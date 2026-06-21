Rico Zini exige que la Provincia responda por la crisis de la atención pediátrica en el Hospital San José

El senador Juan Manuiel Rico Zini se suma con un pedido de informes al reclamo de los médicos del Hospital San José.

El senador provincial del PRO, Juan Manuel Rico Zini, presentó un pedido de informes para que el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, brinde precisiones sobre la crítica situación que atraviesan los servicios de Pediatría, Neonatología y Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino.

La iniciativa legislativa impulsada se enmarca en la necesidad de hallar respuestas institucionales a la situación que con suma crudeza han planteado en forma pública profesionales de ese establecimiento sanitario y referentes de la Filial Pergamino de la Sociedad Argentina de Pediatría.

El pedido de informes busca “conocer en forma completa y comprobable la situación operativa, de recursos humanos y equipamiento, así como las respuestas institucionales adoptadas para garantizar la atención de la niñez y la red de referencia de la Región Sanitaria IV”.

“A principios de mayo la filial local de la Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado describiendo una situación de profunda preocupación por la crisis que atraviesa el HIGA San José, alertando sobre la existencia de días sin cobertura pediátrica y sobre una práctica que se ha vuelto habitual: que un único profesional deba asumir en simultáneo la atención de guardia externa y de pacientes internados. Sin respuestas a ello, hace apenas unos días la misma entidad reiteró la gravedad del cuadro y denunció que ‘la crisis persiste’”, refirió el legislador pergaminense. Y observó el cierre temporal por una jornada de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos como “un claro signo del agravamiento de esta situación, que lejos de cualquier confrontación política, merece respuestas institucionales concretas”.

“Lo que han planteado los propios profesionales de la salud y lo que viven exhibe en forma palmaria el riesgo extremo que afrontan pacientes pediátricos que requieren atención crítica, pues la ausencia de un recurso asistencial esencial y de personal capacitado puede derivar en daños evitables e incluso en la pérdida de vidas cuando no existe capacidad de internación intensiva pediátrica disponible en el lugar, ni una red de derivación inmediata y efectiva”, remarcó.

En este punto, Rico Zini consideró que “los testimonios vertidos por los profesionales, y los comunicados públicos de una entidad como la Sociedad Argentina de Pediatría, que siempre ha sido muy respetuosa de los carriles institucionales y a la que no se le puede atribuir otra intencionalidad más que la de acompañar el ejercicio profesional de sus pares, describen una realidad que excede circunstancias excepcionales y configuran indicios de un deterioro estructural, marcado por el déficit de personal especializado en pediatría, sobrecarga crónica de guardias, riesgo en la calidad y seguridad asistencial, y fallas en equipamiento crítico”.

Un problema para la región

Asimismo, el legislador recordó que el Hospital San José no es un efector menor, sino el principal centro de referencia pediátrica de Pergamino y la región y, por tanto, su correcto funcionamiento resulta esencial para la atención de urgencias, internación y cuidados intensivos pediátricos y neonatales.

“La evidencia pública disponible exige que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, informe con celeridad y transparencia sobre las causas concretas que generan la situación denunciada, las medidas adoptadas y las acciones previstas para garantizar la cobertura de guardias y asegurar las condiciones necesarias para una atención pediátrica segura”, planteó.

“La comunidad de Pergamino y la región necesitan contar con esta información y es responsabilidad de nosotros como legisladores requerirla”, sostuvo.

“La Provincia tiene la obligación política y legal de proteger la salud de la población y de asegurar prestaciones de calidad en sus efectores públicos cuando se pone en riesgo la vida y la integridad de niñas, niños y adolescentes. También debe asegurar circuitos de derivación eficaces y alternativas asistenciales cuando el establecimiento por alguna razón no puede brindar atención de alta complejidad”, aseveró, insistiendo en la necesidad de que “se adopten medidas que le devuelvan previsibilidad a servicios que han sido históricamente una referencia de calidad en la región”.

El pedido de informes

El proyecto de comunicación presentado desde el bloque de Senadores del PRO, requiere datos desagregados sobre dotación de personal, equipamiento, estadística de actividad y circunstancias que motivaron cierres temporales de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, información sobre vacantes, modalidades de cobertura de guardias, licencias y programas de apoyo psicosocial al personal, protocolos y los recursos presupuestarios asignados al HIGA “San José”, así como las medidas concretas adoptadas para garantizar la continuidad y la seguridad de la atención pediátrica en la Región Sanitaria IV.

En línea con otra iniciativa

Este proyecto de comunicación se suma a la iniciativa presentada por el presidente del bloque de Senadores del PRO, Pablo Petrecca, en la cual exige al Gobierno de Axel Kicillof detalles del estado de la red hospitalaria provincial, tras graves episodios ocurridos en hospitales de Junín y 9 de Julio.

“Lo que sucede en distintas regiones sanitarias muestra claramente que las dificultades en la red de atención sanitaria son estructurales”, enfatizó Juan Manuel Rico Zini, reforzando la necesidad de conocer la realidad de los hospitales que dependen de Provincia.

En coincidencia con el titular de su bloque, el legislador pergaminense planteó que cuando se piden informes, no se está hablando solo de estadísticas, sino de una intención de acompañar el esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud y de conocer fehacientemente cuáles son las dificultades que experimenta la Provincia y exigir que se resuelvan”.

“Este proyecto sobre la crisis de la atención pediátrica en el Hospital San José se suma a otras iniciativas impulsadas desde la bancada del PRO que esperamos sean respondidas, porque entendemos que la salud pública no puede sostenerse con improvisación, sino con gestión, planificación, control y recursos, y es nuestra responsabilidad velar por eso”, concluyó Rico Zini.