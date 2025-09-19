sábado 20 de septiembre de 2025
    • "Terremoto" en Douglas: Bianchi y Caballuci fueron marginados por Cejas

    El Rojinegro sufrió un sorpresivo sacudón: el técnico Sebastián Cejas separó del plantel a dos referentes del club camino al comienzo de la Reválida.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    19 de septiembre de 2025 - 23:45
    Bruno Bianchi y Rodrigo Caballuci no jugarán más este año por decisión de Sebastián Cejas.

    Bruno Bianchi y Rodrigo Caballuci no jugarán más este año por decisión de Sebastián Cejas.

    LA OPINION

    A dos semanas del inicio de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol, Douglas Haig vive días agitados. Mientras se prepara para afrontar una instancia clave frente a Independiente de Chivilcoy (5 y 12 de octubre, la revancha será de visitante), el plantel del Rojinegro sufrió un cimbronazo interno: el entrenador Sebastián “Terremoto” Cejas decidió marginar al capitán Bruno Bianchi y a Rodrigo Caballuci, quienes no serán tenidos en cuenta hasta la finalización del campeonato.

    La Segunda Fase para Douglas Haig terminó como comenzó: con otra derrota.

    Douglas cerró una fase para el olvido: derrota en Rafaela
    Douglas Haig se presenta en Rafaela luego de una intensa semana de preparación.

    Douglas cierra la Segunda Fase en Rafaela con la mira en la Reválida

    Ambos jugadores seguirán ligados contractualmente al Fogonero, pero trabajarán al margen del plantel profesional. El club no emitió un comunicado oficial al respecto, pero según trascendió, las razones de la determinación del DT serían extra futbolísticas.

    La noticia sorprendió, especialmente por el peso de los nombres, ya que se trata de dos futbolistas de trayectoria y con historia en la institución: tanto Bianchi como Caballuci formaron parte del plantel que logró el ascenso a la Primera Nacional en la temporada 2011/2012 y eran considerados referentes del vestuario.

    Final de fase para el olvido

    Este sacudón interno llega en un momento delicado desde lo deportivo. Douglas Haig cerró la Segunda Fase (Zona B) con números preocupantes: terminó último en su zona con apenas 1 punto sobre 24 posibles, sin victorias, con siete derrotas (seis consecutivas) y solo tres goles convertidos en ocho partidos. El pasado domingo, en Rafaela, el Rojinegro perdió -2 a 1 ante 9 de Julio- y extendió su racha sin triunfos a 12 encuentros (la última victoria fue el 14 de junio de local 1 a 0 frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay).

    Amistoso ante Newell’s

    En medio de este complejo panorama, Douglas Haig cerró la semana este viernes a la mañana con un amistoso en Rosario -frente a Newell's Old Boys (con jugadores que no habían sumado minutos el miércoles en la derrota 3 a 1 ante Belgrano de Córdoba por la Copa Argentina) con el foco puesto en llegar de la mejor manera al cruce frente a Independiente de Chivilcoy. El resultado global (se jugaron dos partidos de 40 minutos) en el predio de Bella Vista fue 4 a 3 para el “Fogonero”, con goles de Santiago Gutiérrez, Fabricio González, Gonzalo Baglivo y el juvenil Valentín Diomedi.

    En el primer partido el Rojinegro formó con: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Rafael Sveruk, Luciano Cuello; Joaquín Petino, Lautaro Ojeda, Joaquín Castellano: Elián Tus, Fabricio González y Santiago Gutiérrez. Y en el segundo, el once que paró Cejas fue: Juan Ignacio Carrera; Ezequiel Santángelo, Nicolás Bazzana, Maximiliano Rossi, Mariano Mauri; Gonzalo Baglivo, Brian Meza, Valentín Diomedi; Emiliano Bogado, Franco Reta y Santiago Gutiérrez.

    ¿Reacción o final anticipado?

    Con dos referentes separados del plantel y un presente futbolístico adverso, Douglas Haig se enfrentará a la Segunda Fase de una Reválida (pone el juego el segundo ascenso a la Primera Nacional) que puede marcar el cierre de la temporada o una reacción.

    Será un cruce exigente y con desventaja: deberá definir la serie como visitante, y en caso de igualdad en puntos y diferencia de goles tras los 180 minutos, avanzará Independiente de Chivilcoy. El desafío es enorme: reconstruir la confianza, recuperar la identidad y superar una serie que, en la previa, se presenta cuesta arriba.

