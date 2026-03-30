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    • Buscan implementar alertas para evitar multas por Licencia de Conducir vencidas en la Provincia

    Un importante proyecto se están desarrollando en tema Licencia de Conducir para evitar multas en Provincia de Buenos Aires, incluyendo Pergamino.

    30 de marzo de 2026 - 18:30
    Se vienen cambios en el sistema de Licencia de Conducir, incluyendo a Pergamino.

    En la provincia de Buenos Aires impulsan la creación de un sistema de notificación anticipada para alertar a los conductores sobre el vencimiento de la Licencia de Conducir. La medida apunta a reducir la cantidad de infracciones de tránsito vinculadas a registros vencidos, una de las causas más frecuentes de multas en el territorio bonaerense.

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    La iniciativa propone implementar avisos previos que permitan a los ciudadanos conocer con anticipación la fecha de caducidad de su licencia, facilitando así la gestión de turnos para su renovación y evitando sanciones económicas innecesarias. En muchos casos, las infracciones se producen por descuidos o falta de información oportuna.

    En Provincia de Buenos Aires

    Además del impacto en los conductores, la problemática también repercute en el sistema administrativo. Cada año, los centros de emisión de licencias y los juzgados de faltas registran una alta demanda de trámites vinculados a vencimientos que podrían haberse previsto con mayor antelación.

    En este contexto, el diputado bonaerense de Fuerza Patria, Ricardo Lissalde, presentó un proyecto para institucionalizar un sistema de alertas automáticas. La propuesta solicita al Gobierno encabezado por Axel Kicillof que, a través del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, implemente este mecanismo de comunicación.

    Licencia de conducir: buscan anticipar vencimientos y reducir multas

    Según los fundamentos del proyecto, la iniciativa se basa en el derecho a la información, dado que el Estado ya cuenta con los datos necesarios para generar notificaciones automáticas. En esa línea, se plantea avanzar hacia una gestión pública más eficiente, con un enfoque preventivo que priorice el cumplimiento de las normas antes que la sanción.

    "El objetivo es evitar que los conductores incurran en infracciones involuntarias por no haber recibido un aviso previo", se señala en el texto, que también destaca que la renovación de la licencia es un trámite obligatorio para garantizar la circulación legal.

    Abarca a Pergamino

    De concretarse la medida, que abarca por supuesto a Pergamino, los conductores podrían contar con un margen de tiempo adecuado para realizar los trámites correspondientes, lo que no solo reduciría la cantidad de multas, sino que también contribuiría a una circulación más ordenada y segura en toda la provincia.

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