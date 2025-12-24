miércoles 24 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Juan Martín Ghia, del semillero de Ramallo al fútbol europeo: crecimiento profesional y raíces intactas

    El futbolista contó su experiencia en Europa, su presente en Suiza y la nostalgia por Ramallo, el fútbol argentino y sus afectos.

    24 de diciembre de 2025 - 16:04
    Ghia contó que su primera gran decisión llegó muy temprano, cuando con apenas 13 años dejó Ramallo para sumarse a Vélez, experiencia que marcó su carrera.

    Ghia contó que su primera gran decisión llegó muy temprano, cuando con apenas 13 años dejó Ramallo para sumarse a Vélez, experiencia que marcó su carrera.

    metafm.com.ar

    El futbolista de Ramallo Juan Martín Ghia atraviesa un presente de crecimiento en el fútbol europeo, aunque sin perder el fuerte vínculo con sus orígenes. En diálogo con Radio Meta FM 94.1, repasó su camino desde Defensores de Belgrano de Villa Ramallo hasta su actualidad en el Stade Nyonnais, de la Segunda División de Suiza.

    Lee además
    La presidenta del bloque Hechos, Cecilia Giammaria, criticó la aprobación de las ordenanzas por considerar que avanzaron sin información suficiente ni debate, con aumentos que trasladan la carga fiscal a los vecinos de Ramallo.

    Ramallo: Giammaria cuestionó el Presupuesto 2026 y el Código Tributario
    Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran una pelea de gran violencia ocurrida presuntamente tras un baile de egresados

    Ramallo: Violenta pelea entre jóvenes tras un baile de egresados generó alarma

    De Defensores de Ramallo a la formación en Vélez Sarsfield

    Ghia recordó que su primera gran decisión llegó a los 13 años, cuando dejó Ramallo para incorporarse a Vélez Sarsfield. Allí realizó toda su formación futbolística, viviendo en la pensión del club y adquiriendo una base profesional que, según remarcó, lo acompaña hasta hoy. “Vélez me formó como jugador, está presente en cada paso que doy”, aseguró, destacando el nivel de exigencia y el aprendizaje cotidiano.

    El salto a Europa y la adaptación al fútbol profesional

    Tras completar su etapa en inferiores y Reserva, Ghia debió elegir entre continuar un año más en Vélez sin contrato o avanzar con la ciudadanía italiana. Esa decisión lo llevó a emigrar y comenzar su recorrido europeo en Italia, donde jugó en el fútbol amateur durante tres temporadas. Más tarde llegó el salto a Suiza, tras una preparación intensa en España junto al preparador Diego Ricciardelli, clave para su consolidación en una liga plenamente profesional.

    Nostalgia, identidad y el deseo de volver

    Actualmente instalado en Francia y cruzando a diario a Suiza para entrenar, Ghia describió al fútbol suizo como físico, intenso y muy profesional, aunque reconoció que extraña el costado humano del fútbol argentino. El vestuario, el mate y la cercanía entre compañeros son parte de una identidad que, aseguró, no se encuentra en Europa. Mientras disfruta su regreso temporal a Ramallo, sabe que el futuro es abierto, pero tiene una convicción clara: en algún momento, la vuelta a casa llegará.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo: Giammaria cuestionó el Presupuesto 2026 y el Código Tributario

    Ramallo: Violenta pelea entre jóvenes tras un baile de egresados generó alarma

    Costa Pobre: la Justicia investiga al Municipio de Ramallo por el avance del Puerto Multimodal

    Ramallo: Museo Municipal reabrió sus puertas luego de su restauración y volvió a ser un punto cultural clave

    Presupuesto 2026 en Ramallo: sube fuerte el gasto y la oposición denuncia falta de debate

    Ramallo: La Justicia ordenó frenar las obras en Costa Pobre por falta de estudios ambientales

    Ramallo: Finalizó el Curso de Elaboración de Conservas en Villa General Savio

    Formación y empleo: Ramallo egresó a la primera promoción del Curso de Electricidad Industrial

    Ramallo: Fuerte queja vecinal por la remoción del único acceso en Costa Pobre

    Vecinos de Ramallo y Villa Ramallo reclaman por calles intransitables y desagües sin mantenimiento

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Personal de la Comisaría local, en un trabajo conjunto con las áreas de Inspección y Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, desplegó durante la madrugada de hoy un operativo de control vehicular y de personas que culminó con la incautación de un automóvil por diversas irregularidades.

    Operativo de control en San Pedro: secuestran vehículos por alcoholemia y otras infracciones

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paola Espíndola deberá permanecer entre tres y cuatro semanas más en Italia antes de poder regresar a la Argentina, bajo controles médicos y acompañada por su familia.

    Recibió el alta médica Paola Espíndola, la joven de San Nicolás atacada en Italia
    Luego de la salida de Pablo Guereta y Agustín Castro (Se fueron como campeones del torneo clausura), el Albirrojo apostó fuerte de cara al 2026 y contrató al entrenador campeón con la selección de San Pedro de la Región Buenos Aires Norte en la Copa País.

    San Pedro: Paraná presentó a Andrés Franzoia y su cuerpo técnico

    La luchadora zarateña Ailín Pérez fue reconocida con el Premio Olimpia de Plata en la categoría Artes Marciales Mixtas (MMA), distinción otorgada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires a los atletas más destacados del año en cada disciplina.

    Zárate: Ailín Pérez ganó el Olimpia de Plata y se consolida como referente argentina en MMA

    Ghia contó que su primera gran decisión llegó muy temprano, cuando con apenas 13 años dejó Ramallo para sumarse a Vélez, experiencia que marcó su carrera.

    Juan Martín Ghia, del semillero de Ramallo al fútbol europeo: crecimiento profesional y raíces intactas

    La construcción de viviendas en el predio que se conociera como ProCreAr II está virtualmente abandonada por la imposibilidad económica para edificar.

    Obra privada paralizada en San Nicolás: más yuyos que ladrillos en el barrio Tierra del Sol