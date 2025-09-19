Arranca con dos partidos la tercera fecha de interzonales de Primera A del fútbol local

Este viernes por la noche se pondrá en marcha la octava fecha del torneo de la Liga de Fútbol de Pergamino de Primera A , en lo que será la tercera jornada de la rueda de interzonales. Desde las 21:00 se disputarán dos encuentros en simultáneo: en el estadio “Fernando Bello”, Argentino recibirá a Círculo de Arroyo Dulce, mientras que en cancha de Provincial, San José será local ante Gimnasia y Esgrima.

Argentino viene de empatar 0 a 0 con Juventud y suma 8 puntos en la Zona 2 y ocupa el tercer puesto, por lo que necesita sumar para no perder terreno frente a los líderes invictos de su grupo, Juventud y Argentino de Alfonzo, ambos con 15 unidades. Por su parte, Círculo llega motivado tras vencer 1 a 0 a San José en la fecha pasada, y busca acercarse a los puestos de clasificación a semifinales en la Zona 1 (avanzarán los dos primeros de cada zona), donde acumula 8 puntos.

En el otro partido de este viernes, San José, último en su zona con apenas 2 puntos y sin victorias, enfrentará a Gimnasia y Esgrima, que comparte la cima de la Zona 1 con Racing, ambos con 11 unidades. El “Lobo” igualó sin goles ante Juventud en la fecha anterior y sabe que una victoria lo afianzaría en la pelea por llegar a semifinales.

Este sábado a las 16:00 continuará la acción en Primera A con el cruce entre Leandro N. Alem y Racing en el barrio 12 de Octubre. El elenco del barrio Ameghino, campeón 2024 y semifinalista del Cinco Ligas este año, había quedado en una situación difícil ya el Tribunal de Penas lo sancionó con el descuento de 9 puntos al cierre de la Fase Regular por incidentes en el partido suspendido ante Douglas Haig, dejándolo con apenas 2 unidades efectivas, en zona de descenso, pero esta semana el mismo Tribunal dejó sin efecto esa quita de unidades Su rival, Alem, necesita sumar, ya que con 6 puntos se encuentra anteúltimo en la Zona 2.

El domingo se disputarán los dos partidos restantes, todos desde las 16:00. En Alfonzo, el local Argentino recibirá a Tráfico’s, que llega último en la Zona 1 con 4 unidades. El “Chacarero”, en cambio, es uno de los dos invictos del campeonato, lidera su grupo junto a Juventud y buscará un triunfo que lo acerque a la clasificación.

En simultáneo, en el estadio “Carlos Grondona”, se enfrentarán Juventud y El Socorro. El “Celeste”, el otro líder de la Zona 2, quiere seguir firme en lo más alto, mientras que El Socorro, con 5 puntos, necesita ganar para no complicarse en el fondo de la tabla.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Este viernes por la noche se pondrá en marcha la octava fecha del torneo de la Liga de Fútbol de Pergamino de Primera A, en lo que será la tercera jornada de la rueda de interzonales. Desde las 21:00 se disputarán dos encuentros en simultáneo: en el estadio “Fernando Bello”, Argentino recibirá a Círculo de Arroyo Dulce, mientras que en cancha de Provincial, San José será local ante Gimnasia y Esgrima. Por Fernando Bongiovanni Lee la nota completa en www.laopinionine.ar #deportes #primera #futbollocal #pergamino" View this post on Instagram A post shared by Diario LA OPINION (@laopinionline)

La fecha de Primera B desde el sábado

La Primera B también tendrá actividad este fin de semana con la disputa de la séptima fecha del Torneo Clausura, que se jugará entre este sábado y el domingo. El sábado, a las 15:30, se destaca el partido entre José Hernández (local) y el líder Sports, en un duelo clave en la parte alta de la tabla. Ambos equipos llegan con buen presente: Sports es puntero con 12 puntos, mientras que José Hernández, con 10, es uno de sus escoltas. En paralelo, Deportivo Acevedo recibirá a Juventud Obrera de Manuel Ocampo, en otro encuentro importante, ya que Acevedo también suma 10 unidades y Juventud Obrera viene de golear a Sirio Libanés y acumula 8 puntos.

El domingo continuará la acción con dos encuentros: desde las 15:30, Sirio Libanés será local ante Provincial, y a las 16:00, Viajantes recibirá a Progresista Guerrico. Ambos partidos tendrán impacto en la zona media de la tabla, donde seis equipos pelean palmo a palmo por meterse entre los cuatro mejores que avanzarán a las semifinales.