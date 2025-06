Joaquín Debeljuh Taruselli subió al podio del Latinoamericano en el desierto chileno

Embed - Joaquín Debeljuh on Instagram: "Final de este @atacamarace junto a mi @rvmargentina que se bancó todo en cada etapa!! Nos volvemos con un puesto 3 en la fecha del Campeonato Latinoamericano @fim_latinamerica y un 5to puesto en la general. Hoy fue una gran etapa para redondear la carrera de la mejor manera, me sentí muy cómodo, agarré el ritmo de la navegación y tuvimos grandes resultados que nos motivan a seguir trabajando! Muchas gracias @rvmargentina por esta oportunidad de estrenar esta bestia en este increíble lugar, a @serviciotecnicodemotos por el gran trabajo para que todo funcione a la perfección y a todos los que me ayudaron a que hoy esté acá cumpliendo este gran objetivo! Mil gracias a todos por sus mensajes y alientos de cada día, y a los sponsors que me acompañan siempre en cada desafío!! Vamos por más! Sponsors @rvmargentina @lolosmotos @argeneticssemillas @gesagrosa @hamilton.com.ar @drpsport @kehcomypf @coach_arg @elecepergamino @caburecarpas @wirtz.racing @noale.nissan #BaroAgroPergamino @vgp.servicios.agrarios @proyectoestampa @centroduran"

