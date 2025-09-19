viernes 19 de septiembre de 2025
    • Comu desafía a Belgrano en San Nicolás y Argentino visita a Náutico por la recuperación

    Este viernes se jugará la sexta fecha de la Zona Norte B del Pre Federal de básquetbol. El Cartero visita a Belgrano y el “Blanco” se presenta en San Pedro.

    19 de septiembre de 2025 - 07:05
    Comunicaciones suma tres triunfos y llegará al partido ante Belgrano tras vencer a Náutico.

    Comunicaciones suma tres triunfos y llegará al partido ante Belgrano tras vencer a Náutico.

    CLUB COMUNICACIONES

    Este viernes a partir de las 21.00, se llevarán a cabo los tres partidos de la sexta fecha de la Zona Norte B, la que integran los equipos pergaminenses, del Torneo Pre Federal de básquetbol. Argentino intentará volver al triunfo que le permita arrimarse a los puestos de clasificación (3º y 4º) o ascenso directo (1º y 2º), frente a Náutico de San Pedro en condición de visitante. El equipo dirigido por Francisco Colombo, quedó libre en la fecha pasada y viene de dos derrotas consecutivas ante Somisa en San Nicolás y Comunicaciones en el “Socios Fundadores”. Enfrente, estará Náutico, que irá en busca de su primer triunfo.

    Juventud irá por su segundo triunfo en el Torneo Pre Federal ante Colón de Chivilcoy.

    Juventud y Comu juegan en Pergamino por la fecha 5 del Pre Federal
    Comunicaciones y Argentino, dos de los ganadores en el cierre de la tercera fecha.

    Torneo Clausura de la APB: Argentino, Comu y Juventud ganaron en el cierre de la fecha 3

    En simultáneo al partido del “Blanco”, Comunicaciones jugará en San Nicolás ante Belgrano, uno de los candidatos al ascenso directo. El equipo dirigido por Ricardo Palacio está atravesando un muy buen presente: ganó tres de los cuatro partidos que disputó. El “Cartero”, que viene de vencer en casa a Náutico 80 a 77, se presentará en el “Fortunato Bonelli” con el objetivo de dar batalla para seguir prendido en la lucha por el ascenso. En la misma situación se encuentra Belgrano que de cuatro partidos solo perdió uno y fue en su última presentación ante el único invicto y puntero de la zona: Somisa de San Nicolás.

    El restante partido de la sexta fecha de la Zona Norte B se disputará en Chivilcoy entre el local Colón y Somisa, un duelo clave entre equipos que están peleando por conseguir entre los primeros. Ambos equipos vienen de ganar en su última presentación. El equipo de Chivilcoy venció 98 a 62 en Pergamino a Juventud y Somisa se quedó con el clásico ante Belgrano en suplementario por 90 a 86. En esta fecha Juventud queda libre.

    tabla basquet

    Quinta fecha del Torneo Clausura

    Este viernes, a partir de las 21:15, comenzará la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB (Asociación Pergamienense de Básquetbol). El escenario será el “Atilio Saint Julien”, donde Gimnasia y Esgrima recibirá a Sirio Libanés por la Zona B. Por la misma zona, el domingo a las 20:30 en Arrecifes, Ricardo Gutiérrez será local ante Alianza de Colón. También el domingo, a las 20:30, por la Zona A, se medirán Sportivo Rojas y Círculo Italiano de Colón en cancha del primero. La fecha se cerrará el lunes a las 21:15 en el “Ricardo Dorado Merlo”, con el partido Juventud-Sports. Los equipos que quedan libres en esta quinta fecha son Argentino en la Zona A y Comunicaciones en la Zona B.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Este viernes a partir de las 21.00, se llevarán a cabo los tres partidos de la sexta fecha de la Zona Norte B, la que integran los equipos pergaminenses, del Torneo Pre Federal de básquetbol. Argentino intentará volver al triunfo que le permita arrimarse a los puestos de clasificación (3º y 4º) o ascenso directo (1º y 2º), frente a Náutico de San Pedro en condición de visitante. El equipo dirigido por Francisco Colombo, quedó libre en la fecha pasada y viene de dos derrotas consecutivas ante Somisa en San Nicolás y Comunicaciones en el “Socios Fundadores”. Enfrente, estará Náutico, que irá en busca de su primer triunfo. Lee la nota completa en www.laopinionine.ar #comu #sannicolas #belgrano #basquet #deportes"

