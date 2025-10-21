martes 21 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ivo Tapia protagonista en los 8K en Colón: tercero y al podio

    El atleta pergaminense cerró una sólida actuación en la competencia organizada por Winners y CAR en el Lago Municipal. El ganador fue el local Luis Lavezzi.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    21 de octubre de 2025 - 14:00
    Ivo Tapia se quedó con el tercer puesto en la general en el Lago Municipal de Colón.

    Ivo Tapia se quedó con el tercer puesto en la general en el Lago Municipal de Colón.

    @cofreja

    El Lago Municipal de Colón fue escenario el sábado de una competencia atlética organizada por Winners y el Centro de Alto Rendimiento (CAR), que reunió a corredores de toda la región en un entorno ideal para el running. La prueba competitiva, de 8 kilómetros, y la participativa, de 4K, contaron con una buena convocatoria y se desarrollaron en un clima de fiesta deportiva.

    Lee además
    Pergamino dejó su marca en una nueva edición de los Juegos Bonaerenses.

    Reconocerán a los representantes de Pergamino en los Juegos Bonaerenses
    Fútbol profesional: el sampedrino Diego Porcel brilla con dos goles en la victoria de Argentino Juniors

    Fútbol profesional: el sampedrino Diego Porcel brilla con dos goles en la victoria de Argentinos Juniors

    En lo estrictamente competitivo, el pergaminense Ivo Tapia fue una de las figuras destacadas de los 8K al alcanzar el tercer puesto en la clasificación general con un tiempo de 25m. 46s, encabezando la participación de atletas de Pergamino. Tapia forma parte del equipo Rosario Calle y Pista, dirigido por Juan Gorosito, y volvió a demostrar una muy buena actuación en una distancia que le sienta bien.

    El triunfo quedó en manos del colonense Luis “Tito” Lavezzi, quien se lució como local al cruzar la meta en 25m. 23s, seguido por el juninense Jonathan García (25m. 41s), en una definición ajustada con Tapia. Y detrás del atleta de Pergamino, se ubicó el colonense Orestes Cáceres, reciente ganador del Medio Maratón La Merced Pergamino, en el que Tapia también había sido protagonista al finalizar en la quinta posición.

    "Un empujón anímico enorme"

    En diálogo con LA OPINION, Ivo Tapia se mostró satisfecho por el rendimiento alcanzado en Colón: “Fue una muy linda carrera, con un muy buen nivel de atletas, corriendo en pelotón y logrando quedarme con la tercera posición en un final apretado. Fue una carrera muy disputada, sintiéndome bien, logrando plasmar tantos entrenamientos, tanto esfuerzo diario, así que muy contento, conforme y con muchísimas ganas. Es un empujón anímico enorme para mis próximos objetivos”.

    Además del destacado desempeño de Tapia, la actuación pergaminense también tuvo presencia en el Top 10 femenino, con Melissa Borrero Morales alcanzando el noveno puesto. La prueba fue ganada por la juninense Andrea Silva (28m. 55s), escoltada por su coterránea María Aguilar (29m. 40s) y la colonense Fabiana Barbieri (33m. 23s).

    El evento tuvo, además, un atractivo especial con la entrega de premios en efectivo para los mejores clasificados y un importante sorteo entre todos los inscriptos, cuyo premio mayor fue de 1 millón de pesos. Sin dudas, una jornada que combinó nivel competitivo con una muy buena organización.

    Temas
    Seguí leyendo

    Reconocerán a los representantes de Pergamino en los Juegos Bonaerenses

    Fútbol profesional: el sampedrino Diego Porcel brilla con dos goles en la victoria de Argentinos Juniors

    Pergaminenses marcaron presencia en el Triatlón Sprint de Capitán Sarmiento

    Talento pergaminense rumbo al Nacional de gimnasia artística

    El momento en que Colapinto desoyó una orden de Alpine y superó a Gasly en el GP de Estados Unidos: "¡Rebelate, nene!"

    Juegos Bonaerenses: Pergamino volvió de Mar del Plata con 35 medallas

    Douglas venció a Argentino de Monte Maíz y sacó una buena diferencia

    Brenda Bernard: "Todo lo que entrené quiero dejarlo plasmado en el Mundial"

    Juliano Almeida, el pergaminense campeón nacional de ciclismo que sueña en grande

    Juventud y Racing encienden su ilusión en el Torneo Regional Federal Amateur

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Pergamino dejó su marca en una nueva edición de los Juegos Bonaerenses.

    Reconocerán a los representantes de Pergamino en los Juegos Bonaerenses

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Kicillof mantuvo un encuentro con referentes de instituciones de personas con discapacidad en la escuela Los Buenos Hijos.

    Kicillof volvió a Pergamino pero la visita dejó sabor a poco
    Nicolás Massot, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando anticipó la maniobra opositora

    La oposición condiciona el debate del Presupuesto a que Milei destine fondos para las leyes aprobadas

    Pergamino dejó su marca en una nueva edición de los Juegos Bonaerenses.

    Reconocerán a los representantes de Pergamino en los Juegos Bonaerenses

    El Gobierno avanzará con una recompra de deuda en el mercado secundario, financiada con préstamos multilaterales y coordinada por J.P. Morgan.

    Javier Milei y J.P. Morgan lanzan un "Plan Brady" a la argentina con apoyo de fondos multilaterales

    La Niña ya está en el campo: advierten que el fenómeno climático volvió pero sería débil y de corta duración

    La Niña ya está en el campo: advierten que el fenómeno climático volvió pero sería débil y de corta duración