jueves 06 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Refuerzo de jerarquía: Jonatan Slider se incorpora a Pergamino Básquet

    El escolta de 38 años, con una extensa trayectoria en la Liga Nacional, se incorpora al equipo de la ciudad. Ocupará la ficha del paraguayo Alexander López.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    6 de noviembre de 2025 - 16:07
    Jonatan Slider es nuevo jugador de Pergamino Básquet y está listo para salir a la cancha.

    Jonatan Slider es nuevo jugador de Pergamino Básquet y está listo para salir a la cancha.

    PRENSA PERGAMINO BASQUET

    Pergamino Básquet sumó jerarquía y experiencia a su plantel con la incorporación de Jonatan Slider, quien vuelve a la ciudad tras varios años compitiendo en el máximo nivel del básquetbol argentino. El anuncio se realizó este jueves al mediodía, acompañado de un mensaje en redes que despertó entusiasmo: “¡Bienvenido a casa, Jony! Es un placer presentar a @jonyslider como nuevo refuerzo de Pergamino Básquet. Vuelve a la ciudad después de varias temporadas representándonos en la élite del básquet argentino”.

    Lee además
    Paraná Fútbol Club se consagró campeón del Torneo Clausura “Marcos Barlatay”

    San Pedro: Paraná campeón del Torneo Clausura "Marcos Barlatay" tras vencer 3-1 a Independencia
    Julia Riera alcanzó los cuartos de final y este viernes se jugará el pase a semifinales.

    Julia Riera a paso firme en el Tucumán Open: avanzó a cuartos

    El escolta, de 38 años y 1,92 metros, llega procedente de San Martín de Junín, equipo con el que logró el ascenso a la Liga Federal 2026, en un breve pero exitoso paso. Previamente a su paso por el “Celeste” de Junín, fue una de las figuras emblemáticas de Argentino de Junín en la Liga Nacional, donde se consolidó como uno de los perimetrales más regulares, reconocido por su liderazgo, capacidad anotadora y entrega.

    A lo largo de su trayectoria también defendió las camisetas de Boca Juniors, Libertad de Sunchales, Estudiantes de Concordia y Peñarol de Mar del Plata, entre otros equipos.

    En lugar de Alexander López

    Previo al anuncio del arribo de Slider, Pergamino Básquet comunicó que el jugador paraguayo Alexander López no continuará en el equipo. López (25 años y 2,03 metros) había tenido una buena actuación en el debut con triunfo ante Centenario de Venado Tuerto (anotó 17 puntos), pero su ficha en el plantel será ocupada por Slider, quien podría debutar este domingo ante Lanús, nuevamente en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "¡Regresa a casa! Jonatan Slider se suma a Pergamino Básquet, aportando experiencia y liderazgo tras años en la élite del básquet argentino. Podría debutar este domingo ante Lanús en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #PergaminoBásquet #LigaArgentina #Deportes"
    View this post on Instagram

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Paraná campeón del Torneo Clausura "Marcos Barlatay" tras vencer 3-1 a Independencia

    Julia Riera a paso firme en el Tucumán Open: avanzó a cuartos

    Baradero: Entrega de certificados para entrenadores impulsa la profesionalización deportiva

    Pergamino Básquet debutó con un sólido triunfo ante Centenario de Venado Tuerto

    Ajedrez: Tomás Casquero se encamina al título en el Prix del Centro Bonaerense

    Pergaminenses dijeron presente en la 13ª Vuelta a la Sierrita en Embalse

    Triunfo perfecto de Julia Riera en su estreno en el Tucumán Open

    Pergamino Básquet inicia su quinta temporada en la Liga Argentina

    Con el zarateño Santiago Silveira, Argentina debutó con triunfo 3-2 ante Bélgica en el Mundial Sub 17

    Graves incidentes en el fútbol femenino Sub 14: la Liga Sampedrina evalúa duras sanciones

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Julia Riera alcanzó los cuartos de final y este viernes se jugará el pase a semifinales.

    Julia Riera a paso firme en el Tucumán Open: avanzó a cuartos

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Catalina Maglio es alumna de la Escuela Primaria 59 de Fontezuela.

    Catalina Maglio será recibida por sus compañeros de la Escuela Primaria 59 y toda la comunidad en Fontezuela

    Por Alfonso Godoy
    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso

    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso

    La concejal Silvana Sosa expresó su desacuerdo con el proyecto de ordenanza impositiva presentado por el Ejecutivo municipal

    Baradero: Sosa rechazó el aumento bimestral del 6% en tasas municipales y pidió alternativas

    Al ladrón lo corrieron entre varias personas hasta lograr interceptarlo a pocas cuadras.

    Un vecino justiciero interceptó a un ladrón que robó una mochila de un auto tras romper la ventanilla

    Paraná Fútbol Club se consagró campeón del Torneo Clausura “Marcos Barlatay”

    San Pedro: Paraná campeón del Torneo Clausura "Marcos Barlatay" tras vencer 3-1 a Independencia