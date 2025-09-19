viernes 19 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Torneo Pre Federal Bonaerense: En San Nicolás y La Plata jornada clave para los equipos nicoleños

    Los equipos nicoleños y la zona juegan por el Torneo Prefederal Bonaerense. Regatas y Somisa, únicos invictos, con duelos decisivos para seguir en la cima.

    19 de septiembre de 2025 - 10:20
    Regatas, Somisa, Belgrano y los nicoleños con fecha del Torneo Pre Federal esta noche

    Regatas, Somisa, Belgrano y los nicoleños con fecha del Torneo Pre Federal esta noche

    Diario El Norte

    El Torneo Pre Federal Bonaerense de básquet tendrá hoy una jornada cargada de acción para los equipos de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás, con seis de los ocho representantes en cancha, donde el foco estará en los duelos de los invictos Regatas y Somisa.

    Lee además
    Charla del Consul general español en San Nicolás para tramites y permisos de viajes

    San Nicolás será sede de una conferencia sobre acceso a la ciudadanía de España
    Comunicaciones suma tres triunfos y llegará al partido ante Belgrano tras vencer a Náutico.

    Comu desafía a Belgrano en San Nicolás y Argentino visita a Náutico por la recuperación

    El Náutico, líder absoluto del Grupo D, recibe a Banco Provincia de La Plata, mientras que La Emilia será local ante Atenas, también por la quinta fecha de la zona.

    En paralelo, por la sexta fecha del Grupo B, Belgrano buscará recuperarse en el “Fortunato Bonelli” ante Comunicaciones de Pergamino, y Somisa afrontará un compromiso clave visitando a Colón.

    El resto de los representantes en la noche del Torneo Pre Federal

    Otros dos representantes también verán acción: Los Andes en Villa Ramallo frente a Barrio Alegre de Trenque Lauquen, y Riberas que visitará a Estudiantes de La Plata.

    La fecha se completará el domingo con los partidos de Defensores, que jugará en el “Luis María Giordano” ante San Martín de Junín, y Sacachispas, que será local contra Platense de La Plata.

    Con el torneo entrando en una etapa decisiva, los equipos nicoleños buscarán seguir en la pelea grande y mantener vivas sus aspiraciones.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás será sede de una conferencia sobre acceso a la ciudadanía de España

    Comu desafía a Belgrano en San Nicolás y Argentino visita a Náutico por la recuperación

    Dos detenidos en San Nicolás tras un allanamiento por Robo Armado en una vivienda de zona norte

    Detuvieron en San Nicolás a un joven con una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo

    San Nicolás: renunció el único neurólogo del Hospital San Felipe y pacientes quedaron sin atención

    San Nicolás inicia la novena a la Virgen de San Nicolás con actos y peregrinaciones

    San Nicolás se prepara para la 21° edición de la 10K Ternium, nuevamente con fines solidarios

    San Nicolás: un grave accidente vial de moto y auto dejó a un adolescente herido en Villa Campi

    San Nicolás avanza con la demarcación vial para mejorar la seguridad en cruces urbanos

    San Nicolás: detienen a un hombre tras robar una bicicleta y descubren pedido de paradero activo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Charla del Consul general español en San Nicolás para tramites y permisos de viajes

    San Nicolás será sede de una conferencia sobre acceso a la ciudadanía de España

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pablo Giménez, Pablo Barraza, Alexis Chávez y Nicolás Nader con sus diplomas junto al subsecrerario de Deportes Gustavo Ciuffo y el intendente Javier Martínez.

    Reconocimiento a los deportistas pergaminenses que sobresalieron en los JADAR

    Por Fernando Bongiovanni
    El reconocido director y guionista Benjamín Avila visitó el jueves la Redacción de Diario LA OPINION.
    Cultura

    Benjamín Avila, director de La mujer de la fila: "La cárcel no está a más de dos personas de uno"

    Viernes 19 de septiembre. Versión PDF

    Charla del Consul general español en San Nicolás para tramites y permisos de viajes

    San Nicolás será sede de una conferencia sobre acceso a la ciudadanía de España

    El fiscal Fernando Delío pidió una condena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.

    Juicio oral por un abuso sexual: el fiscal pidió ocho años de prisión y el defensor reclamó la absolución