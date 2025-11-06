Refuerzo de jerarquía: Jonatan Slider se incorpora a Pergamino Básquet

Jonatan Slider es nuevo jugador de Pergamino Básquet y está listo para salir a la cancha. PRENSA PERGAMINO BASQUET

Pergamino Básquet sumó jerarquía y experiencia a su plantel con la incorporación de Jonatan Slider, quien vuelve a la ciudad tras varios años compitiendo en el máximo nivel del básquetbol argentino. El anuncio se realizó este jueves al mediodía, acompañado de un mensaje en redes que despertó entusiasmo: “¡Bienvenido a casa, Jony! Es un placer presentar a @jonyslider como nuevo refuerzo de Pergamino Básquet. Vuelve a la ciudad después de varias temporadas representándonos en la élite del básquet argentino”.

El escolta, de 38 años y 1,92 metros, llega procedente de San Martín de Junín, equipo con el que logró el ascenso a la Liga Federal 2026, en un breve pero exitoso paso. Previamente a su paso por el “Celeste” de Junín, fue una de las figuras emblemáticas de Argentino de Junín en la Liga Nacional, donde se consolidó como uno de los perimetrales más regulares, reconocido por su liderazgo, capacidad anotadora y entrega.

A lo largo de su trayectoria también defendió las camisetas de Boca Juniors, Libertad de Sunchales, Estudiantes de Concordia y Peñarol de Mar del Plata, entre otros equipos.

En lugar de Alexander López Previo al anuncio del arribo de Slider, Pergamino Básquet comunicó que el jugador paraguayo Alexander López no continuará en el equipo. López (25 años y 2,03 metros) había tenido una buena actuación en el debut con triunfo ante Centenario de Venado Tuerto (anotó 17 puntos), pero su ficha en el plantel será ocupada por Slider, quien podría debutar este domingo ante Lanús, nuevamente en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”.

¡Regresa a casa! Jonatan Slider se suma a Pergamino Básquet, aportando experiencia y liderazgo tras años en la élite del básquet argentino. Podría debutar este domingo ante Lanús en el "Ricardo 'Dorado' Merlo".

