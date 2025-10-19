domingo 19 de octubre de 2025
    • Juliano Almeida, el pergaminense campeón nacional de ciclismo que sueña en grande

    Acaba de consagrarse en el Nacional Infanto Juvenil en la categoría 2011. Consolida su crecimiento y buscará cerrar el año con otro título en el Bonaerense.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    19 de octubre de 2025 - 07:15
    Juliano Almeida con la camiseta de campeón nacional, la de ganador en Chilecito y las medallas.

    Juliano Almeida con la camiseta de campeón nacional, la de ganador en Chilecito y las medallas.

    LA OPINION

    Juliano Almeida cumplió años el lunes pasado. Pero el verdadero regalo llegó un día antes: el domingo, en Chilecito, La Rioja, se consagró como el mejor en la categoría 2011 del Campeonato Nacional Infanto Juvenil. El título llegó tras una definición mano a mano con el santiagueño Joaquín Reyes Leguizamón, en una carrera a todo o nada. El que llegaba adelante se llevaba el campeonato. Juliano lo hizo y Pergamino tiene un nuevo campeón.

    Juliano Almeida con la bandera cuadriculada tras su triunfo consagratorio en Chilecito.

    Juliano Almeida ganó en Chilecito y se quedó con el Nacional Infanto Juvenil
    Pergamino nuevamente dejó su huella en las finales de los Juegos Bonaerenses.

    Juegos Bonaerenses: Pergamino volvió de Mar del Plata con 34 medallas

    “Era al límite, a todo o nada”, resumió en una entrevista con Fuera de Página, programa de streaming de LA OPINION y Radio Wi! Play (FM 105.1). Y no exageraba: la última fecha entregaba puntaje doble, por lo que el que terminara adelante entre él y Reyes Leguizamón sería el campeón. “Planificamos todo con mucho detalle: la bicicleta, la ropa, cada parte de la carrera. Todo tenía que salir perfecto”, explicó.

    Una estrategia milimétrica

    Desde el inicio, “Juli” sabía que no había margen para el error. Llegaba con un solo punto de ventaja sobre su escolta en el campeonato y, aunque la competencia reunía a muchos ciclistas, la batalla clave era entre ellos dos.

    La carrera se disputó con un formato con cinco embalajes puntuables. Almeida arrancó con fuerza: fue segundo y tercero en los primeros dos sprints, ganó el tercero y, aunque en el cuarto debió regular fuerzas, remató con todo para quedarse con el último y más importante.

    “Desde la bajada de bandera fui a buscar la carrera. En los primeros sprints sumé bien. Pero en un momento empecé a sentir dolor en las piernas. Ahí aflojé un poco, recuperé, y después volví a atacar con todo. Tenía que desgastar a los rivales y quedarme con el último sprint. Y lo logré”, contó.

    La carrera duró unos 40 minutos, pero para el pergaminense fue una eternidad cargada de emociones. “Cuando crucé la meta y supe que era campeón, fue una alegría inmensa. No lo podía creer”, dijo. En el podio de la fecha coronación lo acompañaron Reyes Leguizamón y el sanjuanino Erik Mendoza, segundo y tercero respectivamente.

    Tres años, una pasión

    El dato sorprende: Juliano comenzó a andar en bicicleta hace menos de tres años. Todo empezó como una forma de acompañar a su papá, ex ciclista, en salidas recreativas. “Mi papá volvió a andar en ‘bici’ por salud. Un día lo acompañé, al otro también… y me empezó a gustar. Ahí nos dimos cuenta de que era en serio”, cuenta.

    Hoy, su rutina cambió por completo. Entrena casi todos los días y cada vez con más intensidad. “Entrenamos de lunes a lunes. A medida que pasan los meses, los entrenamientos se vuelven más exigentes. Pero es necesario: todos mejoran, y si quiero estar arriba, tengo que entrenar más que nadie”.

    Campeón nacional y va por más

    El título nacional en Chilecito es el punto más alto de una gran temporada. Juliano fue subcampeón argentino en pista (en San Juan), tercero en el Argentino de Ruta (en Junín) y lidera el Campeonato Bonaerense Infanto Juvenil, del que fue campeón en 2024. “Faltan tres fechas: Azul, Ayacucho y General Rodríguez. Vamos punteros y queremos repetir”, contó. “Sería un broche de oro para un año que ya es increíble”, agrega.

    Y no se detiene. Ni bien termine el Campeonato Bonaerense, comenzará la preparación para el Argentino de Ruta 2026, donde buscará mejorar el tercer puesto de este año: “Ya tengo la medalla de bronce, pero ahora quiero el oro”, dijo, sin vueltas.

    “No me imaginaba esto tan pronto”

    Cuando empezó a competir no pensaba en títulos ni podios. Solo quería disfrutar del deporte con su papá: “Al principio era un hobby. No sabía si me iba a gustar o no, pero con el tiempo me entusiasmé y empecé a soñar más grande”.

    Ese “grande” ya llegó. Hoy lo saludan en la calle personas que no conoce. Y él responde con humildad y trabajo: “No es lo mismo querer ser campeón que serlo, pero también sé que ahora todos me van a querer ganar”.

    Sueña con Europa y la selección

    Juliano ya tiene sueños claros. “Obviamente me encantaría correr en Europa, en grandes vueltas como el Tour de Francia o la Vuelta a España, pero también sería hermoso representar a la selección argentina”, dijo. ¿Y su estilo? Lo tiene definido: “Me defiendo en la velocidad, pero lo que más me gusta es la ruta. Atacar, irme en solitario, buscar la fuga”.

    No está solo. Detrás de sus logros hay familia, amigos, entrenadores y una comunidad que lo sigue y apoya. “Muchos colaboraron para que pudiéramos viajar a La Rioja. A todos les agradezco porque este título también es de ellos”, aseguró. Y siempre lleva con orgullo el nombre de Pergamino: “Cada vez que me nombran en un podio o en una carrera, dicen ‘el de Pergamino’. Eso me llena de orgullo, representar a mi ciudad es lo más lindo”.

    Juliano Almeida es campeón nacional. Pero no se queda con eso. Entrena, proyecta y sueña. Con 14 años, ya dejó su marca en el ciclismo infanto juvenil argentino. Y lo mejor, sin dudas, está por venir.

