la ciudad, que comparte grupo con Argentino de Rojas y Defensores de Salto. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #Pergamino #FútbolLocal #Juventud #Racing #RegionalFederalAmateur #FútbolDelInterior" View this post on Instagram A post shared by Diario LA OPINION (@laopinionline)

Cómo continuará la Zona 9

Tras el duelo de esta noche en el “Carlos Grondona”, ambos equipos tendrán actividad entre semana por la segunda fecha: Racing recibirá a Argentino de Rojas, mientras que Juventud será visitante ante Defensores de Salto, entre el miércoles 23 y el jueves 24 de octubre. En la tercera jornada, el domingo 2 de noviembre, Juventud volverá a salir de Pergamino para visitar a Argentino, mientras que Racing será local ante Defensores.

El duelo pergaminense tendrá su revancha en la cuarta fecha, el domingo 9 de noviembre, cuando Racing será local en el “Carlos Morales” ante Juventud. Luego, el domingo 16, Juventud recibirá a Defensores y Racing jugará en Rojas frente a Argentino. Finalmente, el domingo 23 de noviembre, Juventud cerrará la fase de grupos como local ante Argentino, mientras que Racing visitará a Defensores de Salto.

Pergamino quiere volver a soñar

Juventud y Racing intentarán ser protagonistas. Esta noche, el “Grondona” será mucho más que un escenario deportivo: será el punto de partida de un nuevo desafío para el fútbol pergaminense. El “Celeste” y el “Bohemio” representan dos caminos distintos, pero una misma ambición: llevar el nombre de la ciudad a lo más alto del fútbol del interior. El primer objetivo no es menor: avanzar en un torneo que reúne historia, talento y sacrificio, y que premia a quienes logran sostener la ilusión más allá de los 90 minutos.