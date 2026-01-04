Cooperativa Eléctrica de Pergamino: Avances, logros y mirada al futuro

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino dio a conocer en los últimos días un balance de gestión que resume los principales avances y logros alcanzados durante los últimos meses, en un contexto económico desafiante pero con objetivos claros orientados a la modernización, la transparencia y la eficiencia operativa. Las acciones desarrolladas reflejan una administración que busca fortalecer los servicios, mejorar la atención a los socios y consolidar el rol de la Cooperativa como actor clave del desarrollo local.

Uno de los hitos más relevantes se dio en el área de Servicios Sociales con la puesta en funcionamiento del horno crematorio, una obra largamente esperada por la comunidad. Desde su inauguración, ya se superaron las cien cremaciones, lo que representa no solo un logro institucional sino también una solución concreta para las familias pergaminenses, que ahora pueden acceder a este servicio sin necesidad de trasladarse a otras localidades. Esta incorporación permite brindar un servicio integral, cercano y humano en momentos de especial sensibilidad. En la misma línea, la Cooperativa avanzó con un plan de mejoras en las salas velatorias, donde se realizaron tareas de mantenimiento general, climatización y renovación de mobiliario, con el objetivo de garantizar espacios dignos, confortables y acordes a las necesidades de quienes atraviesan situaciones difíciles.

En materia de gestión financiera y operativa, uno de los aspectos más destacados del balance es el acuerdo alcanzado con Cammesa. En un escenario nacional complejo, la cooperativa logró un entendimiento histórico que le permitió regularizar su situación y mantener, desde junio de 2024, las cuotas estrictamente al día. Esta estabilidad financiera no solo ordena las cuentas, sino que abre la posibilidad de proyectar nuevas inversiones sin cargas heredadas, fortaleciendo la sustentabilidad de la institución a mediano y largo plazo. A esto se suma la renovación del parque automotor, con la incorporación de nuevas unidades que mejoran la capacidad de respuesta ante reclamos y tareas de mantenimiento de redes. Contar con vehículos modernos implica menores costos de mantenimiento, mayor eficiencia operativa y mejores condiciones de seguridad para los trabajadores.

La innovación y la incorporación de tecnología también ocupan un lugar central en la agenda de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino. En ese marco, se implementó un nuevo ChatBot que permite a los socios realizar consultas, acceder a sus facturas y reportar incidentes de manera ágil e inmediata desde sus dispositivos móviles. Esta herramienta apunta a optimizar la atención y a responder a las demandas actuales de los usuarios, que buscan soluciones rápidas y accesibles. Paralelamente, la cooperativa continúa ejecutando obras de infraestructura eléctrica en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad del suministro y acompañar el crecimiento urbano de Pergamino.

Más modificaciones

Un capítulo especial del balance está dedicado a la comunicación externa y al vínculo con la prensa. Desde la Cooperativa sostienen que, en el escenario actual, comunicar no es solo informar, sino construir confianza y reputación. Por ello, el área de comunicación y relaciones públicas trabaja con una estrategia basada en la apertura y la transparencia, buscando no solo difundir logros sino también generar una narrativa clara y cercana que aporte valor a la comunidad y mantenga alineados a los distintos grupos de interés con la misión y los valores cooperativos.

En este sentido, la relación con el periodismo local es considerada un pilar fundamental de la gestión. La Cooperativa reconoce a los medios y comunicadores de la ciudad como aliados estratégicos para el desarrollo social y democrático, y sostiene una política de puertas abiertas, facilitando el acceso a fuentes oficiales y a información precisa de manera ágil. El respeto por la labor crítica e informativa de la prensa y la construcción de un diálogo honesto y constructivo han permitido fortalecer un vínculo basado en la confianza mutua, que va más allá de la mera difusión institucional.

“Mirando hacia el futuro”

Mirando hacia el futuro, desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino destacan que el impacto positivo de estas políticas de comunicación se refleja en la percepción que la comunidad tiene de la institución. El objetivo es seguir profundizando una comunicación humana, cercana y bidireccional, capaz de escuchar tanto como de informar, consolidando así el vínculo con los socios y con la ciudadanía en general.

La sustentabilidad y el cuidado del ambiente también forman parte de la proyección estratégica. En ese marco, avanza el proyecto del Parque Solar, una iniciativa impulsada con capitales privados que posiciona a la cooperativa a la vanguardia de la transición energética y refuerza el compromiso con las energías renovables. A su vez, la participación en el Open Data Day, con acciones vinculadas al reciclado de botellas PET, permitió reafirmar la apuesta por la economía circular y la reducción del impacto ambiental, involucrando a la comunidad en prácticas responsables.

Compromiso con Pergamino

Finalmente, el compromiso educativo aparece como otro de los ejes de trabajo. Técnicos de la cooperativa recorren instituciones educativas de la ciudad brindando charlas sobre prevención y uso responsable de la energía, con la convicción de que el cambio cultural comienza en las aulas y que formar a las nuevas generaciones es clave para promover un consumo consciente.

Cada una de estas acciones, señalan desde la Cooperativa de Pergamino, es el resultado de una administración responsable que prioriza el bienestar de los socios y el crecimiento sostenido de Pergamino. Con una mirada puesta en el futuro, la cooperativa reafirma su vocación de seguir siendo un motor de desarrollo para la ciudad, combinando eficiencia, compromiso social e innovación.