miércoles 17 de septiembre de 2025
    • San Nicolás se prepara para la 21° edición de la 10K Ternium, nuevamente con fines solidarios

    La tradicional 10K Ternium será el 2 de noviembre en el Paseo Costanero de San Nicolás, y lo recaudado se destinará a la ONG Manos que Dan.

    17 de septiembre de 2025 - 10:15
    Se viene la nueva edición de la carrera de 10K Ternium en San Nicolás

    Opinando San Nicolás

    La ciudad de San Nicolás volverá a vivir el evento runner más esperado del año: la 21° edición de la 10K Ternium, que se realizará el domingo 2 de noviembre desde las 8:30 horas, con largada en el Paseo Costanero.

    Como cada año desde 2005, la competencia combina deporte, salud y solidaridad, y en esta oportunidad lo recaudado en las inscripciones será destinado a la ONG “Manos que Dan”, organización que brinda capacitación y formación a niños, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad.

    Como participar de la Edición 2025 de la 10K Ternium

    La inscripción solidaria ya está abierta en el link de la organización. Los valores son de $6.000 para la modalidad 3K y $14.000 para la modalidad 10K. Además, Ternium duplicará el monto recaudado: por cada peso abonado en concepto de inscripción, la empresa aportará otro más.

    El circuito de 10K recorrerá Paseo Costanero – Alberdi – Moreno – Savio hasta Segundo García, donde se ubicará el retome. En tanto, la prueba de integración de 3K unirá el Paseo Costanero con el Ecoparque, con retome a la altura del Remanso.

    La 10K Ternium se ha convertido en una verdadera tradición local, convocando a miles de corredores y familias en torno al deporte y la solidaridad.

