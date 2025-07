"Votamos por Pergamino": Javier Martínez y el armado seccional con los Passaglia

-¿Y cómo se explica esta ruptura con la alianza provincial del PRO con La Libertad Avanza?

-En este Pergamino nosotros venimos trabajando hace ya unos 10 años con un grupo que viene de varias vertientes. Conozco su ramificación política: mi secretario de Tierra o mi secretario de Desarrollo son de origen radical. Después, si me decís la persona que se ocupa de la educación del municipio, Luciana Sánchez, ¿de qué origen político es? No lo sé. No sabe. Es buena en gestión, y con eso alcanza. Y eso me pasa con muchos funcionarios. Entonces, es un equipo que entiendo que viene trabajando bien y que yo quería preservarlo. Ahí va parte de la explicación. Estar en otro esquema me significaba, quizás, no preservar parte de mi equipo.

Hay que armar una lista de concejales. Esa lista, teóricamente, tiene que representar lo que creemos nosotros, que representa el Pergamino que nos sigue hace 10 años. Bueno, ahí hubo todo un cortocircuito con parte del armado de esas listas. La gente de La Libertad Avanza de Pergamino tenía una pretensión. Y esa pretensión, a mi entender, chocaba, porque había que ceder gran parte de esa lista a gente que, sistemáticamente, en este año y meses que tienen en el Concejo, han votado todo con el kirchnerismo de la ciudad.

Embed - JAVIER MARTÍNEZ en LA OPINIÓN PLAY: el voto POR PERGAMINO, HECHOS, y su apoyo a MILEI

-Es decir, si usted entregaba la lista, prácticamente estaba entregando el Concejo a gente que le votó en contra...

-Exactamente. Gente que votó en sintonía con el kirchnerismo.

-¿Era como traicionar al pergaminense en sí?

-Porque si el votante en un momento resuelve que la mejor opción es otra y lo elige, obviamente que los respeto. Son las reglas del juego. Pero que nosotros, por un acuerdo de estructura, cedamos nuestra lista a quienes votaron sistemáticamente con el kirchnerismo de la ciudad, no me parecía razonable. Ahí están las dos explicaciones: mi equipo y la ciudad.

Aceptar esos pedidos era desarmar mi estructura, mi equipo de trabajo de mucho tiempo, personas que han puesto mucho para que la gestión vaya bien. Una gestión que entiendo que es valorada por el pergaminense, y eso no podía dejarlo de lado.

-¿Tan mala es la relación con los referentes del mileísmo local?

-Lo que nos pasó acá, en el Concejo, es que los supuestos libertarios votaron con el kirchnerismo en contra de reformas que eran centrales. Por ejemplo, reformas administrativas para tercerizar servicios, que son cosas que están en la agenda del mileísmo. Pero igual votaron en contra. Entonces, ¿qué representan?

Yo siempre dije: apoyamos las ideas del Presidente. Pero después hay que bajarlo al territorio. Cuando desde acá proponemos cambios para mejorar el funcionamiento del Estado local y te responden con votos en contra, es difícil sostener un acuerdo político.

-¿Y cómo se parará en octubre, cuando haya que votar por los diputados nacionales?

-En octubre, cuando toque votar por lo nacional, cada uno sabrá qué hacer. Yo, en lo personal, apoyo las ideas del presidente Milei. Más allá de algunas diferencias en las formas, estoy convencido del rumbo. Pero en septiembre se vota otra cosa. Y lo que necesitamos es que la gente en septiembre vote pensando en su ciudad, y en octubre por el modelo nacional.

Yo soy un militante del PRO. Entré a la política en 2015. Me considero liberal. Y considero que el sendero que trae el Presidente para la discusión que se va a dar en octubre es el sendero correcto. Con Milei podremos discutir la forma, podemos discutir si primero esto y después lo otro. Podemos discutir si antes de abrir la importación había que corregir la ley laboral. Pero no discutimos el sendero: el antipopulismo, el Estado más chico, la austeridad en el manejo de las cuentas públicas.

