Reconocimiento a los deportistas pergaminenses que sobresalieron en los JADAR

En un acto cargado de emoción y orgullo, el Municipio de Pergamino reconoció este jueves por la mañana a cuatro atletas locales que participaron recientemente de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento ( JADAR ), que se llevaron a cabo del miércoles 9 al domingo 14 en la ciudad de Rosario .

El evento se realizó en el Salón Oval del Palacio Municipal y fue encabezado por el intendente Javier Martínez , quien estuvo acompañado por el subsecretario de Deportes, Gustavo Ciuffo , miembros del gabinete, familiares, entrenadores y vecinos.

Los homenajeados fueron Alexis Chávez (medalla de oro en los 100 metros llanos – para atletismo), Pablo Giménez (medalla de plata en lanzamiento de bala - para atletismo), Nicolás Nader (medalla de bronce en voleibol) y Pablo Barraza (cuartos puestos en las pruebas de ruta y pista C5 de para ciclismo). También recibió una distinción el profesor Andrés Buey (coordinador de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado), por su labor como formador y acompañante de deportistas.

Durante el acto, el intendente Javier Martínez agradeció la presencia de los atletas y destacó el valor del deporte como herramienta de transformación individual y social. “Uno de los pilares fundamentales de nuestra gestión es el apoyo al deporte en todas sus formas. Estos logros son una muestra de lo que sucede cuando se trabaja en conjunto, desde el esfuerzo de los atletas, el acompañamiento de los profesores, las familias y el apoyo del Estado” , afirmó.

Además, Martínez subrayó que estas instancias también permiten reflexionar sobre el rol preventivo del deporte: “Queremos que los chicos estén contenidos en actividades como esta. Hoy la calle presenta muchos riesgos, y el deporte, además de formar valores, es una forma de alejarlos de los flagelos que lamentablemente están tan presentes”.

Por su parte, Gustavo Ciuffo, titular de la Subsecretaría de Deportes, resaltó el presente y futuro del deporte pergaminense: “Tenemos la agenda de la pista de atletismo prácticamente completa para el 2026, con más de 10 fechas de campeonatos nacionales confirmadas. Y además estamos gestionando la posibilidad de traer un Sudamericano a la ciudad”, anticipó.

También se refirió a obras que marcarán un antes y un después en la infraestructura local: “Estamos muy avanzados con el microestadio, que va a ser un orgullo para Pergamino. Hay algunas sorpresas en carpeta para el año que viene, que no podemos contar todavía, pero que van a estar a la altura del crecimiento que estamos viendo”, señaló.

Las voces de los protagonistas

Los deportistas recibieron sus reconocimientos y tuvieron la oportunidad de expresar sus sensaciones. Pablo Giménez, medallista de plata en lanzamiento de bala adaptado en los JADAR, fue el primero en tomar la palabra: “Estoy muy contento por haber formado parte de esta delegación. Fue una experiencia muy enriquecedora. Sería genial que Pergamino pudiera tener competencias nacionales, porque además de lo deportivo, es muy difícil juntar los recursos para viajar y competir en otras provincias”.

Pablo Barraza, quien compitió en las disciplinas de ruta y pista C5 de para ciclismo, expresó: “Vengo trabajando muy duro. En nuestro deporte no hay un calendario fijo, lo cual hace que tengamos que estar muy atentos a cada oportunidad. Este año estuve en Rafaela, San Juan, Esperanza, y cerré con los JADAR. Siempre tratando de representar a Pergamino lo mejor posible”.

A su turno, Nicolás Nader, que consiguió la medalla de bronce en voleibol, comentó: “Estoy jugando actualmente en Carmen de Areco, y nos preparamos para los torneos más importantes, como la Copa Argentina. Este año también estuve en el Campeonato Argentino U16 en Tucumán. Los Jadar fueron muy importantes para mí, por la experiencia y por el resultado que conseguimos como equipo”.

Por último, Alexis Chávez, referente indiscutido del para atletismo nacional, cerró el acto con una noticia que emocionó a todos: “Estoy muy feliz por la medalla, pero esto no termina acá. Este sábado ya viajo a Ezeiza porque me sumo a la delegación argentina que va a competir en el Campeonato Mundial de para atletismo en Nueva Delhi. Así que seguimos entrenando con todo y tratando de dejar a la Argentina y a Pergamino lo más alto posible”.