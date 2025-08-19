martes 19 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Lanzaron los Juegos Cacho Bustos con un nuevo formato y más inclusión

    Se desarrollarán del 28 de agosto al 5 de septiembre con propuestas deportivas y culturales para estudiantes secundarios y adultos mayores. ¿Cómo inscribirse?

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    19 de agosto de 2025 - 14:25
    Diego Morello, Paula Bustos y Gustavo Ciuffo en la presentación de los Juegos Cacho Bustos.

    Diego Morello, Paula Bustos y Gustavo Ciuffo en la presentación de los Juegos Cacho Bustos.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    Los clásicos Juegos Cacho Bustos regresan con una renovada propuesta: más ágiles, dinámicos e inclusivos, pero con la misma adrenalina de siempre. Este año, se llevarán a cabo entre el jueves 28 de agosto y el viernes 5 de septiembre, con la participación de estudiantes de nivel Secundario y Adultos Mayores, quienes también tendrán un espacio destacado dentro del cronograma.

    Lee además
    Andis auditará en el Centro de Día Esperanza, en Pasaje Aníbal Troilo al 200, los martes 26 de agosto y 2 de septiembre.

    Segunda ronda de auditorías de la Andis en Pergamino: ya están definidas las fechas
    Sebastián Cejas durante su primera práctica al frente del plantel de Douglas Haig.

    Douglas inició una nueva etapa con Sebastián Cejas como DT

    Los interesados podrán inscribirse en tres categorías -Sub 14, Sub 16 y Sub 18- para competir en disciplinas como Vóley 6×6, Básquet 3×3, Fútbol 5, Atletismo, Tenis de mesa, Pintura y Solista vocal. Como novedad, se suman actividades recreativas para Adultos Mayores: Newcom, Sapo, Tejo y Escoba de 15, ampliando así la inclusión intergeneracional del evento.

    Inscripciones hasta el martes 26

    “La inscripción estará abierta hasta el martes 26 y se realiza de forma centralizada en la oficina de Deportes, ubicada en Florida 842, 1° piso. Allí se pueden anotar tanto para disciplinas deportivas como culturales. Los docentes ya están informados, y la competencia se extenderá del 28 de agosto al 5 de septiembre. Vamos a vivir 10 días a puro deporte y actividad cultural. Esta vez habrá premios individuales y colectivos para las escuelas”, explicó Gustavo Ciuffo, subsecretario de Deportes del Municipio, durante la presentación oficial.

    “Estos Juegos fueron durante muchos años un clásico y llevan el nombre de un médico que dedicó gran parte de su vida al servicio de los pergaminenses. Cacho Bustos fue muy importante para nuestra ciudad, y que los Juegos lleven su nombre es un verdadero honor. No solo era una competencia fuerte, sino también un espacio de encuentro entre colegios, centros de estudiantes e intercambio de ideas. Por eso celebramos este relanzamiento”, agregó Diego Morello, subsecretario de Cultura.

    Los funcionarios destacaron el apoyo de la Dirección de Juventud. “Ellos están muy comprometidos, nos ayudan en la difusión y en la organización, de todas estas actividades que hacemos desde cultura y desde deportes”, resaltaron.

    Reconocimiento a un legado

    Presente en la presentación, la diputada provincial Paula Bustos, hija del recordado “Cacho” Bustos, expresó su emoción por el regreso de los Juegos: “Cuando mi padre era concejal, fue quien inició con las Olimpíadas Secundarias, ya que decía que el deporte te brinda hábitos positivos, más allá de la educación. Es un orgullo que se puedan seguir haciendo porque es importante para que la comunidad pueda crecer en un montón de actividades y también favorecer la parte social de chicos, chicas y adultos mayores”, sintetizó la diputada.

    Temas
    Seguí leyendo

    Segunda ronda de auditorías de la Andis en Pergamino: ya están definidas las fechas

    Douglas inició una nueva etapa con Sebastián Cejas como DT

    Con 84 milímetros registrados, Pergamino vive un martes pasado por agua

    Alerta de la ANMAT por tomate triturado: detectaron parásitos en envases distribuidos en escuelas de Rojas

    Comu festejó en el debut y Argentino no pudo en Chivilcoy

    La autopista Pilar–Pergamino suma riesgos por falta de mantenimiento y ausencia de controles

    El histórico vagón de Arturo Umberto Illia, en proceso de restauración para sumarse al circuito turístico

    Sebastián Cianci ganó en Rojas y lideró el 1-2 del Club Ciclistas Unidos Pergamino

    Un viaje al Medio Oriente sin salir de Pergamino: la experiencia de Krd Food

    Camelio: té en hebras, café de especialidad y sabores únicos en Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Defensa Civil confirmó que la lluvia registrada desde la madrugada desde este martes en Pergamino ya alcanzó los 78 milímetros.

    Con 84 milímetros registrados, Pergamino vive un martes pasado por agua

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La estafa consistió en engañar a una mujer sobre un presunto error al transferir un monto erróneo y pedir el excedente.

    Estafa con el "cuento de la transferencia errónea" despojaron de casi 700 mil pesos a una emprendedora

    Por Alfonso Godoy
    SUPRA SEMILLAS estará en este simposio para encontrarse con productores y asesores técnicos.

    SUPRA SEMILLAS: Una nueva marca con historia, genética con futuro y con todo para crecer

    Rumbo al 7 de Septiembre: Provincia realizará un simulacro del operativo elecciones

    Rumbo al 7 de Septiembre: Provincia realizará un simulacro del "operativo elecciones"

    Andis auditará en el Centro de Día Esperanza, en Pasaje Aníbal Troilo al 200, los martes 26 de agosto y 2 de septiembre.

    Segunda ronda de auditorías de la Andis en Pergamino: ya están definidas las fechas

    Diego Morello, Paula Bustos y Gustavo Ciuffo en la presentación de los Juegos Cacho Bustos.

    Lanzaron los Juegos Cacho Bustos con un nuevo formato y más inclusión