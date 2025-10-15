Julia Riera, nuevamente convocada al equipo argentino para la Billie Jean King Cup

La tenista pergaminense Julia Riera sigue demostrando por qué es una de las principales exponentes del tenis femenino argentino en la actualidad. Con 23 años y una importante experiencia en el circuito internacional fue confirmada una vez más como parte del equipo argentino que competirá en los Play-offs de la Billie Jean King Cup , el torneo por equipos más importante del tenis femenino a nivel mundial.

La cita será del 14 al 16 de noviembre en el Polo Deportivo Kempes, en la ciudad de Córdoba, donde Argentina integrará el Grupo C junto a Suiza y Eslovaquia . El objetivo es claro: quedarse con el primer puesto del grupo para clasificar a los Qualifiers 2026 .

La lista de convocadas fue confirmada este martes por la capitana del equipo, la tucumana Mercedes Paz , quien destacó que podrá contar con “el equipo ideal”. Junto a Riera (190ª), fueron seleccionadas Solana Sierra (71ª del ranking WTA), Lourdes Carlé (129ª), Jazmín Ortenzi (274ª) y Luisina Giovannini (275ª), es decir, las cinco mejores jugadoras argentinas del momento según el ranking mundial.

Riera no solo es una pieza clave por su nivel de juego, sino también por su experiencia en el ámbito del tenis por equipos. Es, de hecho, la jugadora con más participaciones en el equipo actual: ya disputó 20 series representando a la Argentina , distribuidas en cinco nominaciones distintas. Desde 2023, integra de forma ininterrumpida el plantel nacional y se ha convertido en una de las caras más reconocibles de “Las Guerreras”.

Con un sólido récord de 15 triunfos y apenas 2 derrotas en partidos de singles, Riera ha sabido responder a la confianza del cuerpo técnico con grandes actuaciones en instancias decisivas. Fue una de las protagonistas en la clasificación obtenida en abril de este año en Guadalajara (México), donde Argentina logró el segundo puesto en el Grupo Américas I.

Comenzó la gira sudamericana

Camino a la Billie Jean King Cup, Riera inició esta semana la gira sudamericana de torneos WTA 125 (polvo de ladrillo), que incluye paradas en Río de Janeiro, Florianópolis, Cali y Tucumán. En el debut en Río de Janeiro, la pergaminense cayó en la primera ronda ante la francesa Alice Rame (257ª), con un marcador de 7-6 (1) y 6-1. Si bien no logró avanzar en el cuadro, el torneo forma parte de una serie de competencias en polvo de ladrillo, superficie en la que se siente cómoda y que le servirá como puesta a punto para la BJK Cup.