Nosotros también somos un ejemplo de eso. Y San Nicolás también. Menos personal, nunca se cerró un año con déficit, sino todo lo contrario: siempre sobra un mango. La austeridad nos permite que cuando surgen cosas como la (avenida) Pellegrini —que se rompió—, había que hacerla, se hizo. La calle Miguel Cané también había que hacerla, y se hizo. Ese es el manejo eficiente que entiendo que es lo que pretende el Presidente a nivel nacional. Nosotros lo venimos realizando desde hace tiempo.

-¿Se sentirá que, de alguna manera, plebiscita la gestión?

-Esta decisión nos pone de frente al vecino con una marca que es la que a nosotros nos gusta: de las cosas que se hicieron. Por eso, cuando la dirigencia de San Nicolás arranca con esta nueva estructura de “Hechos”, le decía a su electorado: evalúenme por lo que hicimos. Si está mal, evalúenme mal. Bueno, eso a nosotros también nos sedujo, como sedujo al intendente de Rojas. Decía: bueno, está bien, vamos a mostrarle a nuestros vecinos lo que hicimos. Vamos a traccionar en eso, demostrar qué es lo que hicimos y contarle también qué vamos a hacer.

-¿Cuál cree que será la clave para septiembre en Pergamino?

-Yo vuelvo a dividir lo local de lo nacional. Porque La Libertad Avanza local, cuando nosotros intentamos tercerizar servicios, votó con el kirchnerismo. Está claro que los referentes locales de La Libertad Avanza no representan los ideales de Milei. Tienen otros. Es otra gente. Tienen otros antecedentes. Tiene, ya lo he dicho, gente que viene del gremialismo, del gremialismo docente. No representa la idea de la libertad que nosotros asumimos con Mauricio Macri, que yo creo que fue el que empezó a sembrar esa semillita. Y por eso digo que seguimos viendo al presidente Milei trazando el sendero correcto. Las diferencias están en lo local, con gente que, repito, votó todo en contra, aun cuando los proyectos nuestros eran en sintonía fina con lo que pregona el presidente Milei.

-¿Cómo prevé que serán los ejes de su campaña?

-Esto es gestión pura. Mostrar los resultados. Esto es resultado puro. Tenemos confianza en nuestro trabajo. Y porque creemos que es la gente la que tiene que decir cómo va a estar compuesto el Concejo Deliberante de la ciudad, y no un acuerdo entre dos cúpulas estructurales de partido donde a mí me indican que yo, en mi lista, tengo que llevar equis porcentaje de gente que no piensa como nosotros.

Entonces, es una sana rebeldía nuestra decir: no, nosotros creemos que podemos mostrarle otra cosa a los pergaminenses. Nuestra boleta la vamos a armar nosotros, entre los pergaminenses, con los partidos que venimos trabajando hace 10 años, y lo venimos haciendo muy bien. Ahí está un poco la respuesta. Ese es el camino, y esa va a ser nuestra campaña. Los hechos, lo que se hizo en la ciudad, tiene que hablar.

-¿Cuál es el piso que va a determinar que usted diga “fue una buena elección”?

-Venimos de un par de elecciones en que hemos superado los cuarenta puntos. Entiendo que hoy el escenario puede ser otro, pero nosotros anhelamos estar arriba de eso. Tenemos una buena expectativa de superar holgadamente el 40 por ciento, lo cual nos colocaría en una situación de acceder a cinco de las diez bancas en juego.

Los números que manejamos hoy nos permiten pensar en eso. Pero tenemos toda la campaña por delante.

-¿Puede explicar qué es esta alianza con los Passaglia? ¿Qué están construyendo en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, Santiago y Manuel Passaglia y Javier Martínez?

-La construcción tiene que ver con que las cosas se pueden hacer. Por ejemplo, tener una ciudad un poco más integrada. Llevar a los barrios lo mismo que tiene el centro. La gente del barrio Otero tiene lo mismo que el que vive en San Nicolás y Avenida. La gente del barrio Kennedy tiene el mismo servicio. La ciudad se integra.

