Montanari Ford exhibió los vehículos más vendidos en la Exposición de la Rural

El stand de Montanari Ford fue uno de los atractivos de la exposición de la Rural.

La concesionaria Montanari Ford fue protagonista el pasado fin de semana en la 86ª Exposición Rural de Pergamino con un amplio stand al aire libre que atrajo a miles de visitantes. Además de exhibir la gama de pickups y SUV de la marca, la firma regional presentó como atractivo especial la Ford Ranger de competición que conduce José Carlos Montanari, CEO de la empresa. Cada vez que el motor del vehículo se encendía, generaba un verdadero espectáculo que reunió al público alrededor, convirtiéndose en uno de los puntos más convocantes de la muestra.

En diálogo con LA OPINIÓN ON LINE (FM 105.1), el representante comercial de la empresa, Facundo Cabral, destacó la importancia de participar nuevamente en el la muestra de la Rural : “Sin dudas, la Ford Ranger de competición en la que corre José Carlos fue uno de los grandes atractivos de la Rural. Cada vez que se prendía el motor, la gente se acercaba para escucharla y ver el vehículo de competición de cerca. Más allá de eso, también generó mucho interés la línea completa de Ford que exhibimos”, explicó.

Montanari Ford llevó a la muestra de la Rural una variada representación de su portfolio actual:

Ford Maverick Tremor, la pick-up compacta que despertó gran interés en el público.

Ford Everest, el nuevo SUV de siete plazas recientemente lanzado, que fue una de las novedades más consultadas.

Ford Territory y Ford Bronco

Según detalló Cabral, la Everest —producida en Asia y lanzada recientemente al mercado argentino— tuvo una gran repercusión entre las familias que buscan un vehículo amplio y versátil: “Es un SUV moderno de siete asientos que llegó para competir directamente con modelos consolidados como la Toyota SW4. No pasó desapercibido y la gente preguntó mucho por sus prestaciones”.

Innovación, seguridad y confort

El representante de la concesionaria explicó que la actual generación de Ranger no se limitó a un rediseño estético, sino que renovó por completo su arquitectura, chasis y motorización. “Hoy Ford ofrece motores diésel monoturbo, biturbo y V6, con mejoras en tecnología, seguridad y confort.

Además, se amplió el espacio interior, algo muy valorado tanto por quienes la usan en el trabajo como por quienes la buscan para la ciudad”, señaló.

La seguridad también fue un punto fuerte de la exposición. Desde la versión más básica de la Ranger ya se incluyen siete airbags, y en las versiones intermedias y superiores se suman sensores de colisión, cámaras 360, control crucero adaptativo y sistemas de asistencia a la conducción que responden a las nuevas demandas del mercado.

El mercado y las alternativas de compra

En cuanto a la situación comercial, Cabral sostuvo que a pesar de las fluctuaciones económicas, la marca mantiene una buena performance gracias a la financiación y la toma de vehículos usados:

“Hoy tenemos planes competitivos, con tasas bajas y entrega inmediata en Ranger. Además, tomamos usados a buen precio y los transferimos a nombre nuestro, lo que facilita el cambio para el cliente. También contamos con alternativas como planes de ahorro, que Ford cuida mucho para que los pocos clientes que lo eligen tengan garantía de entrega”.

Asimismo, subrayó que Ford ya no ofrece sedanes tradicionales, y que su estrategia está enfocada en pickups y SUV, segmentos en los que la marca mantiene un liderazgo sostenido en Argentina.

Un vínculo directo con el público

Más allá de la oferta de vehículos y las opciones comerciales, la presencia de Montanari Ford en la exposición tuvo como objetivo fortalecer el vínculo directo con los potenciales clientes. “Mucha gente se acercaba, miraba los vehículos, se subía, preguntaba, y ese contacto es fundamental. El stand fue un espacio de encuentro con la comunidad, en un evento que siempre es una vidriera muy importante para nosotros”, concluyó Cabral.

Con un despliegue que combinó espectáculo, tecnología y cercanía con el público, Montanari Ford reafirmó su presencia en la región y consolidó su relación con los visitantes de la Exposición Rural, ofreciendo no solo vehículos sino también experiencias que marcaron la diferencia en la muestra.