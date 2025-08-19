Lanzaron los Juegos Cacho Bustos con un nuevo formato y más inclusión

Diego Morello, Paula Bustos y Gustavo Ciuffo en la presentación de los Juegos Cacho Bustos. PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

Los clásicos Juegos Cacho Bustos regresan con una renovada propuesta: más ágiles, dinámicos e inclusivos, pero con la misma adrenalina de siempre. Este año, se llevarán a cabo entre el jueves 28 de agosto y el viernes 5 de septiembre, con la participación de estudiantes de nivel Secundario y Adultos Mayores, quienes también tendrán un espacio destacado dentro del cronograma.

Los interesados podrán inscribirse en tres categorías -Sub 14, Sub 16 y Sub 18- para competir en disciplinas como Vóley 6×6, Básquet 3×3, Fútbol 5, Atletismo, Tenis de mesa, Pintura y Solista vocal. Como novedad, se suman actividades recreativas para Adultos Mayores: Newcom, Sapo, Tejo y Escoba de 15, ampliando así la inclusión intergeneracional del evento.

Inscripciones hasta el martes 26 “La inscripción estará abierta hasta el martes 26 y se realiza de forma centralizada en la oficina de Deportes, ubicada en Florida 842, 1° piso. Allí se pueden anotar tanto para disciplinas deportivas como culturales. Los docentes ya están informados, y la competencia se extenderá del 28 de agosto al 5 de septiembre. Vamos a vivir 10 días a puro deporte y actividad cultural. Esta vez habrá premios individuales y colectivos para las escuelas”, explicó Gustavo Ciuffo, subsecretario de Deportes del Municipio, durante la presentación oficial.

“Estos Juegos fueron durante muchos años un clásico y llevan el nombre de un médico que dedicó gran parte de su vida al servicio de los pergaminenses. Cacho Bustos fue muy importante para nuestra ciudad, y que los Juegos lleven su nombre es un verdadero honor. No solo era una competencia fuerte, sino también un espacio de encuentro entre colegios, centros de estudiantes e intercambio de ideas. Por eso celebramos este relanzamiento”, agregó Diego Morello, subsecretario de Cultura.

Los funcionarios destacaron el apoyo de la Dirección de Juventud. “Ellos están muy comprometidos, nos ayudan en la difusión y en la organización, de todas estas actividades que hacemos desde cultura y desde deportes”, resaltaron. Reconocimiento a un legado Presente en la presentación, la diputada provincial Paula Bustos, hija del recordado “Cacho” Bustos, expresó su emoción por el regreso de los Juegos: “Cuando mi padre era concejal, fue quien inició con las Olimpíadas Secundarias, ya que decía que el deporte te brinda hábitos positivos, más allá de la educación. Es un orgullo que se puedan seguir haciendo porque es importante para que la comunidad pueda crecer en un montón de actividades y también favorecer la parte social de chicos, chicas y adultos mayores”, sintetizó la diputada.

