jueves 06 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Julia Riera a paso firme en el Tucumán Open: avanzó a cuartos

    La pergaminense superó a la francesa Carole Monnet en tres sets en los octavos de final del torneo WTA 125. También avanzó en dobles con Jazmín Ortenzi.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    6 de noviembre de 2025 - 13:27
    Julia Riera alcanzó los cuartos de final y este viernes se jugará el pase a semifinales.

    Julia Riera alcanzó los cuartos de final y este viernes se jugará el pase a semifinales.

    BUTTI PHOTOS

    Por segunda semana consecutiva, Julia Riera se metió en los cuartos de final de un torneo WTA 125. Lo había logrado en Cali (Colombia) y ahora lo consiguió en el Tucumán Open. Este miércoles se anotó su segunda victoria en el certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo y reparte 115.000 dólares en premios, para meterse entre las ocho mejores.

    Lee además
    Julia Riera arrancó la semana en Tucumán con un contundente triunfo en sets corridos.

    Triunfo perfecto de Julia Riera en su estreno en el Tucumán Open
    Julia Riera acumula dos triunfos en Cali y va por más ante la máxima favorita al título.

    Julia Riera alcanzó su segundo triunfo en Cali: avanzó a cuartos

    Riera, actual 183ª del mundo, logró imponerse a la francesa Carole Monnet (168ª y octava preclasificada) en un durísimo encuentro que se extendió por más de dos horas y media. En un partido muy parejo, la argentina se quedó con el primer set por 7-6 (5), cayó en el segundo por 2-6, y finalmente cerró el triunfo con autoridad en el tercero por 6-4, alimentada por el aliento del público tucumano que colmó la cancha central.

    Julia Riera saludo
    Julia Riera en el saludo final con la francesa Carole Monnet tras dos horas y media de partido.

    Julia Riera en el saludo final con la francesa Carole Monnet tras dos horas y media de partido.

    Con este resultado, la pergaminense de 23 años se convirtió en la primera argentina en alcanzar los cuartos de final del Tucumán Open. Su próxima rival será la suiza Simona Waltert (93ª del ranking y segunda preclasificada), que llega a esta instancia tras superar a la brasileña Gabriela Cé (353ª) por 6-4 y 6-4. El duelo entre la suiza y la argentina (están 1-1 en el historial) promete ser uno de los platos fuertes de este viernes en el Lawn Tennis de Tucumán.

    “Juli” Riera había tenido un debut arrollador en el Tucumán Open, venciendo el lunes a la ucraniana Valeriya Strakhova (352ª) por un contundente 6-0 y 6-0 en apenas 58 minutos de juego.

    Live Blog Post
    Embed - Tucuman Open by McDonald’s on Instagram: "EL FESTEJO DE JULIA RIERA QUE AVANZÓ DE RONDA EN EL TUCUMÁN OPEN WTA 125 by McDonald’s Tras vencer a Carole MONNET (8) de Francia por 7-6(5) 2-6 6-4 en un partidazo "
    View this post on Instagram

    También avanza en dobles

    La alegría fue doble para Julia Riera, ya que este miércoles también avanzó a las semifinales del cuadro de dobles junto a la riojana Jazmín Ortenzi. La pareja argentina derrotó en los cuartos de final a la italiana Jessica Pieri y a la australiana Tina Smith por 6-4 y 6-4.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Julia Riera sigue firme. Volvió a meterse en los cuartos de final de un WTA 125, esta vez en el Tucumán Open. Superó a la francesa Carole Monnet y se convirtió en la primera argentina en alcanzar esta instancia. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #JuliaRiera #TenisArgentino #WTATour #TucumánOpen #WTA125 #Deportes"
    View this post on Instagram

    Temas
    Seguí leyendo

    Triunfo perfecto de Julia Riera en su estreno en el Tucumán Open

    Julia Riera alcanzó su segundo triunfo en Cali: avanzó a cuartos

    San Pedro: Paraná campeón del Torneo Clausura "Marcos Barlatay" tras vencer 3-1 a Independencia

    Refuerzo de jerarquía: Jonatan Slider se incorpora a Pergamino Básquet

    Baradero: Entrega de certificados para entrenadores impulsa la profesionalización deportiva

    Pergamino Básquet debutó con un sólido triunfo ante Centenario de Venado Tuerto

    Ajedrez: Tomás Casquero se encamina al título en el Prix del Centro Bonaerense

    Pergaminenses dijeron presente en la 13ª Vuelta a la Sierrita en Embalse

    Pergamino Básquet inicia su quinta temporada en la Liga Argentina

    Con el zarateño Santiago Silveira, Argentina debutó con triunfo 3-2 ante Bélgica en el Mundial Sub 17

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Jonatan Slider es nuevo jugador de Pergamino Básquet y está listo para salir a la cancha.

    Refuerzo de jerarquía: Jonatan Slider se incorpora a Pergamino Básquet

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Catalina Maglio es alumna de la Escuela Primaria 59 de Fontezuela.

    Catalina Maglio será recibida por sus compañeros de la Escuela Primaria 59 y toda la comunidad en Fontezuela

    Por Alfonso Godoy
    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso

    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso

    La concejal Silvana Sosa expresó su desacuerdo con el proyecto de ordenanza impositiva presentado por el Ejecutivo municipal

    Baradero: Sosa rechazó el aumento bimestral del 6% en tasas municipales y pidió alternativas

    Al ladrón lo corrieron entre varias personas hasta lograr interceptarlo a pocas cuadras.

    Un vecino justiciero interceptó a un ladrón que robó una mochila de un auto tras romper la ventanilla

    Paraná Fútbol Club se consagró campeón del Torneo Clausura “Marcos Barlatay”

    San Pedro: Paraná campeón del Torneo Clausura "Marcos Barlatay" tras vencer 3-1 a Independencia