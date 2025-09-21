San Pedro: obra clave en salud: nuevos consultorios externos en el Hospital Ruffa

Apertura de sobres para la construcción de nuevos consultorios externos en el Hospital San Pedro

Nueva infraestructura, nueva lógica de atención: el hospital se adapta al siglo XXI: En el marco de una política sanitaria que busca descomprimir los servicios hospitalarios críticos y mejorar la atención ambulatoria , se realizó en San Pedro la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 4 , destinada a la construcción de un nuevo sector de consultorios externos en el Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa.

La obra representa una inversión de más de $594 millones , financiada por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires , y tiene como objetivo reorganizar el esquema de atención , permitiendo separar las consultas ambulatorias del resto del circuito hospitalario (guardia, internación, servicios críticos).

La iniciativa responde a una necesidad estructural : el Ruffa funciona desde hace años con una carga asistencial elevada, en un edificio cuya arquitectura no está pensada para el flujo actual de pacientes ambulatorios .

Al contar con un nuevo sector de consultorios, el hospital podrá:

Reducir los tiempos de espera y derivación

Evitar la saturación de áreas sensibles como la guardia o internación

Mejorar la accesibilidad y la experiencia de los pacientes

Ordenar el trabajo médico y administrativo

La obra busca responder a la demanda sanitaria de hoy con lógica de futuro, integrando los servicios sin superponer funciones ni tensionar espacios.

Un acto administrativo con peso político y técnico

La apertura de sobres se realizó en la Secretaría de Economía y Hacienda y contó con la presencia de autoridades locales y representantes de las empresas oferentes. Estuvieron presentes:

Roberto Borgo (Secretario de Economía y Hacienda)

Mariano Brañas (Secretario de Obras y Servicios Públicos)

Viviana Costa (Directora de Legal y Técnica)

Mariana Giosa (Directora de Contaduría)

Osvaldo Álvarez (Jefe de Compras)

Equipos técnicos y jurídicos

Tras esta instancia, se inicia el proceso de análisis y evaluación, que culminará con la adjudicación formal y el inicio de obra, en una etapa que marcará un punto de inflexión en la infraestructura sanitaria de San Pedro.