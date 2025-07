José Rasuk: "Hay que meter otro Top 10 para definir más tranquilo en Buenos Aires"

La entrevista también abordó la notable diferencia con la temporada pasada, donde una racha negativa le impidió sumar puntos de manera consistente. “Cuando tenés el pie cambiado es muy difícil, es como caer en un pozo y no poder salir jamás”, reflexionó. Sin embargo, este año la historia es otra: “Se mejoró todo, como que tenés otra energía, empezás a ir a las carreras con otra cara, obviamente, y con más fuerza. Y ya el primer podio (en TC Pista Pick Up ) como que pintó todo para mejor. Después vino el podio del TC Pista en Alta Gracia y bueno, después todas las llegadas dentro del Top 10”.

A pesar de los logros mantiene la cautela. “Hay que seguir así, no hay que relajarse, ya que en pocos puntos estamos muchos pilotos. Y faltan dos fechas para terminar la Etapa Regular para clasificar a los Play Off”, dijo.

Otra Rasuk

La Copa de Plata y el sueño del TC

El pergaminense tiene claro el camino a seguir. El próximo desafío será en San Juan, en El Villicum, un circuito que históricamente le ha presentado dificultades. “Es un circuito que una buena parte... no tengo problemas, pero me cuesta mucho siempre el último sector, que es muy trabado y no le encuentro la vuelta”, confesó. No obstante, confía en el trabajo de su equipo para superar este obstáculo: “Con el equipo, creo que vamos a superar ese trago, tratar de mejorar y andar mejor. Y tengo el pensamiento de ir a San Juan a seguir sumando”.

El cierre de la Etapa Regular será en Buenos Aires, un escenario que, según Rasuk, favorece a Chevrolet, su marca. “Es un circuito que favorece mucho a Chevrolet, que anda siempre muy bien ahí y se destaca, así que creo que vamos a apostar todo ahí para asegurar bien el ingreso a la Copa de Plata", afirmó, dejando en claro su estrategia para las próximas fechas.

Ingresar a la Copa de Plata del TC Pista es el gran objetivo que se planteó para esta temporada. “Un año estuvimos muy cerca de ingresar y no se dio por temas distintos, problemas mecánicos o de roces, pero este año se está logrando, así que, obviamente, hay que pensar en el presente", enfatizó. La meta es clara: "Hay que meter otro Top 10 en El Villicum para definir un poquito más tranquilo en Buenos Aires. La idea sería llegar un poquito más holgado de puntos”.

Doble Desafío: TC Pista y TC Pista Pick Up

Además de su destacada labor en el TC Pista, Rasuk se sumó este año en el TC Pista Pick Up, con resultados igualmente prometedores. En solo tres carreras disputadas, ya logró un podio y se ubica en el octavo lugar del campeonato. “Muy bien, me acostumbré rápido por suerte, me gustó y bueno, sabía que iba a andar bien", comentó sobre su rápida adaptación a las camionetas.

La decisión de correr en dos categorías responde a un objetivo ambicioso: “Con el fin de tratar de que lleguemos a fin de año y que nos digan que el año que viene pasemos al TC, es la idea". Esta doble actividad le permite estar más tiempo en pista y afinar detalles de manejo. “Además estamos más en lo fino a la hora de manejar, concentración y respiración y estar más en la actividad", explicó Rasuk, quien confía en que esta estrategia le abrirá las puertas del Turismo Carretera, el sueño de todo piloto.

La preparación física es fundamental en este doble desafío. Rasuk entrena de tres a cuatro veces por semana con Guillermo Sardi, un “profe” especializado en pilotos. "Es clave. Obviamente en carrera se mantiene mucho el tema de la respiración y eso es importante, porque si vos te ahogás arriba del auto, te empezás a cansar", detalló sobre la importancia de la resistencia física y mental.

Con un presente brillante y la mira puesta en la Copa de Plata del TC Pista y el ascenso a la máxima categoría, Rasuk se perfila para completar un gran 2025. Pergamino sigue de cerca los pasos de uno de su representantes en las pistas nacionales, esperando celebrar pronto nuevos éxitos y, quizás, tener en 2026 a dos pilotos de la ciudad en el Turismo Carretera, junto a Alfonso Domenech.