Pergamino: denuncian presunto envenenamiento de mascotas y escrachan a vecinos de barrio Vicente López

En un grupo de Facebook de Pergamino están acusando a los moradores de una casa por presunto envenenamiento de gatos.

Una publicación difundida en redes sociales generó preocupación entre vecinos del barrio Vicente López de Pergamino al denunciar un presunto caso de envenenamiento de mascotas y señalar públicamente a los moradores de una vivienda como supuestos responsables de esos hechos. El mensaje se viralizó rápidamente y abrió un intenso debate entre usuarios sobre el cuidado de los animales y los límites de los escraches en Internet.

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La acusación fue difundida en el grupo de Facebook “Busco trabajo doy trabajo Pergamino (sólo gente de Pergamino)”, donde una persona compartió la fotografía del frente de una vivienda y acompañó la imagen con un extenso texto en el que responsabiliza a una pareja de adultos mayores por supuestas agresiones contra gatos del vecindario.

Según el relato publicado, el conflicto se habría iniciado tras una discusión vecinal relacionada con la presencia de gatos en propiedades linderas. La autora de la publicación sostuvo que una vecina manifestó su malestar porque algunos animales habrían provocado daños en un sol y sombra instalado en su domicilio.

De acuerdo con esa versión, luego de ese episodio varios gatos de la cuadra comenzaron a presentar síntomas compatibles con algún tipo de intoxicación. La denunciante afirmó que algunos animales regresaron a sus hogares en estado crítico y que fue necesaria la intervención de un profesional veterinario para asistirlos.

La publicación también asegura que, al intentar dialogar con las personas señaladas, estas habrían negado cualquier responsabilidad. Además, se las acusa de haber mantenido una actitud hostil durante la confrontación con otros vecinos.

Barrio Vicente López

El contenido difundido en Facebook contiene expresiones ofensivas y acusaciones directas contra los habitantes de la vivienda fotografiada. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron actuaciones judiciales, informes oficiales ni intervenciones de organismos competentes que confirmen los hechos denunciados en la publicación.

La situación generó numerosas reacciones entre usuarios de la red social. Mientras algunos expresaron indignación y reclamaron una investigación, otros advirtieron sobre los riesgos de difundir imágenes y datos de particulares sin que exista una comprobación formal de las acusaciones.

Protección animal

En la provincia de Buenos Aires, los casos de maltrato animal pueden ser denunciados ante dependencias policiales o fiscalías, en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad y maltrato contra los animales.

Especialistas en derecho y convivencia digital suelen advertir que los escraches en redes sociales pueden derivar en conflictos adicionales cuando las acusaciones no han sido corroboradas por autoridades competentes. Por ese motivo, recomiendan canalizar las denuncias a través de los mecanismos institucionales previstos por la legislación vigente.

Investigación pendiente

Por el momento, la controversia permanece circunscripta al ámbito de las redes sociales y al testimonio difundido por los denunciantes. No obstante, la repercusión alcanzada por la publicación volvió a poner en agenda la problemática del cuidado de los animales domésticos, la responsabilidad de sus propietarios y la necesidad de recurrir a las vías legales correspondientes cuando se sospecha la comisión de un delito.

Mientras tanto, vecinos del barrio Vicente López continúan intercambiando opiniones sobre lo ocurrido y aguardan que eventuales denuncias formales permitan esclarecer si existieron o no hechos de maltrato o envenenamiento de mascotas en ese sector de la ciudad.