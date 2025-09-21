domingo 21 de septiembre de 2025
    • San Pedro: obra clave en salud: nuevos consultorios externos en el Hospital Ruffa

    $594 millones, se licitó la construcción de nuevos consultorios externos para el Hospital de San Pedro. Financia la Provincia de Buenos Aires.

    21 de septiembre de 2025 - 09:15
    Apertura de sobres para la construcción de nuevos consultorios externos en el Hospital San Pedro

    Apertura de sobres para la construcción de nuevos consultorios externos en el Hospital San Pedro

    San Pedro Informa

    Nueva infraestructura, nueva lógica de atención: el hospital se adapta al siglo XXI: En el marco de una política sanitaria que busca descomprimir los servicios hospitalarios críticos y mejorar la atención ambulatoria, se realizó en San Pedro la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 4, destinada a la construcción de un nuevo sector de consultorios externos en el Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa.

    San Pedro recibirá fondos para la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses 2025

    San Pedro recibe fondos provinciales para organizar la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses 2025
    La obra representa una inversión de más de $594 millones, financiada por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, y tiene como objetivo reorganizar el esquema de atención, permitiendo separar las consultas ambulatorias del resto del circuito hospitalario (guardia, internación, servicios críticos).

    Una obra con impacto real sobre la calidad de atención

    La iniciativa responde a una necesidad estructural: el Ruffa funciona desde hace años con una carga asistencial elevada, en un edificio cuya arquitectura no está pensada para el flujo actual de pacientes ambulatorios.

    Al contar con un nuevo sector de consultorios, el hospital podrá:

    • Reducir los tiempos de espera y derivación

    • Evitar la saturación de áreas sensibles como la guardia o internación

    • Mejorar la accesibilidad y la experiencia de los pacientes

    • Ordenar el trabajo médico y administrativo

    La obra busca responder a la demanda sanitaria de hoy con lógica de futuro, integrando los servicios sin superponer funciones ni tensionar espacios.

    Un acto administrativo con peso político y técnico

    La apertura de sobres se realizó en la Secretaría de Economía y Hacienda y contó con la presencia de autoridades locales y representantes de las empresas oferentes. Estuvieron presentes:

    • Roberto Borgo (Secretario de Economía y Hacienda)

    • Mariano Brañas (Secretario de Obras y Servicios Públicos)

    • Viviana Costa (Directora de Legal y Técnica)

    • Mariana Giosa (Directora de Contaduría)

    • Osvaldo Álvarez (Jefe de Compras)

    • Equipos técnicos y jurídicos

    Tras esta instancia, se inicia el proceso de análisis y evaluación, que culminará con la adjudicación formal y el inicio de obra, en una etapa que marcará un punto de inflexión en la infraestructura sanitaria de San Pedro.

