Julia Riera a paso firme en el Tucumán Open: avanzó a cuartos

Por segunda semana consecutiva, Julia Riera se metió en los cuartos de final de un torneo WTA 125. Lo había logrado en Cali (Colombia) y ahora lo consiguió en el Tucumán Open. Este miércoles se anotó su segunda victoria en el certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo y reparte 115.000 dólares en premios, para meterse entre las ocho mejores.
