    • Días de calor: cuáles son las formas de tener un uso responsable del agua potable en Pergamino

    Durante estos días de calor hay un consumo elevado de agua en Pergamino y las autoridades apelan a la conciencia de la gente para no derrocharla.

    Por Luciano Zuccarelli
    30 de diciembre de 2025 - 15:25
    Piden hacer un uso responsable del agua en Pergamino.

    Dado los días de calor en Pergamino y la región, cabe recordar la importancia de hacer un uso racional del agua potable, debido a la posible escasez de lluvias que habría en gran parte del país y que pueden afectar la disponibilidad del vital elemento.

    En la actualidad, Obras Sanitarias potabiliza miles de litros de agua por día por persona y, ante el gran consumo y las altas temperaturas, sumando un uso irresponsable, pidieron a los pergaminenses hacer un uso responsable y solidario para que el agua esté en todos los hogar sin inconveniente alguno.

    Uso responsable todo el año

    Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se necesitan entre 50 y 100 litros de agua por persona por día para cubrir las necesidades básicas de higiene, tareas domésticas y cuidado de la salud. En sus plantas, el Municipio produce más de lo estipulado por día, mucho más per cápita para ser concretos, de lo estimado por el organismo internacional.

    “Sin limitar el consumo básico y necesario para la alimentación y la higiene personal, pero prestando atención a ciertas situaciones cotidianas en las que se desperdician grandes cantidades, podemos reducir el derroche de agua. Mientras se extiendan los días de calor, se recomienda priorizar los usos esenciales y de higiene, evitando actividades que puedan postergarse”, señalaron ante la consulta que hizo el Diario

    Tener un uso responsable del agua en Pergamino

    Es importante no utilizar el agua potable en actividades que pueden postergarse; si se lava el auto o la vereda, hacerlo con un balde, además hay que regar por la tarde o muy temprano, cuando la temperatura baja, para que el agua no se evapore.

    Se recomiendo no dejar correr el agua innecesariamente al lavar los platos, manos o dientes; y al bañarse hay que hacerlo rápido y cerrar la canilla al enjabonarse; asimismo se pide cuidar más el agua cuando hay cortes de luz

    En caso de tener pileta, resulta fundamental cuidar el agua con productos químicos adecuados para piscinas para mantener el agua limpia; evitar renovar el agua de forma innecesaria; lavar los pies y mantener la higiene personal antes de ingresar a la pileta y es indispensable retirar la basura de la superficie y mantenerla tapada para evitar que se ensucie.

    Ordenanza vigente

    Según la Ordenanza Municipal Nº 7226/10, a partir de mañana y hasta el 31 de marzo, se deberá respetar el horario para el riego de jardines, lavado de vehículos y las veredas. Respecto a los días y horarios específicos, lunes, miércoles y viernes para riego de jardines y patios de 0:00 a 9:00 y de 22:00 a 24:00; martes, jueves y sábados para lavado de veredas y automotores de 0:00 a 9:00 y de 22:00 a 24:00.

    “En ambos casos, entre las 9:00 y las 22:00 no está permitido el uso del agua para estas actividades, ya que se da el mayor consumo habitual de la población y por tal motivo se solicita a la población respetar los días y horarios permitidos”, indicaron desde el área de Obras Sanitarias remarcando que desde mañana habrá controles en distintos puntos de Pergamino con el fin de hacer respetar la legislación.

