Julia Riera alcanzó su segundo triunfo en Cali: avanzó a cuartos

Julia Riera acumula dos triunfos en Cali y va por más ante la máxima favorita al título. ARCHIVO

La tenista pergaminense Julia Riera dio un nuevo paso en el tercer torneo de la gira sudamericana de polvo de ladrillo. Este miércoles, “Juli”, de 23 años y 184ª del ranking mundial WTA, logró un contundente triunfo en los octavos de final del torneo WTA 125 de Cali, Colombia, y se metió entre las ocho mejores del certamen que reparte 115.000 dólares en premios.

Riera, octava preclasificada, derrotó a la española Alicia Herrero (313ª) por 6-4 y 6-3 en 1 hora y 24 minutos, mostrando solidez de principio a fin. Con este resultado, alcanzó su mejor actuación en esta gira que comenzó en Río de Janeiro y continuó en Florianópolis, otros dos torneos WTA 125.

La semana pasada había alcanzado los octavos de final en Florianópolis, instancia en la que fue eliminada por la ucraniana Oleksandra Oliynykova (139ª) por 6-4 y 7-6 (5). Antes, había protagonizado una remontada al superar en tres sets a la experimentada eslovena Polona Hercog en la primera ronda. La gira se había iniciado en Río, donde no pudo superar la ronda inicial.

Live Blog Post Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/_canchacentral/status/1983632366238359574&partner=&hide_thread=false ¡GANÓ JULI Y AVANZA EN CALI!Julia Riera se llevó una muy buena victoria en el WTA125 de Cali, Colombia: La pergaminense venció a Alicia Herrero por 6-4, 6-3.Sara Bejlek será su rival en cuartos de final.pic.twitter.com/2Vdzivfnqa — Cancha Central (@_canchacentral) October 29, 2025 Enfrentará a Sara Bejlek En Cali, Riera había comenzado la semana el martes con una sólida victoria frente a la boliviana Noelia Zeballos (616ª) por 6-2 y 6-2. Ahora, en cuartos de final, se medirá ante la checa Sara Bejlek (84ª), primera preclasificada del torneo y reciente campeona del WTA 125 de Querétaro, México. Bejlek, de 19 años, superó este miércoles a la brasileña Laura Pigossi (191ª) por 6-4 y 6-1, y será un duro desafío para la pergaminense.