Los espacios verdes también. El asfalto funciona para todos de la misma manera, el cordón lo mismo. Está iluminada, está contenerizada. Bueno, las cosas se pueden hacer. ¿Se puede tener una buena salud primaria? Se puede tener. La tienen ellos, la tenemos nosotros.

Eso significa decirle a los vecinos: miren, los municipios, dentro de nuestro rol y nuestras funciones, lo estamos haciendo bien. No todos lo hacen bien. Hay intendentes que me llaman cuando cerramos paritaria porque el 98% de su presupuesto está afectado al recurso humano. Acá, en nuestro municipio, no llegamos al 50%. El de San Nicolás es menor, porque yo entiendo que empezaron con un proceso de transformación o de tercerización anterior al nuestro, con lo cual puede que vaya más avanzado en algunos puntos.

Pero lo que significa “Hechos” es eso. Decir: bueno, acá está hecho. Acá se hizo la biblioteca en el año 2017, se hizo el Centro Cultural de Bellas Artes. Acá está, no es una promesa. El Parque España se hizo. El Belgrano se hizo. Se nos cayó un puente (Colón-Illia) de mala suerte y se rehizo. Los accesos se hicieron. El asfalto se hizo. Las luces están. La contenerización está. Está hecho.

-¿Qué cosas siente que quedan pendientes?

-La gente en general reclama en áreas que no están tan ligadas a nosotros, pero de las que tenemos que hacernos cargo. La gente se siente insegura, principalmente. El que tiene un chico en la educación pública siente que los chicos tienen menos horas de clase. Bueno, o sea que ahí hay dos temas muy importantes: la seguridad y la educación.

¿Qué podemos hacer con eso? Por un lado, firmamos un convenio con UNICEF que lideró Luciana Sánchez (subsecretaria de Educación) hace unos días. Eso tiene que ver con la provincia que queremos. Ahora vamos a votar legisladores provinciales, entonces, ¿cómo le exigimos a Kicillof que la educación sea esencial, que la seguridad sea esencial, más allá de lo que nosotros podamos aportar y trabajar en forma mancomunada? Porque eso es lo que nos exige la gente.

Bueno, ahí tiene dos grandes problemáticas que nosotros tenemos que empezar a impulsar. Digamos, Hechos tiene que empezar a buscar a quienes creen que han hecho lo suficiente y que tienen una barrera en la Provincia para avanzar.

-¿Usted se haría cargo de la policía?

-Sí, me haría cargo. Pero tiene que haber una legislación provincial que me diga: “Martínez, la policía de prevención es suya, tómela, manéjela”. Usted encárguese, fíjese los ausentismos, las faltas. Eso tiene que salir por ley provincial. Eso tiene que ser decidido en la provincia.

Y lo mismo con educación. Yo entiendo que quizás los planes educativos tengan un correlato, pero también todo el manejo docente, asistencia, ausencia… Los chicos a veces no tienen clase porque paran los porteros. Si para el portero, pongamos un portero del Municipio, pero los chicos no pueden dejar de tener clase.

Creo que lo que viene con Hechos es eso: ver cómo mejoramos lo que ya no es servicio básico, porque eso ya cambió. Hoy la gente no nos exige solamente servicio. Difícilmente me ponga a hablar con un vecino y me diga que el ramal cloacal está funcionando mal. No existe esa conversación. ¿La luminaria funciona mal? No. El vecino me exige cosas provinciales.

Entonces creo que la fortaleza de Hechos está en empezar a trabajar y ver cómo cambiamos la Provincia para correr esa barrera.

-Si se encontrara con Milei en estos días, ¿cómo podría ser un diálogo de dos minutos?

-Yo le reconozco su férrea convicción de cambiar la historia. Entramos a esto siendo macristas, porque Mauricio mostraba esa idea con otra faceta, con otro discurso, con más diplomacia, pero mostraba el cambio. Lo expresaba. Y nosotros nos animamos.

