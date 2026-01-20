Helena Arbeleche fue convocada a la Selección Argentina de Natación

La nadadora pergaminense Helena Arbeleche vuelve a ser noticia. Días atrás recibió la gran noticia de la convocatoria a la Selección Argentina de Natación y comenzó a prepararse para estar presente en un importante certamen que se llevará a cabo en Florida, Estados Unidos , del 4 al 7 junio.

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADA), conformó la selección de acuerdo a los tiempos registrados por los nadadores, sobre todo en el Campeonato Nacional de San Juan, donde Helena tuvo una brillante labor. Allí, en el Campeonato República de Natación para Infantiles y Menores, disputado del 9 al 13 de diciembre en San Juan , “Hele” cerró la temporada con dos títulos (con récord de campeonato) y tres podios .

Representando al equipo SER Natación de Zárate se consagró campeona en los 100 metros pecho , con un tiempo de 1m. 17s. 75/100 , registro que no solo le permitió ganar con más de tres segundos de ventaja sobre su inmediata perseguidora, sino que además le permitió batir el récord del campeonato , que estaba fijado en 1m. 18s. 09/100. También se subió a lo más alto del podio en los 200 metros pecho , donde ganó con una marca de 2m. 49s. 22/100 y mejoró el récord de campeonato , que era de 2m. 51s. 78/100. En tanto alcanzó el tercer puesto en los 100 metros libres , con un tiempo de 1m. 02s. 85/100 , subiendo nuevamente al podio en una carrera muy competitiva.

Helena Arbeleche: “Formar parte de la Selección Argentina es algo que nunca soñé”

En diálogo con LA OPINION, Helena contó su enorme emoción al recibir la noticia: “Esta noticia me la dio Sebastián Montero, mi entrenador, y la verdad que no lo podía creer, estaba súper contenta. Formar parte de la Selección Argentina es algo que nunca soñé y estoy feliz de poder representar a mi país. Actualmente estoy en Campana entrenando bastante fuerte, en el gimnasio, haciendo doble turno, es decir, realizando la pretemporada. En cuanto a la competencia, será en el mes de junio en Estados Unidos y la verdad que es un orgullo inmenso representar a Argentina”.

El gran trabajo y sacrificio, tiene su recompensa

Esta convocatoria no es casualidad. El trabajo y enorme sacrificio realizado por la pergaminense desde hace tiempo, empieza a dar sus frutos y así también lo entiende Helena: “esto es gracias al duro trabajo que hago todos los días, no solo de parte mía sino también de mi familia, de mis entrenadores, de mi equipo que siempre están para mí”.