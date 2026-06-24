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    • Julia Riera dio pelea, pero no pudo avanzar a la ronda final de la qualy

    La ilusión de volver al cuadro principal de Wimbledon se terminó en la segunda ronda de la clasificación, tras la derrota ante la estadounidense Fiona Crawley.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    24 de junio de 2026 - 13:46
    Julia Riera se despidió de la clasificación del tercer Grand Slam de la temporada.

    Julia Riera se despidió de la clasificación del tercer Grand Slam de la temporada.

    IMAGEN GENERADA CON IA

    Julia Riera no pudo avanzar a la ronda final de la clasificación de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que se disputa sobre césped en Londres. Este miércoles, la tenista pergaminense perdió en la segunda ronda de la qualy frente a la estadounidense Fiona Crawley (232°) por 6-2, 3-6 y 7-6 (10-1), en un encuentro muy parejo que se resolvió en el súper tie break del set decisivo.

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    Reacción y desenlace adverso

    Riera, de 24 años y ubicada en el puesto 182 del ranking mundial de la WTA, había comenzado el partido en desventaja al ceder el primer parcial por 6-2. Sin embargo, reaccionó en el segundo set, elevó su nivel y logró igualar el marcador tras imponerse por 6-3. El desenlace fue sumamente equilibrado. Ninguna de las dos jugadoras consiguió establecer diferencias en el tercer parcial, que se definió en el tie break. Allí, Crawley mostró mayor contundencia y dominó ampliamente el súper desempate para quedarse con el triunfo por 10-1 y asegurar su lugar en la ronda final de la clasificación.

    De esta manera, la estadounidense, actual número 232 del mundo, frenó el sueño de “Juli” de seguir avanzando en la qualy y pelear por un lugar en el cuadro principal del tradicional certamen londinense.

    Para ingresar al main draw de Wimbledon, las jugadoras provenientes de la clasificación deben superar tres rondas. Riera había dado el primer paso este martes al derrotar a la promesa británica Daniella Britton, de 15 años, por 2-6, 6-2 y 6-4, mostrando carácter para revertir un comienzo adverso.

    Se cortó la ilusión en Londres

    La pergaminense aspiraba a disputar su segundo cuadro principal en el All England Club. En 2024 había accedido directamente al torneo por su ranking, sin necesidad de jugar la clasificación, cayendo en la primera ronda. Esta vez buscaba regresar al main draw a través de la qualy, pero su camino se detuvo en la segunda ronda.

    Más allá de la eliminación, Riera cerró su paso por Wimbledon después de un inicio de gira europea que le había dejado buenas sensaciones, al llegar a los cuartos de final la semana pasada en el W75 de Blois, en Francia. Ahora tiene previsto permanecer dos o tres semanas más en Europa, disputando torneos en polvo de ladrillo.

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