Imaginate: en 2015 entramos a la política un montón de tipos que nunca habíamos pasado por un comité. Y entiendo que el presidente Milei, ahora con otra faceta, vuelve a dar esa expresión del cambio, con otro carácter, otro discurso, otro vocabulario. En ese sentido lo acompaño.

Si uno pudiera modificar algo, le diría que el pergaminense que en el mundo nuestro no le simpatiza es por sus modales, su falta de diálogo con algunos sectores. Todo el país —somos 58 millones— lo votó una parte, una parte no. Yo creo que el liderazgo tiene que ser medio genérico, tiene que ser para todos. Hay que consensuar ciertos puntos, y eso se lo daría como consejo.

Si un señor en Suiza está pensando que va a hacer una inversión en nuestro Parque Industrial, seguramente va a mirar la proyección de la Argentina. Ninguno de nosotros quiere que el kirchnerismo vuelva a ser gobierno, en ninguna especie. Y esa proyección implica consenso entre los razonables.

Yo creo que el presidente lo tiene, porque el tipo de afuera está mirando ese consenso. Ese sería un consejo humilde que le daría al presidente.

-Estamos en 2025, ¿pero cómo se ve para 2027?

-Yo me siento una persona libre. Si mañana por algún motivo tengo que volver a mi estudio (de abogado), me voy. Me vuelvo a mi estudio. Esas cosas no pesan en la decisión, ni en la mía ni en la del grupo. Estamos acá, trabajamos bien.

Ahora, que venga uno de arriba como una especie de estudiante y diga: “Che, acá va a caer una bomba y vamos a estar todos incómodos”, me parece que no correspondía maltratar así al grupo ni tampoco al votante.

Recordemos que ya competimos con La Libertad Avanzada hace un año y medio contra la boleta en la que estaba el presidente, y nos fue mucho mejor a nosotros que a ellos. Entonces creo que la democracia tiene esas cosas, y yo tenía que hacer respetar la voluntad de mis vecinos. Tenía que respetar al votante que hace un año y medio dijo que nosotros teníamos que tener esta participación, y ellos otra. Bueno, la gente lo elegirá, y lo que diga la gente estará bien. De todas maneras, yo no me siento lejos del presidente, ya lo dije.

En lo personal, no tengo ambiciones. Yo creo que voy a terminar 12 años de gestión. Quizá el último período le podría haber hecho caso a Mauricio Macri, el día que vino y me dijo que el tercer período es complejo. Bueno, se dio así por determinadas circunstancias. Acá estamos, trabajando.

Si me siento cómodo en algún lado, con alguna propuesta, podré estar ahí con el equipo. Porque comprometí a mucha gente cuando vine a la política. Entré y vino mucha gente del privado a acompañarnos. Bueno, si el equipo va a estar cómodo en un espacio, estaremos en ese espacio. Y si no, volveremos a nuestra actividad privada. Pero no es una preocupación eso para mí.

-¿Cuál va a ser su rol en la campaña?

-No estoy en la lista. Acompaño, explico, apoyo. Pero no estoy en la lista. Esto no es una aventura personal. Es una construcción colectiva.

-Cuál es el mensaje final que quiere dejar de cara a septiembre?

-Esta vez sí. Esta vez vamos a votar justamente por Pergamino. No es una elección nacional, es local. Por eso armamos esta lista seccional. Porque creemos que es el mejor camino para seguir transformando la ciudad. Queda mucho por hacer. Y lo importante es que la gente sepa que esta vez vota por lo que pasa en Pergamino.

La lista oficialista

La lista de “Hechos” en Pergamino será encabezada por Gustavo Ciuffo, seguido por Inés Bergroth, Donato Cignoli, Mónica Faccini, Francisco Illia, Luciana Sánchez, Lucas Panno, Luciana Corrado, Matías Varela y Ana Di Santo.

Otras listas

Con relación a otras listas para las elecciones de septiembre en Pergamino, anoche operaba el cierre de las mismas. Por un lado el frente Fuerza Patria, que contiene a los sectores peronistas-kirchneristas, llevaría a Alejandro Masagué como cabeza de lista, seguido de Macarena García Santander e Ignacio Ostertag.