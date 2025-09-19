Torneo Pre Federal Bonaerense: En San Nicolás y La Plata jornada clave para los equipos nicoleños

Regatas, Somisa, Belgrano y los nicoleños con fecha del Torneo Pre Federal esta noche

El Torneo Pre Federal Bonaerense de básquet tendrá hoy una jornada cargada de acción para los equipos de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás , con seis de los ocho representantes en cancha, donde el foco estará en los duelos de los invictos Regatas y Somisa .

El Náutico , líder absoluto del Grupo D , recibe a Banco Provincia de La Plata , mientras que La Emilia será local ante Atenas , también por la quinta fecha de la zona.

En paralelo, por la sexta fecha del Grupo B , Belgrano buscará recuperarse en el “Fortunato Bonelli” ante Comunicaciones de Pergamino , y Somisa afrontará un compromiso clave visitando a Colón .

Otros dos representantes también verán acción: Los Andes en Villa Ramallo frente a Barrio Alegre de Trenque Lauquen , y Riberas que visitará a Estudiantes de La Plata .

La fecha se completará el domingo con los partidos de Defensores, que jugará en el “Luis María Giordano” ante San Martín de Junín, y Sacachispas, que será local contra Platense de La Plata.

Con el torneo entrando en una etapa decisiva, los equipos nicoleños buscarán seguir en la pelea grande y mantener vivas sus aspiraciones.