Julia Riera a paso firme en el Tucumán Open: avanzó a cuartos

Por segunda semana consecutiva, Julia Riera se metió en los cuartos de final de un torneo WTA 125. Lo había logrado en Cali (Colombia) y ahora lo consiguió en el Tucumán Open. Este miércoles se anotó su segunda victoria en el certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo y reparte 115.000 dólares en premios, para meterse entre las ocho mejores.

Riera, actual 183ª del mundo, logró imponerse a la francesa Carole Monnet (168ª y octava preclasificada) en un durísimo encuentro que se extendió por más de dos horas y media. En un partido muy parejo, la argentina se quedó con el primer set por 7-6 (5), cayó en el segundo por 2-6, y finalmente cerró el triunfo con autoridad en el tercero por 6-4, alimentada por el aliento del público tucumano que colmó la cancha central.

Julia Riera saludo Julia Riera en el saludo final con la francesa Carole Monnet tras dos horas y media de partido. TUCUMAN OPEN Con este resultado, la pergaminense de 23 años se convirtió en la primera argentina en alcanzar los cuartos de final del Tucumán Open. Su próxima rival será la suiza Simona Waltert (93ª del ranking y segunda preclasificada), que llega a esta instancia tras superar a la brasileña Gabriela Cé (353ª) por 6-4 y 6-4. El duelo entre la suiza y la argentina (están 1-1 en el historial) promete ser uno de los platos fuertes de este viernes en el Lawn Tennis de Tucumán.

“Juli” Riera había tenido un debut arrollador en el Tucumán Open, venciendo el lunes a la ucraniana Valeriya Strakhova (352ª) por un contundente 6-0 y 6-0 en apenas 58 minutos de juego.

