Refuerzo de jerarquía: Jonatan Slider se incorpora a Pergamino Básquet

Pergamino Básquet sumó jerarquía y experiencia a su plantel con la incorporación de Jonatan Slider, quien vuelve a la ciudad tras varios años compitiendo en el máximo nivel del básquetbol argentino. El anuncio se realizó este jueves al mediodía, acompañado de un mensaje en redes que despertó entusiasmo: “¡Bienvenido a casa, Jony! Es un placer presentar a @jonyslider como nuevo refuerzo de Pergamino Básquet. Vuelve a la ciudad después de varias temporadas representándonos en la élite del básquet argentino”.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "¡Regresa a casa! Jonatan Slider se suma a Pergamino Básquet, aportando experiencia y liderazgo tras años en la élite del básquet argentino. Podría debutar este domingo ante Lanús en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #PergaminoBásquet #LigaArgentina #Deportes"
View this post on Instagram