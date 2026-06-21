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    • Pergamino, una ciudad preparada para crecer, invertir y proyectar el futuro

    En una importante etapa de expansión, Pergamino se consolida en desarrollo productivo y acompañamiento clave a las empresas.

    21 de junio de 2026 - 07:07
    Pergamino potencia su crecimiento y desarrollo productivo.

    Ubicada en el corazón de la región productiva más importante del país, Pergamino consolida su posicionamiento como uno de los polos de desarrollo con mayor potencial de la provincia de Buenos Aires. Su ubicación muy estratégica, la fortaleza de su entramado productivo, la diversidad de su economía y la calidad de vida que ofrece a sus habitantes convierten a la ciudad en un destino cada vez más atractivo para nuevas inversiones.

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    Con una visión orientada al crecimiento sostenible y a la generación de oportunidades, Pergamino reúne en estos momentos una combinación de factores que la distinguen dentro del mapa económico argentino: infraestructura, conectividad, capital humano calificado, innovación y una sólida articulación entre el sector público, el privado y las instituciones educativas.

    Situada en el centro de la zona núcleo agroindustrial, nuestra ciudad cuenta con una ubicación privilegiada sobre uno de los principales corredores logísticos del país. Su cercanía con grandes centros urbanos y puertos estratégicos facilita la circulación de bienes, servicios y personas, generando condiciones favorables para el desarrollo de actividades productivas, comerciales y de servicios.

    Una ventaja excepcional

    A esta ventaja geográfica se suma también una red de infraestructura que continúa expandiéndose para acompañar el crecimiento local. Pergamino dispone de tres parques industriales activos que concentran empresas de distintos sectores y ofrecen espacios preparados para la radicación de nuevos emprendimientos. Estos predios cuentan con servicios e infraestructura específica para potenciar la competitividad y promover la generación de empleo.

    La economía pergaminense se caracteriza por su diversidad y dinamismo. Si bien el sector agroindustrial constituye uno de sus principales motores, la ciudad ha logrado ampliar su matriz productiva con el crecimiento de la industria, el comercio, la tecnología, los servicios profesionales, la logística y la economía del conocimiento.

    Esta diversificación, que cuenta con un acompañamiento clave de la Municipalidad, permite construir una estructura económica más sólida y resiliente, capaz de adaptarse a todos los desafíos de un contexto cambiante y de impulsar nuevas oportunidades de desarrollo.

    Uno de los grandes activos que tienen Pergamino es su capital humano. La presencia de instituciones educativas de nivel superior, los centros de investigación y organismos vinculados a la innovación contribuye hoy a la formación de profesionales altamente capacitados y al desarrollo de proyectos que agregan valor al entramado productivo local.

    La vinculación entre el sistema educativo, el sector empresarial y todo el ecosistema científico-tecnológico favorece la generación de conocimiento, la incorporación de nuevas herramientas y el desarrollo de soluciones innovadoras para distintos sectores de la economía. Pero Pergamino es mucho más que producción. Es una ciudad que apuesta al equilibrio entre el desarrollo económico y el bienestar de las personas.

    Calidad de vida

    La calidad de vida se ha convertido en uno de los principales atributos valorados por quienes eligen radicarse en la ciudad. Su escala urbana, la cercanía entre los distintos puntos del entramado local, la oferta educativa, cultural y deportiva, junto con la disponibilidad de servicios y espacios públicos, configuran un entorno propicio para el desarrollo personal y familiar.

    Además, Pergamino continúa avanzando con políticas municipales concretas en obras de infraestructura y proyectos que buscan fortalecer la conectividad, optimizar los servicios y acompañar el crecimiento urbano de manera ordenada y sostenible.

    La ciudad y la gestión del Gobierno local entienden que el desarrollo no puede medirse únicamente en términos económicos. El verdadero progreso implica generar oportunidades, promover la inclusión, potenciar el talento local y construir comunidades más dinámicas y preparadas para afrontar los desafíos del futuro.

    Un patrimonio clave

    En un escenario global donde las empresas buscan entornos confiables, competitivos y con proyección, Pergamino se presenta como una alternativa estratégica para quienes desean invertir, expandir sus negocios o desarrollar nuevos proyectos.

    La combinación de ubicación, infraestructura, innovación, talento y calidad de vida posiciona a la ciudad como un lugar con enorme potencial para seguir creciendo.

    Pergamino está preparada para recibir nuevas inversiones, impulsar la producción y generar empleo. Pero también está preparada para ofrecer a sus habitantes un entorno donde sea posible desarrollarse, emprender, estudiar y construir un proyecto de vida.

    Porque las ciudades que lideran el futuro son aquellas que logran combinar crecimiento económico con oportunidades para las personas. Y Pergamino ya está construyendo ese camino.

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