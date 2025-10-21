Ivo Tapia protagonista en los 8K en Colón: tercero y al podio

Ivo Tapia se quedó con el tercer puesto en la general en el Lago Municipal de Colón. @cofreja

El Lago Municipal de Colón fue escenario el sábado de una competencia atlética organizada por Winners y el Centro de Alto Rendimiento (CAR), que reunió a corredores de toda la región en un entorno ideal para el running. La prueba competitiva, de 8 kilómetros, y la participativa, de 4K, contaron con una buena convocatoria y se desarrollaron en un clima de fiesta deportiva.

En lo estrictamente competitivo, el pergaminense Ivo Tapia fue una de las figuras destacadas de los 8K al alcanzar el tercer puesto en la clasificación general con un tiempo de 25m. 46s, encabezando la participación de atletas de Pergamino. Tapia forma parte del equipo Rosario Calle y Pista, dirigido por Juan Gorosito, y volvió a demostrar una muy buena actuación en una distancia que le sienta bien.

El triunfo quedó en manos del colonense Luis “Tito” Lavezzi, quien se lució como local al cruzar la meta en 25m. 23s, seguido por el juninense Jonathan García (25m. 41s), en una definición ajustada con Tapia. Y detrás del atleta de Pergamino, se ubicó el colonense Orestes Cáceres, reciente ganador del Medio Maratón La Merced Pergamino, en el que Tapia también había sido protagonista al finalizar en la quinta posición.

"Un empujón anímico enorme" En diálogo con LA OPINION, Ivo Tapia se mostró satisfecho por el rendimiento alcanzado en Colón: “Fue una muy linda carrera, con un muy buen nivel de atletas, corriendo en pelotón y logrando quedarme con la tercera posición en un final apretado. Fue una carrera muy disputada, sintiéndome bien, logrando plasmar tantos entrenamientos, tanto esfuerzo diario, así que muy contento, conforme y con muchísimas ganas. Es un empujón anímico enorme para mis próximos objetivos”.

Además del destacado desempeño de Tapia, la actuación pergaminense también tuvo presencia en el Top 10 femenino, con Melissa Borrero Morales alcanzando el noveno puesto. La prueba fue ganada por la juninense Andrea Silva (28m. 55s), escoltada por su coterránea María Aguilar (29m. 40s) y la colonense Fabiana Barbieri (33m. 23s). El evento tuvo, además, un atractivo especial con la entrega de premios en efectivo para los mejores clasificados y un importante sorteo entre todos los inscriptos, cuyo premio mayor fue de 1 millón de pesos. Sin dudas, una jornada que combinó nivel competitivo con una muy buena organización.

