José Rasuk se afirma en el TC Pista Pick Up: subió al podio en su segunda carrera

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: " ¡Podio para José Rasuk en La Plata! El piloto de Pergamino finalizó tercero con su Ford Ranger en la tercera fecha del TC Pista Pick Up, mostrando todo su potencial en solo su segunda carrera en la categoría. Con una gran remontada bajo condiciones difíciles por la lluvia, “La Saeta de Pergamino” avanzó desde la cuarta fila y logró subirse al podio en el autódromo Roberto Mouras. “Necesitaba un podio, me fortalece a mí y al equipo. La camioneta fue competitiva todo el finde”, expresó Rasuk, que ya piensa en la próxima fecha del 29 de junio. Con este resultado, se ubica 13º en el campeonato con 63 puntos, a pesar de no haber estado en la primera fecha. ¡Gran actuación de Rasuk y del equipo Coiro Competición! Nota completa en @laopinionline -Link en bio- #JoséRasuk #Pergamino #TCpickUp #Automovilismo #Podio #DeporteMotor #FordRanger #ACTC #OrgulloLocal #LaSaetaDePergamino"

View this post on Instagram A post shared by Diario LA OPINION (@laopinionline)