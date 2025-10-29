Julia Riera alcanzó su segundo triunfo en Cali: avanzó a cuartos

La tenista pergaminense Julia Riera dio un nuevo paso en el tercer torneo de la gira sudamericana de polvo de ladrillo. Este miércoles, “Juli”, de 23 años y 184ª del ranking mundial WTA, logró un contundente triunfo en los octavos de final del torneo WTA 125 de Cali, Colombia, y se metió entre las ocho mejores del certamen que reparte 115.000 dólares en premios.
