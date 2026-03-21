Las mellizas Julia y Luisa Arbeleche siguen los pasos de su hermana Helena

Luisa y Julia Arbeleche con las medallas que lograron en el Torneo República en Santa Fe.

Las mellizas pergaminenses Julia y Luisa Arbeleche , de tan solo 9 años , tuvieron una destacada participación en la primera edición del Torneo República de natación , disputado el pasado fin de semana en la ciudad de Santa Fe , en la pileta de Gimnasia y Esgrima. El certamen reunió a talentos emergentes de todo el país en las categorías Pre Infantiles A, B e Infantil 1 .

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Representando a Ser Natación - Campana Boat Club , las también hermanas de la ascendente nadadora Helena Arbeleche , demostraron el potencial de una familia que empieza a pisar fuerte en la disciplina.

En lo deportivo, ambas lograron posicionarse entre las mejores en sus respectivas pruebas. Julia Arbeleche (categoría Infantil 1) se subió al podio con un segundo puesto en los 50 metros libres , registrando un tiempo de 35s. 99/100. Por su parte, Luisa Arbeleche alcanzó el tercer lugar en los 50 metros pecho , con una marca de 47s. 87/100.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Con tan solo 9 años, las nadadoras del club Gimnasia y Esgrima de Pergamino subieron al podio en el Torneo República en Santa Fe. Julia se quedó con la medalla de plata en los 50 metros libres y Luisa con el bronce en los 50 metros pecho. Pero la gran noticia llegó después: Julia fue convocada a la Selección Argentina para el Torneo Promesas Olímpicas de mayo en Santiago de Chile. Se convierte así en la segunda integrante de la familia en llegar al seleccionado, siguiendo los pasos de su hermana mayor Helena, que viajará a Florida en junio. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #Natación #Pergamino #SelecciónArgentina"

Además de estos resultados sobresalientes sumaron experiencia en otras pruebas. En los 50 metros mariposa , Julia fue cuarta (41s. 52/100) y Luisa novena (43s. 87/100). En los 100 metros libres , Julia se ubicó séptima (1m. 22s. 87/100), mientras que Luisa finalizó en el puesto 24 (1m. 29s. 60/100). En los 50 metros espalda , Julia fue sexta y Luisa novena (45s. 28/100). En los 50 metros libres , además del podio de Julia, Luisa consiguió un meritorio quinto lugar (36s. 50/100), y en los 50 metros pecho , prueba en la que sobresalió con su tercer puesto, Julia finalizó quinta (49s. 36/100).

El acompañamiento técnico estuvo a cargo de su entrenador en Pergamino en el club Gimnasia y Esgrima, Federico Del Gesso, quien compartió con ellas esta importante experiencia en Santa Fe, clave en su proceso de formación.

Arbeleche con entrenador Las mellizas Arbeleche junto al entrenador Federico Del Gesso en Santa Fe. FEDERICO DEL GESSO

Convocatoria a la selección

El desempeño de Julia no pasó desapercibido. Tras su actuación en Santa Fe fue convocada a la Selección Argentina de natación para integrar el equipo que participará en el II Torneo Promesas Olímpicas, que se desarrollará del 22 al 24 de mayo en Santiago de Chile. El certamen reunirá a nadadores de entre 10 y 13 años de toda Sudamérica en el Centro Acuático Kristel Köbrich, y contará con una delegación argentina de 48 atletas.

Siguen el camino de Helena

Julia se convierte en la segunda integrante de la familia Arbeleche en alcanzar una convocatoria a la selección, siguiendo los pasos de Helena, su hermana mayor. Actualmente en su primer año en la categoría Cadete, Helena viene de un 2025 con múltiples títulos en el Campeonato República disputado en noviembre en San Juan, lo que le valió su convocatoria a la Selección Argentina. La citación de Helena es para representar al país en un certamen en Florida, Estados Unidos, del 4 al 7 de junio, donde buscará continuar con su crecimiento deportivo.

Ahora, con Julia sumándose al ámbito nacional y Luisa consolidándose entre las mejores de su categoría, la familia Arbeleche continúa construyendo una historia deportiva que ilusiona y proyecta a futuro.