domingo 21 de diciembre de 2025
    • Julia Riera ganó el torneo de exhibición Camino a Australia

    Derrotó en la final a Jazmín Ortenzi por 6-4 y 6-3. Se disputó en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y sirvió de preparación para el Abierto de Australia.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    21 de diciembre de 2025 - 09:44
    Julia Riera durante la premiación tras su triunfo en sets corridos ante Jazmín Ortenzi.

    newsdigitales.com

    La primera edición del torneo de exhibición Road to Australia (Camino a Australia), desarrollado en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, tuvo como ganadora en la rama femenina a la pergaminense Julia Riera.

    Con un triunfo en la final ante la riojana Jazmín Ortenzi por 6-4 y 6-3 se consagró en este novedoso torneo que concluyó este sábado y procuró emular las condiciones del primer certamen de Grand Slam del año que se jugará en Melbourne desde el 12 de enero.

    Declaraciones de Julia Riera

    “Estuve trabajando bastante en la devolución del segundo saque, que la puse en práctica estos días y salió muy bien. Después, es cuestión de volver a sentir la misma confianza. De a poco me siento mejor, espero en el año que viene volver a estar en el top 100”, declaró “Juli”.

    Con respecto a su contrincante, a la que abrazó una vez terminado el partido, Riera comentó: “ La conozco desde que tengo ocho años. Hoy entramos en calor juntas, cada una sabe cómo juega la otra... En la cancha somos rivales, pero lo disfrutamos".

    La competencia sirvió como preparación para el primer certamen de Grand Slam de la próxima temporada, un torneo al que los argentinos llegan históricamente con puesta a punto sobre superficie dura. La catedral del tenis nacional presentó ese tipo de cancha en esta competencia, incluso hasta con un color semejante al de los courts de Melbourne Park.

    Entre los varones se impuso Mariano Navone, que derrotó a Román Burruchaga en el partido decisivo por 7-5, 4-6 y 10-8 (tie-break largo en lugar de tercer set).

