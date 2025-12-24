Juan Martín Ghia, del semillero de Ramallo al fútbol europeo: crecimiento profesional y raíces intactas

Ghia contó que su primera gran decisión llegó muy temprano, cuando con apenas 13 años dejó Ramallo para sumarse a Vélez, experiencia que marcó su carrera. metafm.com.ar

El futbolista de Ramallo Juan Martín Ghia atraviesa un presente de crecimiento en el fútbol europeo, aunque sin perder el fuerte vínculo con sus orígenes. En diálogo con Radio Meta FM 94.1, repasó su camino desde Defensores de Belgrano de Villa Ramallo hasta su actualidad en el Stade Nyonnais, de la Segunda División de Suiza.

De Defensores de Ramallo a la formación en Vélez Sarsfield Ghia recordó que su primera gran decisión llegó a los 13 años, cuando dejó Ramallo para incorporarse a Vélez Sarsfield. Allí realizó toda su formación futbolística, viviendo en la pensión del club y adquiriendo una base profesional que, según remarcó, lo acompaña hasta hoy. “Vélez me formó como jugador, está presente en cada paso que doy”, aseguró, destacando el nivel de exigencia y el aprendizaje cotidiano.

El salto a Europa y la adaptación al fútbol profesional Tras completar su etapa en inferiores y Reserva, Ghia debió elegir entre continuar un año más en Vélez sin contrato o avanzar con la ciudadanía italiana. Esa decisión lo llevó a emigrar y comenzar su recorrido europeo en Italia, donde jugó en el fútbol amateur durante tres temporadas. Más tarde llegó el salto a Suiza, tras una preparación intensa en España junto al preparador Diego Ricciardelli, clave para su consolidación en una liga plenamente profesional.

Nostalgia, identidad y el deseo de volver Actualmente instalado en Francia y cruzando a diario a Suiza para entrenar, Ghia describió al fútbol suizo como físico, intenso y muy profesional, aunque reconoció que extraña el costado humano del fútbol argentino. El vestuario, el mate y la cercanía entre compañeros son parte de una identidad que, aseguró, no se encuentra en Europa. Mientras disfruta su regreso temporal a Ramallo, sabe que el futuro es abierto, pero tiene una convicción clara: en algún momento, la vuelta a casa llegará.

