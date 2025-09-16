martes 16 de septiembre de 2025
    • Destacada participación pergaminense en el Rally Serie MTB en Arrecifes

    María Marta Rodríguez y Lucio Bagna ganaron la categoría Dupla Mixta y encabezaron una positiva tercera fecha para los representantes de Pergamino.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    16 de septiembre de 2025 - 15:42
    María Rodríguez y Lucio Bagna en el primer puesto durante la premiación en Arrecifes.

    María Rodríguez y Lucio Bagna en el primer puesto durante la premiación en Arrecifes.

    MARIA RODRIGUEZ

    Con el triunfo en la categoría Dupla Mixta, la pareja integrada por María Marta Rodríguez y Lucio Bagna encabezó la positiva participación de ciclistas pergaminenses en la tercera fecha del Campeonato de Rally Serie MTB, disputada el domingo en la ciudad de Arrecifes.

    La competencia reunió a cerca de 300 corredores de distintas localidades de la región y tuvo como punto de concentración la Escuela Agraria de Arrecifes, desde donde se largó y finalizó la carrera. El circuito, de 18,6 kilómetros combinó algunos sectores trabados pero principalmente fue rodador, lo que permitió promedios por encima de los 32 km/h para los ciclistas más veloces.

    Resultados de los pergaminenses

    El resultado más destacado de la jornada para Pergamino estuvo a cargo de Rodríguez y Bagna, del equipo Raleigh, quienes completaron la prueba en 2h. 06m. 09s, llevándose el primer puesto en Dupla Mixta. Además, en Arrecifes hubo otras actuaciones destacadas de pergaminenses. En la categoría Damas A, Emilia Rimoli subió al podio con un segundo puesto, al registrar un tiempo de 2h. 37m. 53s. En Damas E, Silvia Filomeno logró el tercer lugar (2h. 41m. 40s), sumando un nuevo podio para la delegación pergaminense.

    Dupla perga en Arrecifes

    Por su parte, en la categoría B2, Walter Santupery finalizó en el cuarto lugar, con un tiempo de 1h. 56m. 07s. Y entres las duplas de caballeros, el binomio conformado por Mariano Couto y Walter Alonso se ubicó en el quinto puesto, con un registro de 2h. 04m. 18s.

    La jornada en Arrecifes volvió a poner en evidencia el crecimiento del mountain bike en la región y el compromiso de los ciclistas pergaminenses, que siguen sumando podios y buenos resultados en este convocante certamen.

    María Rodríguez y Lucio Bagna en el primer puesto durante la premiación en Arrecifes.

    Destacada participación pergaminense en el Rally Serie MTB en Arrecifes

