lunes 12 de enero de 2026
    • Julia Riera arrancó con un triunfo en la qualy del Abierto de Australia

    Con una victoria en tres sets frente a la japonesa Ena Shibahara, la pergaminense comenzó su participación en la clasificación del primer Grand Slam del año.

    Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    12 de enero de 2026 - 00:35
    Julia Riera alcanzó su sexto triunfo en la qualy de Australia en su tercera participación.

    Julia Riera alcanzó su sexto triunfo en la qualy de Australia en su tercera participación.

    ROAD TO AUSTRALIA

    Arrancó el 2026 para Julia Riera. La tenista pergaminense, ubicada en el puesto 178 del ranking WTA, comenzó con el pie derecho su camino en la clasificación del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. En la noche de este domingo, en la cancha N° 14 del Melbourne Park, superó a la japonesa Ena Shibahara (115°) por 6-4, 1-6 y 6-3, en un partido intenso y muy disputado que se extendió por más de dos horas.

    Objetivo: repetir lo de 2025

    Con carácter y solidez en los momentos decisivos, Riera logró imponerse en el set final para sellar una victoria que le permite dar el primer paso en busca de repetir lo realizado en la edición 2025, cuando logró superar la qualy tras ganar tres encuentros consecutivos, antes de caer en la primera ronda del cuadro principal frente a la brasileña Beatriz Haddad Maia.

    Sonmez: otro desafío exigente

    En la segunda ronda de la clasificación, “Juli” se medirá con la turca Zeynep Sonmez (112° del mundo y 5ª preclasificada de la qualy), quien viene de derrotar con autoridad a la checa Laura Samson (146°) por 6-2 y 6-2. Sonmez supo ubicarse en el puesto 69 del ranking WTA en octubre pasado, por lo que se espera otro duelo exigente para la oriunda de nuestra ciudad.

    El partido ante Shibahara marcó además el debut oficial de Riera en 2026. La pergaminense llegó a Melbourne con buenas sensaciones tras consagrarse campeona del torneo exhibición disputado en Buenos Aires, “Camino a Australia”, certamen preparatorio rumbo al primer gran objetivo del año.

    Con ambición renovada, en la previa del Abierto de Australia, Riera expresó cuál es su meta para esta temporada: “Voy por la vuelta al Top 100”, afirmó, dejando en claro sus aspiraciones dentro del circuito profesional.

    Riera es una de las cuatro tenistas argentinas que disputan la clasificación del Abierto de Australia. Las otras representantes nacionales son Lourdes Carlé (148°), Jazmín Ortenzi (217°) y Luisina Giovannini (220°).

    El triunfo ante Shibahara significó además la sexta victoria de Julia Riera en la qualy del Abierto de Australia, torneo que disputa por tercera vez en su carrera, consolidando su crecimiento en el máximo escenario del tenis mundial.

