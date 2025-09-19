Comu desafía a Belgrano en San Nicolás y Argentino visita a Náutico por la recuperación

Este viernes a partir de las 21.00, se llevarán a cabo los tres partidos de la sexta fecha de la Zona Norte B, la que integran los equipos pergaminenses, del Torneo Pre Federal de básquetbol. Argentino intentará volver al triunfo que le permita arrimarse a los puestos de clasificación (3º y 4º) o ascenso directo (1º y 2º), frente a Náutico de San Pedro en condición de visitante. El equipo dirigido por Francisco Colombo, quedó libre en la fecha pasada y viene de dos derrotas consecutivas ante Somisa en San Nicolás y Comunicaciones en el “Socios Fundadores”. Enfrente, estará Náutico, que irá en busca de su primer triunfo.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Este viernes a partir de las 21.00, se llevarán a cabo los tres partidos de la sexta fecha de la Zona Norte B, la que integran los equipos pergaminenses, del Torneo Pre Federal de básquetbol. Argentino intentará volver al triunfo que le permita arrimarse a los puestos de clasificación (3º y 4º) o ascenso directo (1º y 2º), frente a Náutico de San Pedro en condición de visitante. El equipo dirigido por Francisco Colombo, quedó libre en la fecha pasada y viene de dos derrotas consecutivas ante Somisa en San Nicolás y Comunicaciones en el “Socios Fundadores”. Enfrente, estará Náutico, que irá en busca de su primer triunfo. Lee la nota completa en www.laopinionine.ar #comu #sannicolas #belgrano #basquet #deportes"