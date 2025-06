Juliano Almeida otra vez al podio en el Nacional Infanto Juvenil: tercero en Goya

En diálogo con LA OPINION, Juliano Almeida compartió sus sensaciones sobre la carrera en Goya: “Nos pudimos quedar con el tercer puesto salvando un mal día porque no estaba al 100%, todavía estoy recuperándome de una gripe y la carrera no se dio como esperaba, pero pude defenderme con lo que tenía y mantener el segundo puesto en la clasificación general del campeonato”.

El joven ciclista detalló los desafíos que enfrentó durante la carrera: “Al comienzo me sentí con buenas piernas pero a medida que fui haciendo más esfuerzo mis músculos no se alcanzaban a recuperar y así se hizo una fuga y no los pude agarrar; pero pude seguir ganando los embalajes atrás y así logré quedar en el tercer lugar. Y como el segundo no tenía puntos adelante no me quitó el segundo puesto en el campeonato”.

Lo que viene y agradecimientos

La tercera de las cinco fechas del Nacional Infanto Juvenil se disputará en Las Breñas, Chaco, el próximo 13 de julio. Una semana antes de su actuación en Goya, Almeida también había conseguido otro tercer puesto en la primera fecha del Campeonato Infanto Juvenil Bonaerense, en Colón, certamen en el que defiende el título logrado el año pasado.

El camino de Juliano Almeida en el ciclismo es posible gracias al apoyo de sus sponsors: Gomería y Lubricentro “Barranca”, Diper - Electrics Pergamino, Dushi - Viajes, Invictus - Salón Masculino, Avícola del Sol, Tiempo Oficial Pergamino, Pets - Las Moras, Los Camba, M y F - Mecánica y Grupo Galán. Su colaboración es fundamental para que pueda seguir competir y representar a Pergamino en cada carrera.